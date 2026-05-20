Yolsuzluk ve uçkur skandallarına zehir zemberek arınma çağrısı! CHP'li eski vekil Yüksel: Hırsıza hırsız ahlaksıza ahlaksız | "Savunan da suçlu"

Cumhuriyet Halk Partisinde "gerçek CHP'lilerin" başkaldırısı sürüyor. Parti bünyesindeki belediyelerde ardı ardına patlak veren yolsuzluk, rant ve uçkur skandalları, parti içindeki kavgayı geri dönülemez noktaya taşıdı. Ekrem İmamoğlu, Muhittin Böcek, Tanju Özcan ve Özkan Yalım gibi pek çok CHP'li belediye başkanının isimlerinin karıştığı ahlaksız ilişkiler ile rüşvet iddiaları ayyuka çıkarken, parti içinden yükselen isyan seslerine bir yenisi eklendi.

CHP 25. ve 26. Dönem Eskişehir Milletvekili ve CHP Grup Disiplin Kurulu Üyesi Cemal Okan Yüksel, yaşanan çürümüşlüğe karşı sosyal medya hesabı üzerinden zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

HIRSIZIN AHLAKSIZIN PARTİSİ OLMAZ

Partisindeki ahlaki çöküşü ve iç hesaplaşmaları gün ışığına çıkaran Yüksel, "hırsızlığın ve rüşvetin meşrulaştırılamayacağını" vurguladı.

Kendi saflarındaki yanlışlara göz yumanları sert dille eleştiren CHP'li Yüksel, "Hırsızın, rüşvetçinin, ahlaksızın partisi olmaz. O şu partili, bu şu partili diye ayırım yapılmaz. Hırsız hırsızdır, ahlaksız ahlaksızdır. Sadece senin saflarında diye ahlaksızlığı savunmak seni de o ahlaksızlığa ortak yapar." ifadelerini kullandı.

Yüksel, akılla izah edilemeyecek zenginleşmeler yaşandığını vurguladı.

ZENGİNLEŞMELER AKILLA İZAH EDİLEMİYOR

CHP içindeki rant kavgalarına ve haksız kazançlara dikkat çeken Yüksel, yargı kararı olmadan kimsenin suçlanamayacağını ancak ortada inkar edilemez tablo bulunduğunu aktardı.

Yüksel, "Şüphesiz egemen güç kendi ahlaksızını koruma zırhına büründürüyor, bizim mahalleye olmadık alçaklıkları yapıyor. Şüphesiz yargı kararı olmadan kimseyi suçlu ilan edemeyiz. Fakat bir de görünen köy var. Akılla izanla izah edilemeyecek zenginleşmeler, ahlaksızlıklar var." sözlerini sarf etti.

Eskişehir Eski Milletvekili Cemal Okan Yüksel, partisindeki ahlaki çöküşü eleştirerek kendi içlerindeki ayrık otlarının temizlenmesi gerektiğini söyledi.

'BİZİM MAHALLENİN REZİLLİKLERİ'

Parti yönetiminin yaşanan skandallar karşısındaki sessizliğini hedef alan Yüksel, CHP'nin kuruluş felsefesinden uzaklaştığını vurguladı.

Kendi mahallelerinde yaşanan rezaletleri çok daha fazla önemsediğini belirten Yüksel, "Ben şahsım adına bizim mahallede olan bu rezaletleri çok daha fazla önemsiyor ve kınıyorum. Avukatlık bürosunda kurulan bir partinin ahlak anlayışı ile savaş cephelerinden gelip devlet kuran bir partinin ahlak anlayışı aynı olamaz, olmamalı." diye konuştu.

Yüksel, hırsızlığın ve ahlaksızlığın partisi olamayacağını belirterek, bu rezaletleri savunanların suça ortak olacağı uyarısında bulundu.

TEMİZLENMEYE BAŞLAMALI, HIRSIZA HIRSIZ DEMELİYİZ

CHP'nin içine düştüğü yolsuzluk ve uçkur batağından kurtulması için acil bir arınma sürecine girilmesi gerektiğinin altını çizen Yüksel, sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:

"Kuruluşun ve kurtuluşun partisi içindeki ayrık otlarını temizlemeli ve arınmalı. Hiç kimse bilmiyordum, görmedim, duymadım deme lüksüne sahip değil. Temizlenmeye önce kendi içimizden başlamalıyız. Ancak böylece ahlaksıza ahlaksız, hırsıza hırsız deme hakkına sahip oluruz. Türkiye'de iktidar olmanın yolu temizlenmek ve arınmaktır. Nokta"

CHP’li Cemal Okan Yüksel, yaşanan rezaletleri kınayarak, hiç kimsenin bu duruma göz yumma lüksü bulunmadığını vurguladı.

