Fenerbahçe'ye 50 milyon euroluk golcü! Forvet hasreti sona erecek
Fenerbahçe’de başkan adaylarından Aziz Yıldırım, seçim öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertlilerin, Brentford forması giyen ve Premier Lig’de dikkat çeken performans sergileyen Igor Thiago için harekete geçtiği öne sürüldü.
Fenerbahçe'de gözler 7 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimine çevrilirken transfer gündemi de hareketlenmeye başladı.
Sarı-lacivertli kulüpte başkan adayları Aziz Yıldırım ile Hakan Safi arasındaki yarış sürerken, transfer konusunda ilk büyük hamlenin Aziz Yıldırım cephesinden geldiği iddia edildi.
AZİZ YILDIRIM FORVET TRANSFERİNDE BÜYÜK OYNUYOR
Yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle güçlü bir kadro kurmayı planlayan Aziz Yıldırım'ın, dünya çapında ses getirecek bir santrfor transferi için düğmeye bastığı belirtildi.
Tecrübeli başkan adayının, özellikle hücum hattına yıldız bir isim kazandırmak istediği öğrenildi.
HEDEFTE IGOR THIAGO VAR
Fenerbahçe'nin transfer listesinde Igor Thiago yer aldığı öne sürüldü.
Premier Lig ekibi Brentford F.C. forması giyen Brezilyalı golcü için görüşmelerin kısa süre içinde başlaması bekleniyor.
39 MAÇTA 25 GOL
24 yaşındaki santrfor, bu sezon gösterdiği performansla Avrupa'da dikkat çeken isimlerden biri oldu.
Igor Thiago, sezon boyunca çıktığı 39 resmi maçta 25 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
PİYASA DEĞERİ 50 MİLYON EURO
Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen Brezilyalı yıldızın Brentford ile olan sözleşmesi 2031 yılına kadar devam ediyor.
Fenerbahçe yönetiminin transfer şartlarını araştırdığı ve maliyet hesabı yaptığı ifade edildi.
SEÇİM ÖNCESİ GÜÇ GÖSTERİSİ
Sarı-lacivertli camiada yaklaşan seçim öncesi yapılacak transfer hamleleri büyük önem taşıyor. Aziz Yıldırım cephesinin Igor Thiago operasyonuyla taraftara güçlü bir mesaj vermeyi hedeflediği konuşuluyor.