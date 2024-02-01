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Kalplerimiz Alperen'le: NBA’de All-Star’a seçilecek yedek oyuncular bu gece açıklanacak

NBA’de All-Star’a seçilecek yedek oyuncular bu gece açıklanacak. 7 oyuncunun daha belirleneceği Batı Konferansı’nda 8. sırada bulunanA lperen’in All-Star olması tek dileğimiz.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Şubat 2024 Güncelleme 01 Şubat 2024, 07:10
Kalplerimiz Alperen’le: NBA’de All-Star’a seçilecek yedek oyuncular bu gece açıklanacak

NBA'de Houston Rockets forması giyen ve performansıyla Türkiye'yi gururlandıran Alperen Şengün'ün kariyeri için bu gece çok önemli. Çünkü, All- Star'a seçilecek oyuncular bu gece TSİ 02.00'de genel menajerler ve koçlar tarafından açıklanacak. 1milyon 821 bin 202 oyla Batı Konferansı forvetleri arasında 5. sırada yer alan 21 yaşındaki milli pivot, Batı Konferasında tüm oyuncular arasında ise 8. sırada bulunuyor.

2. TÜRK OLACAK
İlk 5 dışında 7 oyuncunun daha seçileceği Batı'da yıldız pivotun da All-Star'a seçilmesi bekleniyor. Genç yıldız seçilmesi durumunda Mehmet Okur'dan sonra bunu başaran ikinci Türk olacak. Bu sezon Houston formasıyla 46 maça çıkan Milli yıldız söz konusu karşılaşmalarda 21.9 sayı, 9.2 ribaund ve 5.1 asist ortalamaları tutturdu.

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