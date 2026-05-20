Galatasaray'dan 3'lü atak! Hem Okan Buruk'un hem Fenerbahçe'nin eski yıldızı listede

Camavinga, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 43 maçta 2 gol ve 1 asist kaydetti.

Julian Brandt Borussia Dortmund'dan ayrılacak.

BRANDT İÇİN TFF KARARI BEKLENİYOR

Galatasaray'ın 10 numara bölgesi için gündemine aldığı bir diğer isim ise Julian Brandt oldu. Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren Alman futbolcunun menajeriyle ilk temasların kurulduğu belirtildi.

Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray seçeneğine olumlu yaklaşabileceği ifade edilen Brandt transferinde en kritik detayın yabancı oyuncu kuralı olduğu kaydedildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun uygulamaya koymayı planladığı 10+4 yabancı kuralı nedeniyle (+4 23 yaş altı futbolculardan oluşmak zorunda) sarı-kırmızılıların kadro planlamasında sıkıntı yaşadığı öğrenildi.