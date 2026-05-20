Karı-koca firar planı yattı: Rıza Akpolat’ın çantacısı bavuluyla yakalandı! Bülent Karakaş'a "kaç" talimatını veren isim

Karakaş'ın, ilçedeki müteahhitlerle doğrudan görüşmeler gerçekleştirerek parayı toplayan organizasyonun merkezindeki isimlerden biri olduğu kaydedildi.

Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik operasyonda 90 bin dolar ve 5 bin euro nakit para ele geçirildi (Fotoğraf İhlas Haber Ajansı'ndan alınmıştır)

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ'NE SON OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 19 Mayıs 2026 sabahı CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve kara para aklama operasyonu düzenlendi. Eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Çalı'nın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adresleri ile makam odalarında yapılan aramalarda 90 bin dolar ve 5 bin euro nakit para ele geçirildi. Soruşturmanın belediyedeki imar, ruhsat ve personel süreçleriyle ilgili rüşvet iddialarını kapsadığı öğrenildi.