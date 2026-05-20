Dolu, hortum ve fırtına hücresi alarmı: Yağışlar günlerce sürecek! Bayramda hava nasıl olacak?

Gök gürültülü sağanak yağışların birçok bölgede etkisini artırması bekleniyor. TÜRKİYE YAĞIŞLI HAVANIN ETKİSİNE GİRİYOR! SEL, DOLU VE HORTUM UYARISI Meteoroloji uzmanı Adil Tek, Türkiye genelinde etkili olacak yeni yağış sistemiyle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Ege, Marmara ve Akdeniz'de kuvvetli sağanakların etkisini artırdığını belirten Tek, bazı bölgelerde dolu, hortum ve su baskını riskinin bulunduğunu açıkladı. Bayram haftasında da yağışlı ve serin havanın etkisini sürdüreceği belirtildi.

Meteoroloji uzmanı Adil Tek bayram haftasının da yağışlı geçeceğini söyledi. EGE VE MARMARA'DA KUVVETLİ YAĞIŞ Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, özellikle Ege Bölgesi ile Marmara'nın güney kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanakların etkili olduğunu söyledi. Tek, "Balıkesir, Bursa, Bilecik, Manisa, Uşak, Afyon ve Kütahya çevrelerinde şu anda çok kuvvetli yağışlar görülüyor. Yer yer dolu şeklinde yağışlar etkili oluyor." sözleriyle son durumu aktardı. Gün içinde yağış alanının daha da genişleyeceğini belirten Tek, sistemin ilerleyen saatlerde yurt geneline yayılacağını ifade etti. TRAKYA İÇİN HORTUM VE DOLU UYARISI Marmara Bölgesi'nde yağışların özellikle öğleden sonra etkisini artırması bekleniyor. Trakya için ise dikkat çeken bir uyarı geldi. Adil Tek, "Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde fırtına hücreleri oluşabilir. Bu bölgelerde kısa süreli kuvvetli sağanak, dolu ve hortum riski bulunuyor." ifadelerini kullandı. Uzmanlar, ani yağışlar nedeniyle düşük kotlu bölgelerde su baskınlarının yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK? İstanbul'da sabah saatlerinde kapalı havanın etkili olduğunu belirten Tek, şehirde sıcaklığın gün içinde 20-21 dereceye kadar yükseleceğini söyledi. Tek, "İstanbul'da öğleden sonra hafif yağmur geçişleri görülecek. Çok kuvvetli bir yağış beklemiyoruz ancak yağışlı hava önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürecek." dedi. Meteoroloji verilerine göre megakentte sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normallerinin altında kalması bekleniyor. AKDENİZ'DE SEL VE HORTUM RİSKİ Doğu Akdeniz için yapılan uyarılar ise dikkat çekti. Özellikle Adana, Hatay, Osmaniye ve Mersin çevrelerinde kuvvetli sağanakların etkili olması bekleniyor. Adil Tek, "Bu bölgelerde sel ve su baskını riski yüksek görünüyor. Öğle saatlerinden sonra yağışlar daha da kuvvetlenebilir. Akdeniz'de hortum oluşma ihtimali de oldukça yüksek" sözleriyle riskin boyutuna dikkat çekti. Antalya'da sıcaklığın 23 derece civarında seyredeceğini belirten Tek, bölgede yağışlı havanın birkaç gün daha devam edeceğini ifade etti.

BAŞKENTTE YAĞIŞLAR SÜRECEK İç Anadolu Bölgesi'nde de yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Özellikle Eskişehir-Konya hattında sabah saatlerinden itibaren sağanak geçişleri görülüyor. Başkent Ankara'da yağışların öğleden sonra etkili olacağını belirten Tek, "Sıcaklıklar çok yükselmiyor. Gece sıcaklıkları 8-9 dereceler civarında seyrediyor." dedi. KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA YAĞIŞ DEVAM EDECEK Karadeniz Bölgesi'nde yağışların günün ilerleyen saatlerinde doğu kesimlerde etkisini artırması bekleniyor. Tek, "Doğu Karadeniz'de öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuvvetli yağış geçişleri görülebilir." dedi. Doğu Anadolu'da ise sıcaklıkların düşük seyrettiğini belirten Tek, yüksek rakımlı bölgelerde zaman zaman kar yağışının görülebileceğini söyledi.