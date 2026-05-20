Karı-koca firar planı yattı: Rıza Akpolat’ın çantacısı bavuluyla yakalandı! Bülent Karakaş'a "kaç" talimatını veren isim
Beşiktaş Belediyesi’ndeki rüşvet ve kara para aklama soruşturmasında, görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat’ın "kara kutusu" Bülent Karakaş ve CHP yöneticisi eşi Özlem Demir Karakaş, ellerinde bavullarla yurt dışına kaçarken yakalandı. İmar yolsuzluğunda müteahhitlerden para toplayan "çantacı" olduğu iddia edilen Karakaş’ın firar organizasyonuna Yeşim Akpolat’ın aracılık ettiği belirlenirken; tutuklu başkanın avukatları kanalıyla yakın çevresine "yeni bir operasyon yapılacağı ve kaçmaları gerektiği" yönünde talimat verdiği ortaya çıktı.
CHP'Lİ AKPOLAT'IN KARA KUTUSU KARAKAŞ VE EŞİ GÖZALTINDA
Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Rıza Akpolat'ın "kara kutusu" olarak nitelendirilen Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri Yöneticisi Bülent Karakaş ve eşi CHP İstanbul İl Kadın Kolları Yöneticisi Özlem Demir Karakaş, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.
BAVULLARLA YAKALANDILAR
Dün gece (18 Mayıs) gerçekleştirilen operasyonda, Karakaş çifti ellerinde bavullarla yurt dışına firar etmek üzereyken suçüstü yakalandı. Yapılan ilk incelemelerde, çiftin kaçış organizasyonunu Akpolat'ın eşi Yeşim Akpolat'ın aracılık ettiği tespit edildi.
TALİMAT AKPOLAT'TAN GELDİ
Rıza Akpolat'ın, bir süredir avukatları aracılığıyla yakın çevresine "yeni bir operasyon yapılacağı ve kaçmaları gerektiği" yönünde talimatlar gönderdiği öğrenildi.
"PARALARI TOPLAYAN ÇANTACI" İDDİASI
Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, gözaltına alınan Bülent Karakaş'ın belediyedeki imar işlerinde "çantacı" olarak kullanıldığına dair ciddi tespitler bulunuyor. Rıza Akpolat'ın, yakalanmaması için yakın çevresine "şahsı yurt dışına kaçırın" şeklinde talimat verdiği de iddialar arasında.
Karakaş'ın, ilçedeki müteahhitlerle doğrudan görüşmeler gerçekleştirerek parayı toplayan organizasyonun merkezindeki isimlerden biri olduğu kaydedildi.
BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ'NE SON OPERASYON
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 19 Mayıs 2026 sabahı CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve kara para aklama operasyonu düzenlendi. Eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Çalı'nın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adresleri ile makam odalarında yapılan aramalarda 90 bin dolar ve 5 bin euro nakit para ele geçirildi. Soruşturmanın belediyedeki imar, ruhsat ve personel süreçleriyle ilgili rüşvet iddialarını kapsadığı öğrenildi.