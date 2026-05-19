Igor Thiago, Brezilya Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosuna seçildi

PİYASA DEĞERİ 50 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen Brezilyalı yıldızın Brentford ile olan sözleşmesi 2031 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe yönetiminin transfer şartlarını araştırdığı ve maliyet hesabı yaptığı ifade edildi.

SEÇİM ÖNCESİ GÜÇ GÖSTERİSİ

Sarı-lacivertli camiada yaklaşan seçim öncesi yapılacak transfer hamleleri büyük önem taşıyor. Aziz Yıldırım cephesinin Igor Thiago operasyonuyla taraftara güçlü bir mesaj vermeyi hedeflediği konuşuluyor.

Burak Zihni Takvim.com.tr Fenerbahçe