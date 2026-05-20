Dolu, hortum ve fırtına hücresi alarmı: Yağışlar günlerce sürecek! Bayramda hava nasıl olacak?
Türkiye yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisine giriyor. Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Uzmanlar Trakya ve Akdeniz kıyıları için fırtına hücreleri, dolu ve ani su baskınları konusunda kritik uyarılarda bulundu. Megakent İstanbul ve başkent Ankara dahil olmak üzere il il 20 Mayıs hava durumu raporu ve Meteoroloji Uzmanı Adil Tek'in bayram hava tahmini haberimizde.
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkili olacak geniş çaplı yağış sistemi için uyarılar yayımladı.
- Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Balıkesir çevresi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Siirt ve Şırnak çevresi için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
- Osmaniye ve Hatay çevreleriyle Adana’nın kuzey ve doğusunda yağışların çok kuvvetli, yer yer şiddetli olabileceği belirtildi.
- Meteoroloji, kuvvetli yağış beklentisi nedeniyle Adana, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı yayımladı.
- 20-26 Mayıs tarihleri arasında hava sıcaklıklarının özellikle iç, doğu ve güney bölgelerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftayla birlikte Türkiye genelinde etkili olacak geniş çaplı yağış sistemi için peş peşe uyarılar yayımladı. Yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, bazı bölgelerde kuvvetli ve yer yer şiddetli yağışların görüleceği bildirildi.
Son tahminlere göre yağışlı hava dalgası bugünden itibaren kademeli şekilde tüm yurda yayılacak. Marmara'dan Güneydoğu Anadolu'ya kadar birçok ilde sağanak geçişleri etkili olacak.
BAZI BÖLGELERDE YAĞIŞ ŞİDDETİNİ ARTIRACAK
Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Sinop, Kastamonu kıyıları ve Samsun'un batısı dışında kalan bölgelerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Özellikle şu bölgeler için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı:
- Kuzey Ege'nin iç kesimleri
- Doğu Akdeniz
- Balıkesir çevresi
- İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu
- Siirt ve Şırnak çevresi
Meteoroloji, Osmaniye ve Hatay çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğusunda yağışların çok kuvvetli, yer yer şiddetli olabileceğini açıkladı. Kahramanmaraş'ın batı kesimleri de riskli bölgeler arasında yer aldı.
5 İL İÇİN SARI KODLU UYARI VERİLDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli yağış beklentisi nedeniyle 5 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.
Sarı kod verilen iller şöyle:
- Adana
- Hatay
- Mersin
- Kahramanmaraş
- Osmaniye
TÜRKİYE YAĞIŞLI HAVANIN ETKİSİNE GİRİYOR! SEL, DOLU VE HORTUM UYARISI
Meteoroloji uzmanı Adil Tek, Türkiye genelinde etkili olacak yeni yağış sistemiyle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Ege, Marmara ve Akdeniz'de kuvvetli sağanakların etkisini artırdığını belirten Tek, bazı bölgelerde dolu, hortum ve su baskını riskinin bulunduğunu açıkladı. Bayram haftasında da yağışlı ve serin havanın etkisini sürdüreceği belirtildi.
EGE VE MARMARA'DA KUVVETLİ YAĞIŞ
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, özellikle Ege Bölgesi ile Marmara'nın güney kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanakların etkili olduğunu söyledi.
Tek, "Balıkesir, Bursa, Bilecik, Manisa, Uşak, Afyon ve Kütahya çevrelerinde şu anda çok kuvvetli yağışlar görülüyor. Yer yer dolu şeklinde yağışlar etkili oluyor." sözleriyle son durumu aktardı.
Gün içinde yağış alanının daha da genişleyeceğini belirten Tek, sistemin ilerleyen saatlerde yurt geneline yayılacağını ifade etti.
TRAKYA İÇİN HORTUM VE DOLU UYARISI
Marmara Bölgesi'nde yağışların özellikle öğleden sonra etkisini artırması bekleniyor. Trakya için ise dikkat çeken bir uyarı geldi.
Adil Tek, "Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde fırtına hücreleri oluşabilir. Bu bölgelerde kısa süreli kuvvetli sağanak, dolu ve hortum riski bulunuyor." ifadelerini kullandı.
Uzmanlar, ani yağışlar nedeniyle düşük kotlu bölgelerde su baskınlarının yaşanabileceğine dikkat çekiyor.
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da sabah saatlerinde kapalı havanın etkili olduğunu belirten Tek, şehirde sıcaklığın gün içinde 20-21 dereceye kadar yükseleceğini söyledi.
Tek, "İstanbul'da öğleden sonra hafif yağmur geçişleri görülecek. Çok kuvvetli bir yağış beklemiyoruz ancak yağışlı hava önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürecek." dedi.
Meteoroloji verilerine göre megakentte sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normallerinin altında kalması bekleniyor.
AKDENİZ'DE SEL VE HORTUM RİSKİ
Doğu Akdeniz için yapılan uyarılar ise dikkat çekti. Özellikle Adana, Hatay, Osmaniye ve Mersin çevrelerinde kuvvetli sağanakların etkili olması bekleniyor.
Adil Tek, "Bu bölgelerde sel ve su baskını riski yüksek görünüyor. Öğle saatlerinden sonra yağışlar daha da kuvvetlenebilir. Akdeniz'de hortum oluşma ihtimali de oldukça yüksek" sözleriyle riskin boyutuna dikkat çekti.
Antalya'da sıcaklığın 23 derece civarında seyredeceğini belirten Tek, bölgede yağışlı havanın birkaç gün daha devam edeceğini ifade etti.
BAŞKENTTE YAĞIŞLAR SÜRECEK
İç Anadolu Bölgesi'nde de yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Özellikle Eskişehir-Konya hattında sabah saatlerinden itibaren sağanak geçişleri görülüyor.
Başkent Ankara'da yağışların öğleden sonra etkili olacağını belirten Tek, "Sıcaklıklar çok yükselmiyor. Gece sıcaklıkları 8-9 dereceler civarında seyrediyor." dedi.
KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA YAĞIŞ DEVAM EDECEK
Karadeniz Bölgesi'nde yağışların günün ilerleyen saatlerinde doğu kesimlerde etkisini artırması bekleniyor.
Tek, "Doğu Karadeniz'de öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuvvetli yağış geçişleri görülebilir." dedi.
Doğu Anadolu'da ise sıcaklıkların düşük seyrettiğini belirten Tek, yüksek rakımlı bölgelerde zaman zaman kar yağışının görülebileceğini söyledi.
BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?
Bayram tatiline ilişkin ilk değerlendirmeleri de paylaşan Adil Tek, yağışlı havanın bayram haftasında da etkisini sürdüreceğini açıkladı.
Tek, "Bayram boyunca yağış geçişlerini sık sık göreceğiz. Özellikle bayramın ilk gününde batı bölgelerde yağış ihtimali yüksek görünüyor. Sıcaklıklar da mevsim normallerinin altında seyredecek" ifadelerini kullandı.
GÜNEYDOĞU'DA KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR
Meteoroloji verilerine göre rüzgarın batı bölgelerde kuzeyli, doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden esmesi bekleniyor.
Güneydoğu Anadolu'nun batısında ise yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın zaman zaman saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşabileceği tahmin ediliyor.
Yetkililer, kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ani sel riskine karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguladı.
20 MAYIS BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU TABLOSU
|Bölge
|Şehir
|En Yüksek Sıcaklık (°C)
|Hava Durumu Detayı
|Marmara
|BURSA
|23°C
|Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı
|İSTANBUL
|21°C
|Parçalı ve çok bulutlu, sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı
|KIRKLARELİ
|22°C
|Parçalı ve çok bulutlu, sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı
|SAKARYA
|22°C
|Parçalı ve çok bulutlu, sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı
|Ege
|A.KARAHİSAR
|16°C
|Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yerel kuvvetli)
|İZMİR
|25°C
|Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|MANİSA
|24°C
|Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|MUĞLA
|21°C
|Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Akdeniz
|ADANA
|22°C
|Parçalı çok bulutlu, kuzey ve doğusu (Çok kuvvetli ve şiddetli sağanak)
|ANTALYA
|23°C
|Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|BURDUR
|18°C
|Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|HATAY
|23°C
|Parçalı çok bulutlu, (Yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak)
|İç Anadolu
|ANKARA
|18°C
|Parçalı çok bulutlu, kuzey ve doğusu (Kuvvetli sağanak yağışlı)
|ÇANKIRI
|19°C
|Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|ESKİŞEHİR
|19°C
|Parçalı çok bulutlu, (Yerel olmak üzere kuvvetli sağanak yağışlı)
|KONYA
|18°C
|Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Batı Karadeniz
|BOLU
|18°C
|Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|DÜZCE
|22°C
|Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|KASTAMONU
|20°C
|Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|ZONGULDAK
|19°C
|Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
|O. ve D. Karadeniz
|AMASYA
|23°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
|ARTVİN
|23°C
|Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
|SAMSUN
|21°C
|Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra iç ve doğusu sağanak yağışlı
|TRABZON
|19°C
|Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
|Doğu Anadolu
|ERZURUM
|18°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
|KARS
|18°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
|MALATYA
|20°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
|VAN
|17°C
|Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
|G.Doğu Anadolu
|DİYARBAKIR
|25°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
|MARDİN
|22°C
|Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
|SİİRT
|24°C
|Akşam sağanak yağışlı, (Gece saatlerinden sonra yerel kuvvetli)
|ŞANLIURFA
|27°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı