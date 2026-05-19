CHP’li Tepebaşı Belediyesindeki yolsuzluk operasyonunda 15 tutuklama | Başkan yardımcılarına kelepçe | Sahte fatura ve kripto para skandalı

Şirketlerin belediyeden tahsil ettikleri fatura bedellerini daha sonra nakit olarak belediye yöneticilerine geri verdiği ortaya çıktı.

SÜLALE BOYU TABELA ŞİRKET, BELEDİYE ÜZERİNDEN HAKSIZ KAZANÇ

Yolsuzluk ağını genişleten bazı belediye görevlilerinin, aile yakınları üzerine tabela şirketler kurdurduğu ve yemek firmalarından bu paravan şirketler aracılığıyla ödeme aldığı tespit edildi.

Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi'nde 'naylon fatura' tespit ettiği ve başkanı uyarmak istediği için belediyedeki görevinden kovulan Yaprak Eryılmaz, ʺŞüphelilerle birlikte çok çalıştık, onları çok uyardım, beni çok engellediler. Hatta özel kalemden güvenlikle attırdılarʺ dedi.