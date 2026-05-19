CHP’li Tepebaşı Belediyesindeki yolsuzluk operasyonunda 15 tutuklama | Başkan yardımcılarına kelepçe | Sahte fatura ve kripto para skandalı
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde CHP’li Tepebaşı Belediyesine yönelik yürütülen kapsamlı yolsuzluk ve zimmet soruşturmasında adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 15’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananlar arasında belediye başkan yardımcısı ve özel kalem müdürü yer alıyor. İhtiyaç sahiplerine dağıtılan bağış yemeklerini sahte faturalarla yandaş şirketlere satılmış gibi göstererek haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilerin, etkinliklerdeki katılımcı sayılarını şişirdiği ve esnafın imzasını taklit ettiği ortaya çıktı. Haksız kazançların kripto para sistemleriyle aklanmaya çalıştığı belirlenen operasyonda tutuklanan özel kalem müdürünün evinin bahçesinde toprağa gömülü gizli odada kaçak kripto para madenciliği sistemi ele geçirilmişti.
Eskişehir'in 398 bin nüfuslu ilçesi Tepebaşı'nda gerçekleştirilen yolsuzluğun boyutu ürpertti. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde CHP'li Tepebaşı Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 25 şüpheliden 15'i tutuklandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosunca ihbarlar üzerine başlatılan operasyonda emniyet işlemleri tamamlanan zanlılar geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüpheliler nöbetçi sulh ceza hakimliğinde zincirleme suretiyle nitelikli zimmet, evrakta sahtecilik, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, kara para aklama ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla ifade verdi.
KİLİT İSİMLERE KELEPÇE
Hakimlik sorgularının ardından Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı S.Y. ile Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın Özel Kalem Müdürü Ö.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Operasyon sırasında Ö.E. ile aynı evde yakalanan belediye yöneticilerinden D.G. ile C.T., C.A.A., E.C., F.B.A., F.T., M.Ç., O.M., S.U., Ş.Y., T.G. ve T.M.Y. hakkında tutuklama kararı verildi.
Belediye başkan yardımcısı B.Ç.'nin aralarında bulunduğu 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
BAĞIŞ YEMEKLERİNİ ŞİRKETLERE FATURA ETMİŞLER
Soruşturma dosyasında CHP'li belediyedeki yolsuzluk çarkının detayları gün yüzüne çıktı. Tepebaşı Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğünün düzenlediği organizasyonlara ait faturaları inceleyen ekipler çarpıcı usulsüzlükler saptadı.
Belediyenin aşevinde hayırseverlerin bağışlarıyla hazırlanıp ihtiyaç sahiplerine dağıtılan yemeklerin, anlaşmalı şirketlerden satın alınmış gibi gösterilerek faturalandırıldığı belirlendi.
Şirketlerin belediyeden tahsil ettikleri fatura bedellerini daha sonra nakit olarak belediye yöneticilerine geri verdiği ortaya çıktı.
SÜLALE BOYU TABELA ŞİRKET, BELEDİYE ÜZERİNDEN HAKSIZ KAZANÇ
Yolsuzluk ağını genişleten bazı belediye görevlilerinin, aile yakınları üzerine tabela şirketler kurdurduğu ve yemek firmalarından bu paravan şirketler aracılığıyla ödeme aldığı tespit edildi.
KATILIMCI SAYISI DA BALON
Zanlıların ayrıca belediye etkinliklerindeki katılımcı sayılarını kasıtlı olarak yüksek gösterip fatura bedellerini şişirerek haksız kazanç elde ettikleri saptandı.
ESNAFIN İMZASINI TAKLİT
Belediye görevlilerinin kentteki restoran ve organizasyon şirketi sahiplerinin haberi olmadan, onların adına doğrudan temin teklifleri hazırladığı ileri sürüldü. İfadelerine başvurulan esnafın, "Teklif mektuplarındaki imzalar bize ait değil" diyerek durumu reddetmesi üzerine devreye giren Adli Tıp Kurumu, belgelerdeki imzaların sahte olduğunu kesinleştirdi.
KARA PARA AKLAMA MERKEZİNİ TOPRAĞIN ALTINA GÖMMÜŞ
Eskişehir merkezli olarak Ankara ve Adana'yı kapsayan 14 Mayıs tarihli operasyonun en dikkat çekici detayı Özel Kalem Müdürü Ö.E.'nin ikametinde saptandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ö.E.'nin Keskin Mahallesindeki evinin bahçesinde yapılan kazılarda toprağın altına gizlenmiş özel oda bulundu.
Gizli bölmede yapılan aramalarda Ö.E.'ye ait 9 gümrük kaçağı kripto para madenciliği cihazı ele geçirildi.
Tepebaşı Belediyesi'ndeki haksız kazançların kripto para sistemleriyle aklanmaya çalışıldığı bilgisi dosyada yer aldı.