Albayrak Doktrini Türkiye'yi enerji devine dönüştürdü: Güneydoğu'da petrol kuleleri yükseliyor
Berat Albayrak’ın Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı olarak görev yaptığı 2016’da ortaya koyduğu “Albayrak Doktrini”, bugün Türkiye’yi küresel enerji liginde merkeze taşıyor. Enerji Bakanı Bayraktar yönetiminde yeni enerji mimarisi büyürken kulislerde, “Türkiye’nin güneydoğusunda ABD’nin Teksas’ı yükseliyor” yorumu yapılıyor.
Hürmüz blokajı, Avrupa'nın arz güvenliği korkusu, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası değişen dengeler küresel enerji jeopolitiğini yeniden şekillendirirken, Türkiye artık yalnızca enerji geçiş hattı olarak değil; enerji üreten, depolayan, bölgesel akışı yöneten merkez ülke haline geldi. Ankara'nın son 10 yılda attığı stratejik adımlar yalnızca ekonomik yatırım olarak değil, doğrudan devlet doktrini olarak görülüyor. Bu dönüşümün merkezinde ise 2016 yılında dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından ortaya konulan Milli Enerji ve Maden Politikası, Ankara kulislerinde kullanılan ifadeyle "Albayrak Doktrini" bulunuyor.
Sabah'tan Abdurrahman Şimşek'in haberine göre, Berat Albayrak'ın enerji yönetiminde ortaya koyduğu vizyon yalnızca günlük enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik klasik bir bakanlık politikası değildi. Türkiye ilk kez enerjide dışa bağımlılığı kırmayı hedefleyen kapsamlı bir stratejik dönüşüm sürecine girdi. Arz güvenliği, yerlileştirme ve öngörülebilir piyasa yaklaşımıyla Türkiye artık yalnızca enerji satın alan ülke modelinden çıkarak kendi filosunu kuran, kendi kaynaklarını arayan ve küresel krizlere hazırlık yapan yeni bir enerji konsepti geliştirdi. 2016 yılında Berat Albayrak'ın ekibinde Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapan Alparslan Bayraktar bugün aynı doktrini 2053 hedeflerine taşıyan isim konumunda bulunuyor.
OYUN KURUCU ÜLKE
2016'da tartışılan yerli sondaj filosu hamlesi bugün Türkiye'nin en büyük stratejik güçlerinden biri haline geldi. Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemileriyle Türkiye artık kendi denizlerinde hidrokarbon arayan sayılı ülkeler arasında yer alıyor. Enerji yönetiminde atılan bu adımlar yalnızca teknik yatırım değil, doğrudan enerji bağımsızlığı hamlesi...
Özellikle ilk sondaj gemisi Fatih'in satın alma süreci bugün hâlâ enerji kulislerinde konuşuluyor. Yaklaşık 800 milyon dolar değer biçilen geminin 154 milyon dolara alınması Ankara'nın enerji stratejisindeki en kritik hamlelerden biri olarak gösteriliyor.
ENERJİDE SAVUNMA HATTI
Bugün Avrupa enerji krizleriyle mücadele ederken Türkiye'nin ayakta kalmasını sağlayan altyapının önemli bölümü de yine Albayrak Doktrini kapsamında başlatılan yatırımlarla oluşturuldu. Doğalgaz depolama kapasitesinin artırılması, LNG altyapısının güçlendirilmesi ve enerji arz güvenliğine yönelik stratejik hamleler Türkiye'yi kriz çıkmadan hazırlığını yapan ülkeler arasına taşıdı. Avrupa enerji arz krizleriyle sarsılırken Türkiye'nin daha kontrollü süreç yönetmesi Ankara'da "önceden kurulan enerji savunma hattının sonucu" olarak değerlendiriliyor.
ABD'NİN TEKSAS'I YÜKSELİYOR
Albayrak Doktrini'nin en dikkat çeken sonuçlarından biri bugün Türkiye'nin güneydoğusunda yaşanıyor. Bir dönem terör, çatışma ve güvenlik riskiyle anılan bölgelerde artık petrol kuleleri yükseliyor. Enerji kulislerinde artık açık açık "Türkiye'nin güneydoğusunda ABD'nin Teksas'ı doğuyor" yorumları yapılıyor. Bölgedeki yüksek kaliteli petrol rezervleri, yeni saha yatırımları ve artan üretim kapasitesi Ankara'nın enerji denklemindeki elini güçlendiriyor. Bir dönem girilmesi dahi riskli görülen alanlarda bugün enerji üretim üslerinin kurulması Ankara'da devlet otoritesinin yeniden tahkim edilmesi olarak yorumlanıyor.
GÖZLER 22 MAYIS'TAKİ DEV ENERJİ ZİRVESİNDE
Türkiye'nin enerji alanında son 10 yılda oluşturduğu yeni vizyonun uluslararası ölçekte en güçlü şekilde ortaya konulacağı organizasyonlardan biri ise 22 Mayıs'ta İstanbul'da Turkuvaz Medya işbirliğiyle gerçekleştirilecek 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek zirvede 45 ülkeden bakanlar, üst düzey heyetler, enerji şirketleri ve küresel yatırım çevreleri bir araya gelecek.
ENERJİDE TARİHİ ZİRVE
Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Yazarı Kerem Alkin, zirvenin önemine dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.
Alkin 20 Mayıs tarihli yazısında şu ifadelere yer verdi:
"Dünyanın içinden geçtiği yeni jeopolitik süreçte enerji güvenliği, kritik mineraller ve doğal kaynaklar artık yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda stratejik bağımsızlığın da temel unsuru haline geldi. Pandemi sonrası kırılan tedarik zincirleri, Rusya-Ukrayna savaşıyla derinleşen enerji krizi ve Orta Doğu'daki gerilimlerin Hürmüz Boğazı üzerinden küresel enerji akışını tehdit etmesi, ülkeleri yeni arayışlara yöneltmiş durumda. İşte böylesine kritik bir dönemde İstanbul, küresel enerji ve doğal kaynak diplomasisinin en önemli buluşmalarından birine ev sahipliği yapacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız himayelerinde, Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen İkinci İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi (INRES 2026), yalnızca bir sektör zirvesi değil; aynı zamanda yeni küresel enerji mimarisinin şekillendiği stratejik bir platform niteliği taşıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı zirve, Türkiye'nin enerji, doğal kaynaklar ve kritik mineraller alanındaki vizyonunu dünyaya anlatacağı tarihi bir buluşma olacak.
Bugün dünya artık yalnızca petrol ve doğal gazın değil; bor madenin, nadir toprak elementlerinin, kromun, bakırın ve stratejik minerallerin geleceğini konuşuyor. Yapay zekadan savunma sanayine, elektrikli araçlardan yenilenebilir enerji teknolojilerine kadar yeni ekonominin temelinde kritik mineraller yer alıyor. Bu nedenle ülkeler artık enerji güvenliği kadar 'maden güvenliği'ni de milli güvenlik meselesi olarak konumlandırmaktalar.
Türkiye ise, bu yeni döneme son derece güçlü avantajlarla giriyor. Dünyada üretilen yaklaşık 90 çeşit madenin 80'ine ev sahipliği yapan Türkiye, yer altı kaynakları açısından küresel ölçekte en stratejik ülkelerden birisi konumunda. Bilhassa dünya bor rezervlerinin yaklaşık yüzde 73'üne sahip olması Türkiye'ye eşsiz bir avantaj sağlıyor. Ancak asıl önemli dönüşüm, bu kaynakların artık ham madde olarak değil, yüksek katma değerli teknoloji ürünlerine dönüştürülmesi yönünde atılan adımlar.
Bandırma'da bor karbür üretimine yönelik yatırımlar, savunma sanayi ve ileri teknoloji açısından tarihi öneme sahip. Aynı şekilde Eskişehir Beylikova'da keşfedilen 694 milyon tonluk nadir toprak elementleri rezervi, Türkiye'yi Çin'den sonra dünyanın en önemli merkezlerinden birisi haline getirecek. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Alparslan Bayraktar'ın açıkladığı pilot tesis ve üretim hedefleri, Türkiye'nin küresel kritik mineraller liginde yeni bir merkez olma iradesini ortaya koyuyor.
Çünkü, artık mesele yalnızca rezerv sahibi olmak değil; o rezervi teknolojiye, sanayiye ve stratejik güce dönüştürebilmek. Türkiye tam da bu nedenle son yıllarda doğal kaynaklar alanında uluslararası iş birliklerini yeni bir vizyonla genişletiyor.
Afrika Açılımı bunun en önemli ayaklarından biri. Somali ve Sudan başta olmak üzere Afrika ülkeleriyle enerji, doğal kaynaklar ve madencilik alanlarında geliştirilen iş birlikleri, Türkiye'nin küresel yer altı kaynakları diplomasisinde yeni bir eksen oluşturduğunu gösteriyor. Aynı şekilde Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkeler ile enerji koridorları, doğal kaynaklar ve kritik mineraller alanındaki stratejik ortaklıklar da dikkat çekmekte. Orta Asya'nın zengin yer altı kaynakları ile Türkiye'nin sanayi, teknoloji ve lojistik kapasitesinin birleşmesi, Avrasya merkezli yeni bir ekonomik jeopolitiğin önünü açmakta.
Aslında tüm bu başarılı sürecin tam merkezinde, 2016 yılında ortaya konulan Milli Enerji ve Maden Politikası'nın yer aldığı asla unutulmamalı. Türkiye, o dönemde yalnızca enerji arz güvenliğine değil; aynı zamanda kaynak çeşitlendirmesine, yerli üretime, stratejik madenlere ve enerji diplomasisine dayalı uzun vadeli, sürdürülebilir bir vizyon geliştirdi. Bu vizyonun inşasında Bakan Berat Albayrak'ın öncülüğü ve emeği çok değerli. Bakan Alparslan Bayraktar'ın yürüttüğü strateji ise, bugün yaşanan jeopolitik küresel krizlere karşı, bu sürdürülebilir yaklaşımın ne kadar doğru olduğunu ortaya koyuyor.
İstanbul'da Cuma günü gerçekleştirilecek zirve tam da bu nedenle tarihi önemde. Çünkü, dünya artık yeni tedarik merkezleri, güvenilir ortaklar ve alternatif enerji koridorları arıyor. Türkiye ise jeopolitik konumu, güçlü altyapısı, enerji diplomasisi becerisi, doğal kaynak potansiyeli ve kritik minerallerdeki kapasitesiyle bu yeni dönemin merkez ülkelerinden birisi konumunda.
INRES 2026, yalnızca enerji güvenliğinin değil; aynı zamanda yeni küresel iş birliği modellerinin de konuşulacağı bir zirve olacak. Türkiye Yüzyılı Vizyonu doğrultusunda yerli ve milli kaynakların yüksek katma değerle ekonomiye kazandırılması adına atılan bu tarihi adımlar, önümüzdeki dönemde Türkiye'yi enerji ve kritik minerallerde küresel ölçekte hem güçlü, hem de oyun kurucu bir aktör konumuna taşıyacak."