Putin'in Çin'e 25. ziyaretinde imzalar atıldı! Ticarette 200 milyar dolarlık ortaklık
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus liderin Çin'i ziyaretinde başkent Pekin'de bir araya geldi. Putin, Pekin'e yaptığı 25. ziyaret olarak kayıtlara geçen görüşmede iki lider, 2001 tarihli Çin-Rusya İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'nın süresini uzatma kararı aldı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Pekin temaslarının hemen ardından gerçekleşen görüşme Putin, Rusya-Çin ticaret hacminin son 25 yılda 30 kat arttığını ve 200 milyar doları aştığını açıkladı.
BAŞ BAŞA VE HEYETLER ARASI GÖRÜŞME
Xinhua'nın haberine göre, iki günlük ziyaret için dün gece Pekin'e ulaşan Putin için bu sabah Tiananmen Meydanı'nda devlet töreni düzenlendi. Törenin ardından liderler, Büyük Halk Salonu'nda baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptı.
İMZALAR ATILDI
Taraflar, görüşmede 2001'de imzalanan "Çin-Rusya İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Anlaşması"nın süresinin uzatılmasında mutabakata vardı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Pekin temaslarının hemen ardından gerçekleşen görüşmede Çin Devlet Başkanı Şi, 25 yıl önce imzalanan anlaşmanın, iki ülke arasında uzun dönemli dostluğun ve kapsamlı stratejik eşgüdüm ilişkisinin temelini oluşturduğunu belirtti.
Uluslararası ortamın hızlı değişimlerden geçtiğine ve uluslararası ilişkilerde güçlünün haklı olduğu orman kanuna dönüş tehlikesi olduğuna dikkati çeken Şi, bu arka plan dikkate alındığında anlaşmanın ileri görüşlülüğünün ve güncel öneminin giderek daha belirgin hale geldiğini ifade etti.
Şi, Çin'in anlaşmanın uzatılmasını desteklediğini, ilkelerinin korunması ve iki ülke arasında karşılıklı desteğe dayalı stratejik eşgüdümünün ilerletilmesi için Rusya ile birlikte çalışacağını vurguladı.
ÇİN LİDERİNDEN ORTA DOĞU'DA ÇATIŞMALARIN DURDURULMASI ÇAĞRISI
ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları ile başlayan ve İran'ın misillemeleriyle tırmanan savaşa ilişkin Şi, "Körfez bölgesi ve Orta Doğu savaş ile barış arasında kritik bir kavşakta, derhal tüm çatışmalara son verilmeli ve müzakerelere dönülmeli." dedi.
Şi, çatışmaların sonlandırılmasının enerji tedarikinde yaşanan sıkıntıları azaltacağının, sanayi ve tedarik zincirleri ile uluslararası ticaret düzeninin sağlıklı işleyişini sağlayacağının altını çizdi.
4 MADDELİK BARIŞ ÖNERİSİ
Çin lideri, krizin çözümünde barış içinde bir arada yaşama, ulusal egemenlik, uluslararası hukukun üstünlüğü ve güvenlik ile kalkınma arasındaki dengenin sağlanması ilkelerine işaret eden 4 maddelik barış önerisinin gerilimin düşürülmesi ve çatışmaların sonlandırılmasına yönelik uluslararası mutabakat oluşturmayı hedeflediğini kaydetti.
"ENERJİDE GÜVENİLİR TEDARİKÇİ"
Rus lider Putin de iki ülkenin bir kez daha tutum ve tavırlarında uyumu sağlamış olduğunu görmekten mutluluk duyduğunu, Rusya-Çin ilişkilerinin hiç olmadığı kadar yüksek bir seviyeye ulaştığını belirtti.
Olumsuz dış koşulların varlığına rağmen Rusya ile Çin arasındaki etkileşimin güçlü ve yüksek bir ivme yakaladığına işaret eden Putin, "Ticaret hacmimiz son 25 yılda 30 kat arttı. Birkaç yıldır da 200 milyar doları rahat şekilde aşıyor." ifadesini kullandı.
Putin, "Orta Doğu'da krizin devam ettiği bir dönemde Rusya enerji kaynaklarında güvenilir bir tedarikçi, Çin de bu kaynakların sorumlu bir müşterisi olmayı sürdürüyor" şeklinde konuştu.
"ÇOK KUTUPLU DÜNYA"
Rusya-Çin işbirliğinin uluslararası alanda istikrarın temel sacayağı olduğunu vurgulayan Putin, "Tüm aktörlerin çıkarlarının dengelendiği çok kutuplu bir dünyayı oluşturmanın karmaşık süreci yolunda ilerliyor." değerlendirmesinde bulundu.
Putin, dünyada gerginliklerin hakim olduğu bir dönemde Çin ile BRICS, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve G20 gibi çok taraflı platformlarda yakın iletişimi ve işbirliğini sürdüreceklerini ifade etti.
ŞİÖ'nün geniş bir coğrafyada entegrasyon ve sorunların ortaklaşa çözümünün önemli bir örneği olduğuna işaret eden Putin, Çin'in Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) ev sahipliğini desteklediğini bu yıl Şıncın şehrinde düzenlenecek zirveye katılacağını bildirdi.
Rus lider, Çinli mevkidaşını gelecek yıl resmi ziyaret için ülkesine davet etti.
PUTİN'İN ÇİN'E 25. ZİYARETİ
Trump'ın ziyaretinde olduğunun aksine Putin'in kısa ziyaretinde çok fazla tören ve şatafat olması beklenmiyordu. Kısa ziyaret daha çok ekonomik işbirliği konuları ile stratejik ilişkilere odaklanacağı bildirildi.
Çin ile Rusya arasında son yıllardaki yakınlaşmayla birlikte lider ziyaretlerin sık yapılması ve stratejik eşgüdüm mekanizmalarının farklı düzeylerde işler halde olması nedeniyle bu durum çok şaşırtıcı değil.
Bu, Putin'in iktidar döneminde Çin'e yaptığı 25. ziyaret olacak. Rus lider en son Eylül 2025'te Pekin'i ziyaret etmiş, İkinci Dünya Savaşı'nın bitişinin 80. yılı dolayısıyla düzenlenen askeri geçit törenine katılmıştı.
Çin Devlet Başkanı Şi'nin, törende, Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u iki yanına alarak poz vermesi, ABD ve müttefiklerine meydan okuma olarak yorumlanmıştı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, iki devlet başkanının ikili ilişkiler, farklı alanlarda işbirliği ve karşılıklı ilgi konusu, uluslararası ve bölgesel meselelerde görüş alışverişinde bulunacağını belirtti.
Ziyaretin Çin-Rusya İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'nın imzalanmasının 25. yılı ve iki ülke arasında stratejik eşgüdüm ortaklığının kurulmasının 30. yılında yapıldığına dikkati çeken Sözcü Guo, tarafların ziyareti, ilişkileri daha fazla derinleştirmek ve daha yüksek standarda yükseltmek, dünyaya daha fazla istikrar ve olumlu enerji sağlamak için fırsat olarak gördüklerini vurguladı.