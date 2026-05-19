"Kimsenin yedeği olmam" Mansur Yavaş'ın nasıl bir aksiyon alacağı şimdiden merak konusu oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığınını 'onun yerine adaylarımız olur' açıklaması yaparak kafasında bitirdi.

Yolsuzluk tutuklusu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'nun adaylık hayalleri, "şaibeli diploma" davası ve yolsuzluk dosyalarıyla çıkmaza girerken CHP Genel Başkanı Özgür Özel adım adım kendi adaylığının parke taşlarını örüyor. Cumhurbaşkanlığı Adaylık Ofisi'nden Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafını indirerek ilk hamlesini yapan Özgür Özel, ara ara Silivri'nin nabzını test eden çıkışlarda bulunmaktan geri durmuyor.

CHP bir yandan şaibelerden ve yolsuzluklardan arınamazken diğer yandan da hararetli bir adaylık çekişmesine sahne oluyor.

ʺZ planım bile İmamoğluʺ diyen Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu kafasında bitirdi



"Z PLANIM DA İMAMOĞLU" DİYEN ÖZEL ÇARK ETTİ



Aralık 2025'te "İmamoğlu bizim A, B, C, Z planımız. Onun yerine başkasını koyamam" diyen Özel, aylar sonra çark etti.

"Ekrem İmamoğlu artık sadece CHP'nin adayı değil, halkın adayıdır. Ben bu noktadan sonra o adayı çekip yerine başka birini koyamam. Halkın adayını adaylaştıramıyoruz denirse, bu artık partinin değil halkın meselesidir."



ÖZEL "ANKETLER" DEDİ... İMAMOĞLU SİLİVRİ'DEN KÖPÜRDÜ: BU YOL YOL DEĞİL



İmamoğlu'nun aday olamama ihtimalini göz önünde bulunduran Özel, adayın kamuoyu yoklamalarına göre belirleneceğini belirterek "Kim açık farkla kazanıyorsa onu aday yapacağız" dedi. Mart 2026'da kayda geçen bu sözler Silivri'nin tansiyonunu yükseltti. Ekrem İmamoğlu'ndan jet hızında yanıt geldi. İmamoğlu, hem Özgür Özel yönetimine hem de adaylık için adı geçen isimlere mesaj vererek "İmamoğlu olmadı başkası olsun demek kolay ancak bu yol da yol değil" şeklinde konuştu.



EKREM İMAMOĞLU'NUN MANSUR YAVAŞ PLANI



İmamoğlu, 30 Mart'taki duruşmada da "kadın cumhurbaşkanı" çıkışı yaparak adaylık çekişmesini mahkeme salonuna taşıdı. Daha sonra İmamoğlu'na yakın fondaş kalemler İmamoğlu'nu atıfta bulunarak "CHP'nin adayı Mansur Yavaş olacaktır" yazmaya başladı.



Parti içi kulislerde Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş'ı Özgür Özel'i dengelemek için öne attığı konuşuluyor. Bu yönde değerlendirmeler yapılıyor.