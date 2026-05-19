Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması: Para hareketleri MASAK'a takıldı | Batuhan Karadeniz'e kırmızı bülten

MASAK KISKACINA TAKILDI

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gürlek, Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı soruşturmanın ardında ciddi mali takip yattığını bildirdi. Sürecin Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldüğünü aktaran Gürlek, operasyonun temelini Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarının oluşturduğunu dile getirdi.

Kütahyalı'nın yasa dışı bahisten tutuklandığını hatırlatan Gürlek, şu detayları aktardı:

"Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor. O da bu para hareketleri esnasında MASAK takibine takılmış durumda. İllegal bahis sitelerine para gönderme, aracılık etme gibi iddialar var. Başsavcılığımız mali hareketleri inceleyerek kendi takdiri doğrultusunda bu kararı verdi."