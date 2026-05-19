CHP'de 3 ayaklı çekişme çok başlı kavga! Özgür Özel Ekrem İmamoğlu defterini kapattı | "Adayım Yavaş" mesajı ve Vahap Seçer bombası
CHP'de 3 ayaklı adaylık savaşı çok başlı bir kavgaya evrildi. "Z planım bile İmamoğlu" diyen Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu kafasında bitirdi. Özel, önce Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi paylaşımına Yavaş'ı etiketleyip "Adayım Mansur" mesajı verdi. Ardından da miting kürsüsünden "İmamoğlu'nun yerine adaylarımız olur" dedi. Mansur Yavaş'ın "Kimsenin yedeği olmam" resti hafızlardaki yerini korurken kulislerde sürpriz bir isim zikredilmeye başlandı. O isim Mansur Yavaş ve İmamoğlu'na "Rol çalmayın siyaset Genel Merkez'in işi" diyen Vahap Seçer. Ancak Seçer için "sahte bayrak operasyonu" yorumları yapılıyor.
Hızlı Özet Göster
- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığınını 'onun yerine adaylarımız olur' açıklaması yaparak kafasında bitirdi.
- Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi paylaşımına Yavaş'ı etiketleyip "Adayım Mansur" mesajı verdi.
- "Kimsenin yedeği olmam" Mansur Yavaş'ın nasıl bir aksiyon alacağı şimdiden merak konusu oldu.
- Mansur Yavaş ve İmamoğlu'na "Rol çalmayın siyaset Genel Merkez'in işi" diyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in ise adaylığa hazırlandığı iddia edildi.
Yolsuzluk tutuklusu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylık hayalleri, "şaibeli diploma" davası ve yolsuzluk dosyalarıyla çıkmaza girerken CHP Genel Başkanı Özgür Özel adım adım kendi adaylığının parke taşlarını örüyor.
Cumhurbaşkanlığı Adaylık Ofisi'nden Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafını indirerek ilk hamlesini yapan Özgür Özel, ara ara Silivri'nin nabzını test eden çıkışlarda bulunmaktan geri durmuyor.
"Z PLANIM DA İMAMOĞLU" DİYEN ÖZEL ÇARK ETTİ
Aralık 2025'te "İmamoğlu bizim A, B, C, Z planımız. Onun yerine başkasını koyamam" diyen Özel, aylar sonra çark etti.
"Ekrem İmamoğlu artık sadece CHP'nin adayı değil, halkın adayıdır. Ben bu noktadan sonra o adayı çekip yerine başka birini koyamam. Halkın adayını adaylaştıramıyoruz denirse, bu artık partinin değil halkın meselesidir."
ÖZEL "ANKETLER" DEDİ... İMAMOĞLU SİLİVRİ'DEN KÖPÜRDÜ: BU YOL YOL DEĞİL
İmamoğlu'nun aday olamama ihtimalini göz önünde bulunduran Özel, adayın kamuoyu yoklamalarına göre belirleneceğini belirterek "Kim açık farkla kazanıyorsa onu aday yapacağız" dedi. Mart 2026'da kayda geçen bu sözler Silivri'nin tansiyonunu yükseltti. Ekrem İmamoğlu'ndan jet hızında yanıt geldi. İmamoğlu, hem Özgür Özel yönetimine hem de adaylık için adı geçen isimlere mesaj vererek "İmamoğlu olmadı başkası olsun demek kolay ancak bu yol da yol değil" şeklinde konuştu.
EKREM İMAMOĞLU'NUN MANSUR YAVAŞ PLANI
İmamoğlu, 30 Mart'taki duruşmada da "kadın cumhurbaşkanı" çıkışı yaparak adaylık çekişmesini mahkeme salonuna taşıdı. Daha sonra İmamoğlu'na yakın fondaş kalemler İmamoğlu'nu atıfta bulunarak "CHP'nin adayı Mansur Yavaş olacaktır" yazmaya başladı.
Parti içi kulislerde Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş'ı Özgür Özel'i dengelemek için öne attığı konuşuluyor. Bu yönde değerlendirmeler yapılıyor.
Öte yandan Özgür Özel de hamlesini Mansur Yavaş üzerinden yapıyor.
ÖZEL, YAVAŞ'I EKREMCİLERİN ÖNÜNE ATTI
Özel, 13 Mayıs 2026'da resmi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. "Bu ülkenin yarınlarına olan inancımızdan asla vazgeçmeyeceğiz" diyen CHP lideri paylaşımına hem Mansur Yavaş'ı hem de Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesaplarını etiketledi.
Takip eden süreçte 17 Mayıs Balıkesir mitinginde Özel'den bomba bir çıkış geldi.
İMAMOĞLU'NU SİLİVRİ'YE GÖMDÜ: ONUN YERİNE ADAYIMIZ OLUR
CHP Genel Başkanı, "Ekrem İmamoğlu hapiste. Bırakmayabilirler. Onun yerine adaylarımız olur. Onun yerine elbette mücadelemiz sürer. Herhangi bir CHP'li, CHP'nin adayıdır" diyerek deyim yerindeyse İmamoğlu'nu Silivri betonuna gömdü.
Özel, böylelikle İmamoğlu hakkındaki yargı kararını beklemeden aday olamayacağını kabullenmiş oldu. Mansur Yavaş'ı da seçimlerden uzun bir zaman önce Ekremcilerin önüne atarak yıpratmak istedi.
Özgür Özel'in "Z planım da İmamoğlu" söyleminden "İmamoğlu'nun yerine adayımız olur" söylemine dönmesi partiyi de karıştırdı. CHP Genel Merkezi'ndeki "Ekremci" kanat Özel'in bu sözlerini "kabul edilemez" olarak niteliyor. Parti içi kulislerde "Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını kafasında fiilen noktaladı" deniliyor.
YAVAŞ: KİMSENİN YEDEĞİ OLMAM
Tam da bu noktada gözler Mansur Yavaş cephesine çevrildi. Yavaş'ın "kimsenin yedeği olmam" çıkışı hafızalardaki yerini koruyor.
Bilindiği üzere Yavaş ve Özgür Özel arasındaki ipler geçtiğimiz günlerde bir hayli gerilmişti. Yavaş, Özel'e "düzenlendiğin mitingler bir işe yaramıyor, rutinleşti" mesajı vermişti. Bunun üzerine ikili arasında bir telefon görüşmesi yapıldı.
Yavaş'ın çağrısı üzerine CHP Genel Merkezi, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları "yeni yol haritası" için Ankara'da topladı. Ancak bu toplantı da gerilime sahne oldu.
SEÇER'DEN İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A: ROL ÇALMAYIN
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kürsüden Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu "Rol çalmayın, siyaset Genel Merkez'in işi" diyerek bombaladı.
Seçer'in üstü kapalı bir şekilde "Silivri için körü körüne mücadele girmeyiz" mesajı verip "Bu süreçte bizlerin dokunulmazlığı yok. Körlemesine mücadeleye girmenin de anlamı yok. Kimseye av olamayız. İşimize bakacağız, hizmetimize bakacağız" demesi de dikkat çekti.
VAHAP SEÇER'İN ADAYLIK HESABI
Nitekim, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasındaki adaylık yarışında Vahap Seçer'in de adı zikredilmeye başlandı. Seçer'in adaylık hesapları içerisinde olduğu konuşuluyor.
SAHTE BAYRAK OPERASYONU MU?
Ancak Seçer'in adının geçtiği "Adaylık" iddiaları Özgür Özel'in adaylığına yol yapmak için yapılan "sahte bayrak" operasyonu olarak değerlendiriliyor.
Yine sanal kumar şebekesi yine kripto para!
Atık suya 1 milyon 678 bin lira ceza