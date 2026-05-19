Fenerbahçe'ye 50 milyon euroluk golcü! Forvet hasreti sona erecek

Fenerbahçe’de başkan adaylarından Aziz Yıldırım, seçim öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertlilerin, Brentford forması giyen ve Premier Lig’de dikkat çeken performans sergileyen Igor Thiago için harekete geçtiği öne sürüldü.

  • Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, 7 Haziran'daki seçim öncesi Brentford'un Brezilyalı santrforu Igor Thiago için transfer görüşmelerine başlamayı planlıyor.
  • 24 yaşındaki Igor Thiago bu sezon 39 maçta 25 gol atarak Avrupa'da dikkat çeken isimlerden biri oldu.
  • Brezilyalı futbolcunun piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösteriliyor ve Brentford ile 2031 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
  • Fenerbahçe yönetimi Igor Thiago'nun transfer şartlarını araştırıyor ve maliyet hesabı yapıyor.
  • Aziz Yıldırım cephesi bu transferle başkanlık seçimi öncesi taraftara güç gösterisi yapmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de gözler 7 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimine çevrilirken transfer gündemi de hareketlenmeye başladı.

Sarı-lacivertli kulüpte başkan adayları Aziz Yıldırım ile Hakan Safi arasındaki yarış sürerken, transfer konusunda ilk büyük hamlenin Aziz Yıldırım cephesinden geldiği iddia edildi.

AZİZ YILDIRIM FORVET TRANSFERİNDE BÜYÜK OYNUYOR

Yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle güçlü bir kadro kurmayı planlayan Aziz Yıldırım'ın, dünya çapında ses getirecek bir santrfor transferi için düğmeye bastığı belirtildi.

Tecrübeli başkan adayının, özellikle hücum hattına yıldız bir isim kazandırmak istediği öğrenildi.

HEDEFTE IGOR THIAGO VAR

Fenerbahçe'nin transfer listesinde Igor Thiago yer aldığı öne sürüldü.

Premier Lig ekibi Brentford F.C. forması giyen Brezilyalı golcü için görüşmelerin kısa süre içinde başlaması bekleniyor.

24 yaşındaki santrfor, bu sezon gösterdiği performansla Avrupa'da dikkat çeken isimlerden biri oldu.

Igor Thiago, sezon boyunca çıktığı 39 resmi maçta 25 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen Brezilyalı yıldızın Brentford ile olan sözleşmesi 2031 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe yönetiminin transfer şartlarını araştırdığı ve maliyet hesabı yaptığı ifade edildi.

Sarı-lacivertli camiada yaklaşan seçim öncesi yapılacak transfer hamleleri büyük önem taşıyor. Aziz Yıldırım cephesinin Igor Thiago operasyonuyla taraftara güçlü bir mesaj vermeyi hedeflediği konuşuluyor.

