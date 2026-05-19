Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması: Para hareketleri MASAK'a takıldı | Batuhan Karadeniz'e kırmızı bülten
Yasa dışı bahis organizasyonlarına yönelik yürütülen hukuki süreçler hakkında bilgi veren Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rasim Ozan Kütahyalı’nın tutuklanma sürecinin ardında ciddi mali takip yattığını bildirdi. İllegal sitelere para gönderme ve aracılık etme iddialarının Başsavcılık tarafından titizlikle incelendiğini dile getiren Gürlek, dijital mecralara yönelik yaptırımların tavizsiz uygulandığını kaydetti. Kamu düzenini korumak amacıyla sitelere erişim engeli getirildiğini belirten Gürlek, Batuhan Karadeniz gibi firari isimlerin kırmızı bültenle arandığını ifade etti.
- Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı yasa dışı bahis operasyonunun MASAK raporları temelinde Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldüğünü açıkladı.
- Gürlek, yasa dışı bahis oynatan, aracılık eden ve imkan sağlayanların eylemlerinin suç teşkil ettiğini ve dijital mecralara yönelik yaptırımların kararlılıkla uygulandığını belirtti.
- Yurt dışındaki firari şüpheliler hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını, aralarında Batuhan Karadeniz ve eski futbolcuların da bulunduğunu söyledi.
- Kamu düzenini ilgilendiren yasa dışı bahis sitelerine yönelik hızlıca erişim engelleme kararları alındığını açıkladı.
- Adli süreçlerin kesintisiz bir şekilde yasa dışı bahis organizasyonlarındaki şüphelilere yönelik olarak devam ettiğini ifade etti.
Kabine toplantısının ardından gündeme ilişkin basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Adalet Bakanı Akın Gürlek, son günlerin en çok tartışılan yasa dışı bahis operasyonlarına dair perde arkası bilgilerini kamuoyuyla paylaştı.
MASAK KISKACINA TAKILDI
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gürlek, Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı soruşturmanın ardında ciddi mali takip yattığını bildirdi. Sürecin Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldüğünü aktaran Gürlek, operasyonun temelini Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarının oluşturduğunu dile getirdi.
Kütahyalı'nın yasa dışı bahisten tutuklandığını hatırlatan Gürlek, şu detayları aktardı:
"Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor. O da bu para hareketleri esnasında MASAK takibine takılmış durumda. İllegal bahis sitelerine para gönderme, aracılık etme gibi iddialar var. Başsavcılığımız mali hareketleri inceleyerek kendi takdiri doğrultusunda bu kararı verdi."
OYNATAN DA ARACILIK EDEN DE İMKAN SAĞLAYAN DA SUÇLU
Mevcut kanunlara göre yasa dışı bahsi oynatan, aracılık eden, imkan sağlayan veya sitelere para transferi gerçekleştirenlerin eylemlerinin suç teşkil ettiğini hatırlatan Gürlek, dijital mecralara yönelik yaptırımların kararlılıkla uygulandığını belirtti.
Yasa dışı bahis organizasyonlarında adı geçen şüphelilere yönelik adli süreçlerin kesintisiz sürdüğünü ifade etti.
BATUHAN KARADENİZ VE BÜTÜN FİRARİLERE KIRMIZI BÜLTEN
Yurt dışında bulunan firari şüpheliler ile erişim engelleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Bakan Gürlek, yasa dışı bahisle mücadelenin süreceğini vurguladı. Gürlek, "Kamu düzenini ilgilendirdiği için bu sitelere yönelik hızlıca erişim engelleme kararları alınıyor. Yurt dışındaki şüphelilerin, aralarında adı geçen eski futbolcuların, Batuhan Karadeniz'in de bulunduğu isimlerin hepsine yönelik kırmızı bülten çıkarıldı." dedi.
