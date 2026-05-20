Kuruluş Orhan’da aşk ihanet ve savaşın gölgesi: Sarayda gerilim tırmanıyor

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan bu akşam yeni bölümüyle 20.00'de ekranlara geliyor. Saray içinde Nilüfer ve Asporça arasındaki gerilim büyüyor, cephede ise büyük bir savaşın ayak sesleri duyuluyor. Sultan Orhan’ın İznik hamlesi dengeleri değiştirirken sarayda yaşanan kıskançlık ve iktidar mücadelesi giderek sertleşiyor.

  • Sultan Orhan'ın Kuruluş dizisinin 20 Mayıs çarşamba akşamı yayınlanacak bölümünde Asporça ve Nilüfer arasındaki gerilim ön plana çıkıyor.
  • Sultan Orhan, İznik konusunda İmparator'a sert bir çıkış yaparak iki taraf arasındaki gerilimi zirveye taşıyor.
  • Sarayda Evrenos ve Fatma'nın düğün hazırlıkları sırasında Dafne'nin getirdiği davetsiz misafir krize neden oluyor.
  • Demirhan ve Şahinşah, Sultan Orhan'a karşı büyük bir tuzak hazırlığı içinde.
  • Dursun, Halime'nin gözleri önünde ölümle burun buruna geliyor.

Kuruluş Orhan bu akşam 20.00'de yayınlanacak yeni bölümünde sarayda aşk, kıskançlık ve güç mücadelesi ön plana çıkıyor.

İKİ KADIN ARASINDAKİ MÜCADELE

Asporça'nın saraya dönüşüyle birlikte Nilüfer ile aralarındaki gerilim yeniden alevlenirken, saray içindeki dengeler tamamen değişiyor. Nilüfer, Asporça'nın saraydan gitmesi gerektiğini söyleyerek Sultan Orhan'la yüzleşir. Ancak Orhan'dan beklemediği bir karşılık alır. Asporça ise Nilüfer'e karşı geri adım atmazken, iki kadın arasındaki mücadele sarayda yeni bir krizin kapısını aralar.

DENGELER HASSASLAŞIYOR

Yaşanan gelişmelerin ardından Asporça, Sultan Orhan'a saraydan ayrılma konusunu açar. Fakat Orhan, Asporça'nın gitmesini istemez. Asporça'nın "onu paylaşmakta zorlanacağına" dair sözleri ikili arasında yeni bir kırılmaya neden olurken, ilişkilerdeki dengeler daha da hassas bir hale gelir.

GÜÇLENEN SAVAŞ İHTİMALİ

Öte yandan Sultan Orhan, İznik konusunda İmparator'a sert bir çıkış yapar. Konstantiniyye'deki varlığının İznik'in teslimine bağlı olduğunu söyleyen Orhan'ın bu hamlesi, iki taraf arasındaki gerilimi zirveye taşır. Bu çıkışın ardından yeni bir anlaşma ihtimali gündeme gelirken, savaş ihtimali de güçlenir.

SARAYDA YENİ BİLİNMEZLİK

Sarayda Evrenos ve Fatma'nın düğün hazırlıkları sürerken, Dafne'nin getirdiği davetsiz bir misafir tüm düzeni altüst eder. Çocuğuyla birlikte saraya gelen bu kadının gelişi, düğün sevincini büyük bir krize dönüştürür ve sarayda yeni bir bilinmezlik yaratır.

TUZAK HAZIRLIĞI

Demirhan ve Şahinşah ise Sultan Orhan'a karşı büyük bir tuzak hazırlığındadır. Orhan'ı ortadan kaldırmak için harekete geçen ikili, tüm riskleri göze alırken planın nasıl sonuçlanacağı merak konusu olur.

ÖLÜMLE BURUN BURUNA

Diğer yanda Dursun yakalanır ve Halime'nin gözleri önünde ölümle burun buruna gelir. Halime'nin sevdiği adamı kurtarma çabası ise yeni bir dramın kapısını aralar. Sarayda ve cephede yaşanan tüm bu gelişmeler, yeni bölümde büyük bir hesaplaşmanın habercisi olur.

KURULUŞ ORHAN KÜNYE

KategoriGörev / Karakterİsim / Oyuncu
YapımYapım ŞirketiBozdağ Film
YapımcıYapımcıMehmet Bozdağ
Proje TasarımProje TasarımcıMehmet Bozdağ
YönetmenYönetmenBülent İşbilen
SenaryoSenaristlerMehmet Bozdağ, Atilla Engin, Fatma Nur Güldalı, Mahmut Bora Erdem, Mehmet Arı, Rabia Balcı
Oyuncu KadrosuOrhan Bey, Nilüfer, Şahinşah, Malhun, Flavius, Cerkutay, Alaeddin, Gonca, Demirhan Bey, Fatma, Kara Halil, Abdurrahman, Andreas, Kan Turalı, Yiğit, Halime, Dursun, Merve Çandar, Temirboğa, Turahan, Nasuh Çelebi, Süleyman, Kasım, Esma, Iraz, Şahinşah Alp, Mustafa, AsporçaMert Yazıcıoğlu, Mahassine Merabet, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Çağrı Şensoy, Faruk Aran, Belgin Şimşek, Mustafa Üstündağ, Cemre Gümeli, Can Atak, Uğur Pektaş, Mustafa Açılan, Ahmet Olgun Sünear, Onur Bay, Sena Mercan, Dinç Daymen, Dafne, Tezhan Tezcan, Turpal Tokayev, Halil İbrahim Göker, Mert İnce, Ersen Karagöz, İrem Hergün, Sena Abay, Mert Türkoğlu, Mücahit Temizel, Alina Boz

Meryem Yurt
Meryem Yurt

