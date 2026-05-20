CHP'li İmamoğlu'nun TBB'deki eli Suat Yıldız'ın 3 yerden maaş aldığı ortaya çıktı

Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Suat Yıldız'ın İSKİ Genel Müdür Yardımcılığı, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği ve BELTUR Yönetim Kurulu Başkanvekilliği görevlerini aynı anda yürüttüğü ortaya çıktı.

Yolsuzluk, rüşvet ve yolsuzlukla gündemden düşmeyen CHP'de, birden fazla yerden maaş aldığı iddia edilen isimler tartışma yaratmaya devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Suat Yıldız'ın da bu isimler arasında yer alıyor. İMAMOĞLU'NA YAKIN İSME ÇOKLU GÖREV

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Suat Yıldız'ın, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği görevine ek olarak İSKİ'de genel müdür yardımcılığı yaptığı ve İBB iştiraki BELTUR'dan da huzur hakkı aldığı ortaya çıktı.

Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir. İSKİ Yönetim Kurulu üyeliği ile idari ve mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevlerini sürdüren Suat Yıldız'ın, 16 Temmuz 2024 tarihinde dönemin Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından TBB Genel Sekreterliği görevine de getirildiği öğrenildi. 420 BİN LİRALIK MAAŞ TRAFİĞİ

Suat Yıldız'ın aynı anda yürüttüğü görevler ve aldığı öne sürülen maaşlar CHP kulislerinde tartışma yarattı. İddialara göre Yıldız, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği görevinden 120 bin lira, İSKİ'deki genel müdür yardımcılığı görevinden ise 150 bin lira maaş alıyor. Ayrıca İBB iştiraki BELTUR'dan da huzur hakkı aldığı belirtilen Yıldız'ın buradan da aylık 150 bin lira gelir elde ettiği, toplam aylık kazancının ise 420 bin liraya ulaştığı ileri sürülüyor.