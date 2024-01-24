Beşiktaş Adana Demirspor önünde 2 puan bıraktı! TAKVİM’in manşetini taraftarlar attı: Bitsin artık bu çile

Süper Lig'de istikrarsız sonuçlar alan Beşiktaş ile Adana Demirspor, Dolmabahçe'de karşılaştı. 3. dakikada Rashica'nın sağ çaprazdan çektiği şut kalecide kaldı. 22'de Gedson'un ortasında Zaynutdinov topu kafayla dışarı gönderdi. 27'de yine Gedson ortaladı bu kez Semih Kılıçsoy'un kafa vuruşu yandan auta çıktı. 34. dakikada topla birlikte ilerleyen Rashica ceza sahasına girip sert vurdu ama top yandan auta gitti. 45'te Svensson'un sağ kanattan ortasında Cenk Tosun kafayla vurdu. Kaleci harika bir kurtarışla topu kornere yolladı.

SEMİH'İN ŞUTU DİREĞE ÇARPTI

İkinci yarı kırmızı kartla başladı. 48'de Yusuf Barasi, Demir Ege'ye müdahalesi sonrası ikinci sarı kartı gördü ve Adana Demir'i 10 kişi bıraktı. 51'de Tayfur'un sert şutu kalecide kaldı. 69. dakikada Semih Kılıçsoy'un ceza sahası içinden şutu üst direğe çarpıp dışarı gitti. 72'de yine Semih ceza sahasına girip vurdu savunmadan top kornere çıktı. 90'da Ante Rebic'in sol kanattan ortasında Muleka kafayla vurdu. Kaleye paralel gidip arka direğe seken topta Cenk Tosun topa dokunamadı.

İKİ İSİM CEZALI

Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl ve Mert Günok bu sezon Süper Lig'de 4. kez sarı kart gördü. İki futbolcu da cezalı duruma düştü. İki isim Beşiktaş'ın 28 Ocak'ta Sivasspor deplasmanında yapacağı maçta forma giyecek.

6-7 ŞANS BULDUK ATAMADIK

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos maç sonrası konuştu. Portekizli çalıştırıcı, "Oyunun ve maçın hakimi bizdik. Çok fazla fırsat yakaladık. 6-7 şans bulduk ama golü atamadık. Defansif anlamda çok iyiydik. Oyuncularım çok denedi ve istedi ama olmadı. Çalışmak zorundayız. Daha iyi olmak zorundayız" dedi.

İKİ TAKIMDAN PENALTI İSYANI

Maçta iki penaltı beklentisi yaşandı. 41. dakikada Svensson, Nourani'yi havadayken müdahale etti. 55'te ise Rashica, Michut'un müdahalesiyle yerde kaldı ancak hakem oyunu devam ettirdi. İki kulüp de yaşanan pozisyonlara tepki gösterdi.

MHK'YA 'YETER' DİYORUZ!

Beşiktaş'ta Feyyaz Uçar, hakeme tepkiliydi. Pendik maçında rakibe kırmızı çıkmadığını söyleyen Uçar, "Bugün de penaltımız verilmedi. Şerefli ikinciliklerimiz var, diğer takımlarda olmayan. Ama hiçbir şey değişmiyor MHK'de. Artık yeter demek istiyoruz" dedi.

BEŞİKTAŞ MATIC'TEN HABER BEKLİYOR

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın 35 yaşındaki Sırp futbolcu Nemanja Matic için teklifi ortaya çıktı. Başkan Arat'ın, Matic'in menajeri Vlado Nemic ile Tüpraş Stadyumu'nda bir araya geldiği ve 1,5 yıllık kontrat önerdiği ifade edildi. Tecrübeli futbolcunun cevap vermek için süre istediği bildirildi. Sezon başında Roma'dan 2,5 milyon Euro'ya Fransız ekibi Rennes'e katılan Matic, 19 maçta forma giyerken 3 asist yaptı.

UMUT ISINIRKEN SAKATLANDI

Beşİktaş maç kadrosunu açıkladığında sol bek Umut Meraş ilk 11'deydi. Isınmaya çıkan milli futbolcu sol üst ön adalesinde ağrı hissettiği için kadrodan çıkarıldı. Umut'un yerine Emrecan Terzi maça başladı.