Sacha Boey: "Bayern Münih bir onurdur"

Galatasaray'dan Bayern Münih'e rekor bir ücretle transfer olan Sacha Boey yeni takımıyla ilk idmanına çıktı. Boey geçtiğimiz günlerde Almanya'ya gitmiş ve sağlık kontrolünden geçmişti. Sacha Boey antrenmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Fransız sağ bek, "Baskı hissetmiyorum. Burada olmak benim için bir onurdur. Heyecanlıyım. Her şeyi adım adım gerçekleştirmek istiyorum. Bayern Münih hamlesi benim neler yapabileceğimi gösterebilmek bakımından önemli bir şans. Bu şansı en iyi şekilde kullanmak istiyorum. Transferim sürecinde bana destek olan tüm futbolseverlere de teşekkürlerimi iletmek istiyorum" dedi.