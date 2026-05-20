Son dakika: Malatya Battalgazi'de 5.6'lık deprem! Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa sallandı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Adıyaman, Gaziantep, Tunceli, Şanlıurfa ve Kayseri başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. AFAD ve Valilik herhangi bir olumsuzluk olmadığını bildirdi. A Haber'in mikrofon uzattığı vatandaşlar "6 Şubat'taki ilk depremde duyduğumuz sesin aynısıydı" diyerek kabusu özetledi. Prof.Dr. Şükrü Ersoy, bu sarsıntının bir artçı değil, müstakil bir deprem olduğunu vurguladı.
Afet ve Acil Durum Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 09.00'da 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sarsıntı yerin 7.03 km derinliğinde gerçekleşti.
Depremi Adıyaman başta olmak üzere, Kayseri, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep ve birçok il hissetti.
"6 ŞUBAT'TA DA AYNI SESİ DUYDUK"
A Haber'in mikrofon uzattığı Malatyalılar deprem anını anlattı.
Bir vatandaş "6 Şubat'taki felakette meydana gelen ilk depremde de aynı sesi duymuştuk" diyerek kabusu özetledik.
"MÜSTAKİL BİR DEPREM"
Sarsıntının derinliğine ve fay hattının özelliklerine dikkat çeken Prof.Dr. Şükrü Ersoy, bu sarsıntının bir artçı değil, müstakil bir deprem olduğunu vurguladı.
MALATYA VALİSİ "OLUMSUZLUK YOK"
Malatya Valisi Seddar Yavuz, "Şu ana kadar saha taramalarımızdan herhangi bir olumsuz ihbar almadık" dedi.
AFAD: OLUMSUZ DURUM YOK
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, kentte herhangi bir olumsuz durum olmadığını bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 09.00’da meydana gelen ve Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa illerimizde de hissedilen 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.
Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.
Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANINDAN İLK AÇIKLAMA
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, saha tarama çalışmalarının başladığını bildirdi.
Er, "Malatya’mızın Battalgazi ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz gelişmeleri yakından takip ediyor. Rabbim şehrimizi, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.
MALATYA'DAN İLK GÖRÜNTÜLER
Deprem sonrası Malatyalılar panikle sokaklara döküldü.
Kent merkezinde ve ilçelerdepanik havası ve yoğunluk gözlemlendi.
AFAD, 5.6 büyüklüğündeki depremin yerin 7 km derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.
