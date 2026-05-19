Türkiye Yüzyılı kapsamında gençlerle kol kola! Başkan Erdoğan: Hepinize parlak gelecek diliyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Son 23,5 yıldır olduğu gibi gençlerimizin her alanda yanında olmaya en büyük yatırımı gençlerimize yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize giden yolda gençlerimizle kol kola, omuz omuza yürümeyi sürdüreceğiz" dedi.

Başkan Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençler ve milli sporcularla bir araya geldi. Burada konuşan Başkan Erdoğan, "Bugün hem bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandıran milli sporcularımızla hem de 81 ilimizin yanı sıra farklı ülkelerde bilgileriyle becerileriyle örnek kişilikleriyle temayüz eden gençlerimizle bir aradayız. Öncelikle her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyor. Gerek spor, gerek eğitim, gerekse meslek hayatınızda hepinize başarılarla dolu parlak bir gelecek diliyorum. Sizler yalnızca ailelerinizin değil milletimizin de iftihar kaynağısınız. Şahsen buradaki gençlerimizi büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edecek Türkiye Yüzyılı'nı hayata geçirecek öncü mimar ve mihmandar bir neslinin temsilcileri olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

"İSTİKLANİNİZİ ELDE ETMEDEN İSTİKBALE YÜRÜYEMEZSİNİZ"

Gençlere hitap eden Başkan Erdoğan, "Şurası bir hakikat ki istiklalinizi elde etmeden istikbale yürüyemezsiniz. Biz hem bağımsızlığımız hem de geleceğimiz uğruna çok ağır bedeller ödemiş bir milletiz. Bin yıldır yaşadığımız bu vatanı şartlar ne olursa olsun canımız pahasına savunmuş bayrağımızda sembolleşen milli ve mukaddes değerlerimizi birlik ve kardeşlik ruhuyla korumuş bir milletiz.

Mazi ile atiyi buluşturan ecdat ile evlat arasındaki manevi irtibatı sağlayan bu savunma hattının en kilit unsuru şehit ve gazilerin kanlarıyla sulanmış bu topraklarda yeşeren gençlerdir. Bu gençlik tüm gücü ve cesaretiyle 19 Mayıs 1919'da kendisini bir kez daha göstermiştir. Zira milli mücadele destanımızın ilk sayfası 19 Mayıs 1919'da Anadolu gençliğiyle milletimizin istiklal ve istikbal mürekkebiyle kaleme alınmıştır.

Esaret bulutlarının semalarımızı kapladığı o zorlu günlerde milletimiz tek yürek olmuş ardından işgal ordularını büyük bir bozguna uğratmıştır.

19 Mayıs'ta atılan ilk adım zorluklar ve kahramanlıklarla bezeli bir mücadelenin ardından 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin ilanıyla taşlanmıştır. Böylece Türk milleti istiklal ve istikbaline uzağın kirli elleri arkasında kim olduğuna bakmadan kıracağını tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Şunu bilmenizi isterim ki bu irade 107 sene önce olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır" dedi.

"MÜREFFEH YARINLARINI İNŞA ETMENİN GAYRETİNDEYİZ"

Başkan Erdoğan, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Sizler işte böyle bir gençliğin bugünkü temsilcilerisiniz. Biz de sizlere en güzel şekilde hizmet etmenin gençlerimizin huzurlu, güvenli ve müeffeh yarınlarını inşa etmenin gayretindeyiz. Terörsüz Türkiye süreciyle bir taraftan ülkemizi yarım asırlık bir beladan kurtarmaya diğer taraftan da milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye sizlere refahın ve kardeşliğin olduğu bir ülke teslim etmeye çalışıyoruz.

En büyük amacımız bizim yaşadığımız zorlukları sizin yaşamamanız, bizim çektiğimiz sıkıntıları sizin çekmemenizdir. Son 23,5 yıldır olduğu gibi gençlerimizin her alanda yanında olmaya en büyük yatırımı gençlerimize yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye yüzyılı hedeflerimize giden yolda gençlerimizle kol kola, omuz omuza yürümeyi sürdüreceğiz.

Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Milletimiz için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor. Gazilerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum. Milli mücadelenin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını Peygamber ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum. Bu düşüncelerle sizlerin ve tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyorum."

"BENİ SİZ GENÇ TUTUYORSUNUZ"

Başkan Erdoğan, burada gençlerin sorularını da yanıtladı. Gençlerle sık sık bir araya gelmenin nasıl hissettirdiği sorusu üzerine Erdoğan, "Ömrünü gençlere adamış bir lider olarak burayı bir millet kütüphanesi olarak inşa etmeyi özellikle gençlerle geleceğe yürüme noktasında gençliğe ne kadar önem verdiğimizi ifade etmek istiyordum.

Biliyorsunuz burada bir gençlik merkezimiz var. Aynı şekilde İstanbul Rami'de de yine bir gençlik merkezimiz var. Gençlerle ne kadar bir araya gelirsem o kadar genç kalırım diye düşünüyorum. Ve ne kadar genç kalırsak gençliğe de inanıyorum ki inşa etmede gençlik ülkesinin geleceğini de o denli sağlam tutar diye düşünüyorum.

Ve bizler şu anda sizlerle bu buluşmamızla hem beni siz genç tutuyorsunuz hem ben de siz genç kardeşlerimle geleceğin inşasında inanıyorum ki adımlarımızı ona göre atıyoruz ve atacağız" dedi.

"GENÇLERLE YOL YÜRÜMEK BİZLER İÇİN ZEVK"

Başkan Erdoğan, gençlerle birlikte yol yürümenin nasıl bir his olduğunun sorulması üzerine, "Gençlerle çalışmak, gençlerle yol yürümek gerçekten bizler için ayrı bir zevk. Hele hele gençlerle hedefe yaklaştıkça da tabii çok büyük bir onur duyuyorsunuz. Şu anda şu çatı altında gençlerle bir arada olmak hiçbir şeye değişilmez.

Şu anda burada öyle zannediyorum ki 200 kadar gencimiz var. Ve bu gençlerimizin hepsi üniversiteli. Ve bu gençlik Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek olan bir gençlik. Biz Türkiye'nin yarınlarını inşa eder miyiz? Bana sorarsanız ederiz. Hiç burada şüpheniz olmasın. Aramızda sporcu gençlerimiz var.

Ve bu sporcu gençlerimizin her biri birbirinden kıymetli her biri geleceği inşa etmenin gayreti içerisinde dolayısıyla da bakın daha geçenlerde işte tekvandoda şampiyonluklar kaptık. Takım halinde Avrupa şampiyonu olduk. Demek ki yaparsak oluyor. Bütün mesele kararlı olmak ve yapacağız dediğimiz zaman yaparız" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, gençlerin sosyal medya kullanımına ilişkin, "Sosyal medya gerçekten gençliğimizin şu anda en büyük sorunu. Ama bu duruş var ya bu duruş. Bu duruşunun sebebiyle de sosyal medyada inşallah biz gençliğimizi bunlara kaptırmayacağız. Ve bunlara kaptırmadan da gençliğimizi inşallah istikamet üzere yürümesini sağlamış olacağız. Yeter ki siz bu duruşu sağlayın" dedi.

Açıklamaların ardından Başkan Erdoğan, salonda bulunan gençlerle ve sporcularla sohbet etti.

