Galatasaray'dan 3'lü atak! Hem Okan Buruk'un hem Fenerbahçe'nin eski yıldızı listede
Galatasaray, yeni sezonun transfer çalışmalarında vitesi yükseltti. Sarı-kırmızılılar orta saha için Eduardo Camavinga’yı gündemine alırken, Julian Brandt transferinde yabancı kuralını beklemeye geçti. Hücum hattında ise Okan Buruk’un eski öğrencisi Vedat Muriqi için temaslar başladı.
Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, gelecek sezonun kadro planlamasını erkenden şekillendirmeye başladı.
Avrupa'da ses getirecek bir takım kurmayı hedefleyen sarı-kırmızılı yönetim, orta saha, 10 numara ve forvet hattı için önemli isimleri gündemine aldı.
TRANSFERDE ÖNCELİK CAMAVINGA
Galatasaray'ın orta saha için ilk hedefinin Real Madrid forması giyen Eduardo Camavinga olduğu öğrenildi.
Genç, dinamik ve atletik bir oyuncu isteyen teknik direktör Okan Buruk'un Fransız yıldızı kadrosunda görmeyi çok istediği belirtildi.
Real Madrid cephesinde ayrılığı değerlendirilen 23 yaşındaki futbolcu için Galatasaray yönetiminin kısa süre içinde resmi görüşmelere başlaması bekleniyor.
İspanyol devinin yaklaşık 50 milyon euro bonservis talep ettiği ifade edilirken, sarı-kırmızılıların bu rakamı makul bulduğu belirtildi.
Transfer sürecinde kulübün eski futbolcularından Bafétimbi Gomis'in de devreye gireceği öğrenildi. Fransız golcünün oyuncuyla birebir temas kurarak Galatasaray projesini anlatacağı belirtildi.
Camavinga, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 43 maçta 2 gol ve 1 asist kaydetti.
BRANDT İÇİN TFF KARARI BEKLENİYOR
Galatasaray'ın 10 numara bölgesi için gündemine aldığı bir diğer isim ise Julian Brandt oldu. Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren Alman futbolcunun menajeriyle ilk temasların kurulduğu belirtildi.
Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray seçeneğine olumlu yaklaşabileceği ifade edilen Brandt transferinde en kritik detayın yabancı oyuncu kuralı olduğu kaydedildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun uygulamaya koymayı planladığı 10+4 yabancı kuralı nedeniyle (+4 23 yaş altı futbolculardan oluşmak zorunda) sarı-kırmızılıların kadro planlamasında sıkıntı yaşadığı öğrenildi.
Kulüplerin TFF nezdinde yabancı sınırının 12+4 olarak güncellenmesi için girişimlerde bulunduğu konuşulurken, mevcut sistemin devam etmesi halinde 30 yaşındaki yıldızın transferinin askıya alınabileceği ifade edildi.
Brandt, Dortmund kariyerinde çıktığı 307 maçta 57 gol ve 70 asistlik katkı verdi.
MURIQI İLE TEMAS KURULDU
Galatasaray'ın forvet hattındaki alternatiflerinden biri de Vedat Muriqi oldu. Mallorca forması giyen deneyimli golcüyle Okan Buruk'un doğrudan görüşme yaptığı belirtildi.
Daha önce Çaykur Rizespor döneminde birlikte çalışan ikilinin yeniden aynı takımda buluşma ihtimali güç kazanırken, Muriqi'nin Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı aktarıldı. Tarafların önümüzdeki günlerde resmi görüşmelere başlaması bekleniyor.
32 yaşındaki golcü, Okan Buruk yönetimindeki Rizespor döneminde 16 gol ve 7 asist üretmişti.
Daha sonra Fenerbahçe forması giyen Muriqi, 2019-2020 sezonunda 36 maçta 17 gol ve 7 asistlik performans sergilemişti.