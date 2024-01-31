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Sacha Boey: "Bayern Münih bir onurdur"

Yeni takımı Bayern Münih ile ilk idmanına çıkan Sacha Boey, “Baskı hissetmiyorum. Heyecanlıyım. Burada olmak benim için bir onurdur” ifadesini kullandı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 31 Ocak 2024 Güncelleme 31 Ocak 2024, 07:00
Sacha Boey: Bayern Münih bir onurdur

Galatasaray'dan Bayern Münih'e rekor bir ücretle transfer olan Sacha Boey yeni takımıyla ilk idmanına çıktı. Boey geçtiğimiz günlerde Almanya'ya gitmiş ve sağlık kontrolünden geçmişti. Sacha Boey antrenmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Fransız sağ bek, "Baskı hissetmiyorum. Burada olmak benim için bir onurdur. Heyecanlıyım. Her şeyi adım adım gerçekleştirmek istiyorum. Bayern Münih hamlesi benim neler yapabileceğimi gösterebilmek bakımından önemli bir şans. Bu şansı en iyi şekilde kullanmak istiyorum. Transferim sürecinde bana destek olan tüm futbolseverlere de teşekkürlerimi iletmek istiyorum" dedi.

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