Albayrak Doktrini Türkiye'yi enerji devine dönüştürdü: Güneydoğu'da petrol kuleleri yükseliyor

Hürmüz blokajı, Avrupa'nın arz güvenliği korkusu, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası değişen dengeler küresel enerji jeopolitiğini yeniden şekillendirirken, Türkiye artık yalnızca enerji geçiş hattı olarak değil; enerji üreten, depolayan, bölgesel akışı yöneten merkez ülke haline geldi. Ankara'nın son 10 yılda attığı stratejik adımlar yalnızca ekonomik yatırım olarak değil, doğrudan devlet doktrini olarak görülüyor. Bu dönüşümün merkezinde ise 2016 yılında dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından ortaya konulan Milli Enerji ve Maden Politikası, Ankara kulislerinde kullanılan ifadeyle "Albayrak Doktrini" bulunuyor.

Berat Albayrak (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir) Sabah'tan Abdurrahman Şimşek'in haberine göre, Berat Albayrak'ın enerji yönetiminde ortaya koyduğu vizyon yalnızca günlük enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik klasik bir bakanlık politikası değildi. Türkiye ilk kez enerjide dışa bağımlılığı kırmayı hedefleyen kapsamlı bir stratejik dönüşüm sürecine girdi. Arz güvenliği, yerlileştirme ve öngörülebilir piyasa yaklaşımıyla Türkiye artık yalnızca enerji satın alan ülke modelinden çıkarak kendi filosunu kuran, kendi kaynaklarını arayan ve küresel krizlere hazırlık yapan yeni bir enerji konsepti geliştirdi. 2016 yılında Berat Albayrak'ın ekibinde Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapan Alparslan Bayraktar bugün aynı doktrini 2053 hedeflerine taşıyan isim konumunda bulunuyor.

Berat Albayrak ve Fatih Sondaj Gemisi

OYUN KURUCU ÜLKE

2016'da tartışılan yerli sondaj filosu hamlesi bugün Türkiye'nin en büyük stratejik güçlerinden biri haline geldi. Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemileriyle Türkiye artık kendi denizlerinde hidrokarbon arayan sayılı ülkeler arasında yer alıyor. Enerji yönetiminde atılan bu adımlar yalnızca teknik yatırım değil, doğrudan enerji bağımsızlığı hamlesi...



Özellikle ilk sondaj gemisi Fatih'in satın alma süreci bugün hâlâ enerji kulislerinde konuşuluyor. Yaklaşık 800 milyon dolar değer biçilen geminin 154 milyon dolara alınması Ankara'nın enerji stratejisindeki en kritik hamlelerden biri olarak gösteriliyor.

ENERJİDE SAVUNMA HATTI



Bugün Avrupa enerji krizleriyle mücadele ederken Türkiye'nin ayakta kalmasını sağlayan altyapının önemli bölümü de yine Albayrak Doktrini kapsamında başlatılan yatırımlarla oluşturuldu. Doğalgaz depolama kapasitesinin artırılması, LNG altyapısının güçlendirilmesi ve enerji arz güvenliğine yönelik stratejik hamleler Türkiye'yi kriz çıkmadan hazırlığını yapan ülkeler arasına taşıdı. Avrupa enerji arz krizleriyle sarsılırken Türkiye'nin daha kontrollü süreç yönetmesi Ankara'da "önceden kurulan enerji savunma hattının sonucu" olarak değerlendiriliyor.