Hürmüz'e alternatif! MSB'den NATO'ya "Boru Hattı" önerisi

Milli Savunma Bakanlığı, EFES-2026 Tatbikatı'na ilişkin Seferihisar'da basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Türkiye'deki hava savunma sistemlerinin müttefik ülkelerle koordinasyon içinde planlandığı ve Almanya'nın yeni Patriot sistemleriyle katkı sağlayacağı açıklandı.

Bakanlık, NATO'nun doğu kanadındaki enerji arz güvenliğini güçlendirmek amacıyla 'NATO Akaryakıt Boru Hattı Projesi' önerisinde bulundu.

Libya ve Suriye ordularının EFES-2026 Tatbikatı'na katıldığı ve eğitim desteğinin sürdüğü belirtildi.

Almanya ile savunma iş birliğinin derinleştirildiği ve Türkiye'nin Avrupa güvenlik mimarisindeki stratejik rolünün değerlendirildiği ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından EFES-2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü kapsamında Seferihisar'da düzenlenen basın bilgilendirme toplantısının soru-cevap kısmında, Türkiye'de konuşlu hava savunma sistemlerinin durumu, NATO'ya sunulan stratejik projeler ve EFES-2026 Tatbikatı'na ilişkin güncel gelişmeleri içeren bir bilgiler paylaşıldı. PATRIOT MESELESİ Bakanlıktan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerine ilişkin faaliyetlerin müttefik ülkelerle koordinasyon içerisinde planlandığı vurgulandı. Bölgedeki güvenlik ortamının yakından takip edildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Ülkemizde görev yapan İspanya Patriot hava savunma sistemine ilave olarak, ABD-İsrail ve İran arasında yaşanan çatışmalardan dolayı NATO tarafından görevlendirilen ilave iki Patriot sisteminden biri Almanya tarafından değiştirilecektir. Söz konusu değişimin Haziran ayı içerisinde tamamlanması planlanmakta olup, ilgili sistemin yaklaşık altı ay süreyle görev yapması öngörülmektedir. Süreç mevcut güvenlik değerlendirmeleri doğrultusunda müttefiklerle koordineli şekilde sürdürülecektir."