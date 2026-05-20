NYT yazdı: ABD ve İsrail Ahmedinejad’ı ev hapsinden kurtarıp İran’ın başına geçirecekti
The New York Times gazetesinin ortaya çıkardığı bilgilere göre, ABD ve İsrail, İran’a yönelik savaşın ilk günlerinde eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ı ev hapsinden kurtararak ülkenin yeni lideri yapmayı hedefleyen gizli bir plan yürüttü. İsrail Hava Kuvvetleri, Ahmedinejad’ı koruyan ve aynı zamanda ev hapsinde tutan muhafızları etkisiz hale getirmek için Tahran’daki evine bir operasyon düzenledi. Saldırıda korumalar ölürken Ahmedinejad yaralandı ancak rejim değişikliği planı başarısızlıkla sonuçlandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela’daki müdahale modelini İran’da uygulamak istediği, Ahmedinejad’ın 2019 yılında Trump’ı öven açıklamalar yaptığı ve savaştan hemen önce İsrail ile yakın ilişkileri olan Macaristan’ı ziyaret ettiği kaydedildi. Beyaz Saray iddialara doğrudan cevap vermeyip İran’a yönelik “Epic Fury Operasyonu”nun askeri başarılarına vurgu yaparken, Mossad yetkililerinin İran’da alternatif hükümet kurma planının hala uygulanabilir olduğuna inandığı aktarıldı.
Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in, İran'da rejim değişikliği sağlamak amacıyla eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ı ev hapsinden kurtararak iktidara getirmeyi planladığı ortaya çıktı. The New York Times gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, savaşın ilk günlerinde Tahran'da düzenlenen İsrail saldırılarının temel hedeflerinden biri Ahmedinejad'ı kurtarmaktı.
İsrail saldırılarında İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeyi içeriden birinin ele geçirmesinin en iyi senaryo olacağını düşündüğü aktarıldı. İsrail tarafından geliştirilen ve Ahmedinejad'a danışılan planın hızla ters gittiği öğrenildi.
AHMEDİNEJAD SALDIRISI ÖLDÜRMEK İÇİN DEĞİL KURTARMAK İÇİNDİ
Savaşın ilk gününde İsrail Hava Kuvvetleri, Ahmedinejad'ın Tahran'ın doğusundaki Narmak bölgesinde yer alan evine bir saldırı düzenledi. ABD'li yetkililer, bu saldırının Ahmedinejad'ı ev hapsinden kurtarma planının bir parçası olarak onu gözetleyen İslam Devrim Muhafızları Birliği üyelerini öldürmeyi amaçladığını bildirdi.
Saldırıda sokağın girişindeki güvenlik karakolu yıkılırken, korumaların öldüğü ve Ahmedinejad'ın yaralandığı tespit edildi. O günden bu yana kamuoyuna görünmeyen eski cumhurbaşkanının mevcut durumu bilinmiyor.
"HAPİSHANE KAÇIŞ OPERASYONU"
Mart ayında The Atlantic dergisinde yayımlanan bir makalede bu saldırı "fiilen bir hapishane kaçış operasyonu" olarak tanımlandı.
The New York Times'a konuşan Ahmedinejad'ın bir ortağı, eski cumhurbaşkanının bu saldırıyı "kendisini serbest bırakma girişimi olarak gördüğünü" doğruladı.
Amerikalıların Ahmedinejad'ı İran'ın siyasi, sosyal ve askeri durumunu yönetme kapasitesine sahip bir kişi olarak gördüğünü belirten ortak, "Ahmedinejad yakın gelecekte İran'da çok önemli bir rol oynayabilir." dedi.
VENEZUELA OPERASYONUNUN BENZERİ
NYT haberinde durum şöyle aktarıldı:
"O makaleden sonra, Ahmadinejad'ın bir ortağı The New York Times'a, Bay Ahmadinejad'ın bu grevi kendisini serbest bırakma girişimi olarak gördüğünü doğruladı. Yardımcısı, Amerikalıların Bay Ahmedinejad'ı İran'ı yönetebilecek ve 'İran'ın siyasi, sosyal ve askeri durumunu yönetme kapasitesine sahip biri' olarak gördüğünü söyledi.
Ortak kişi, Ahmedinejad'ın yakın gelecekte İran'da 'çok önemli bir rol oynayabileceğini' ve bunun da ABD'nin onu, Amerikan güçlerinin Bay Maduro'yu ele geçirdikten sonra iktidara gelen ve o zamandan beri Trump yönetimiyle yakın çalışan Delcy Rodriguez'e benzediğini ima ettiğini belirtti."
Trump'ın, ABD güçlerinin Venezuela lideri Nicolas Maduro'yu yakalamak için gerçekleştirdiği baskının başarısından ve geçici lider Delcy Rodriguez'in Beyaz Saray ile çalışmaya istekliliğinden ilham aldığı öne sürüldü.
MOSSAD SUSTU
Beyaz Saray sözcüsü Anna Kelly, rejim değişikliği planı ve Ahmedinejad hakkındaki iddialara cevap verdi.
Operasyonun başarıya ulaştığını savunan Kelly, "Başkan Trump, başından beri Epic Fury Operasyonu için hedeflerini net belirtti: İran'ın balistik füzelerini yok etmek, üretim tesislerini dağıtmak, donanmalarını batırmak ve vekillerini zayıflatmak. Amerika Birleşik Devletleri ordusu tüm hedeflerini gerçekleştirdi veya aştı ve şimdi müzakerecilerimiz İran'ın nükleer yeteneklerini sonsuza dek sona erdirecek bir anlaşma yapmak için çalışıyor." ifadelerini kullandı.
İsrail dış istihbarat kurumu Mossad'ın sözcüsü iddialara ilişkin yorum yapmayı reddetti.
İRAN REJİMİNİN ENGELLEDİĞİ ADAM
Görev süresi boyunca İsrail karşıtı sert söylemleriyle tanınan Ahmedinejad, ilerleyen yıllarda rejim liderleriyle çatışmaya başladı.
2017, 2021 ve 2024 yıllarındaki cumhurbaşkanlığı adaylıkları İran Koruyucu Konseyi tarafından engellendi.
7 YIL ÖNCE TRUMP'I ÖVDÜ
2019 yılında The New York Times ile yaptığı röportajda Trump'ı öven Ahmedinejad, "Bay Trump eylem adamıdır. O bir iş insanıdır ve bu nedenle maliyet-fayda hesaplayıp karar verebiliyor. Ona diyoruz ki, iki ülkemizin uzun vadeli maliyet-faydasını hesaplayalım ve kısa görüşlü olmayalım." diye konuştu.
İSRAİL HİNTERLANDINDA TEMAS TRAFİĞİ
Ahmedinejad'ın son yıllarda İsrail ile yakın bağları bulunan ülkelere yaptığı seyahatler dikkat çekti.
2023'te Guatemala'ya, 2024 ve 2025'te Macaristan'a giden eski cumhurbaşkanı, İsrail'in İran'a saldırmaya başlamasından sadece birkaç gün önce Budapeşte'den döndü.
Macaristan gezileri sırasında, Başbakan Viktor Orban ile bağlantılı bir üniversitede konuşma yaptığı belirtildi.
İSRAİL'İN ÜÇ AŞAMALI "ALTERNATİF HÜKÜMET" PLANI… ÖNCE PKK SONRA AHMEDİNEJAD
İsrail savunma yetkililerine göre, savaşın başlangıcında üç aşamalı plan öngörüldü.
İlk merhalede ABD ve İsrail'in hava saldırılarıyla İran'ın üst düzey liderlerinin öldürülmesi, ikinci merhalede İran güçleriyle savaşmak için PKK/PJAK'ın (sözde Kürtlerin) seferber edilmesi ve siyasi istikrarsızlık oluşturulması hedeflendi.
Üçüncü aşamada ise rejimin yoğun siyasi baskı ve altyapı hasarı altında çökmesiyle İsraillilerin alternatif hükümet olarak adlandırdığı yeni yönetimin kurulması planlandı.
PLAN ÇÖKTÜ… MOSSAD ISRARCI
Hava harekatı ve dini liderin öldürülmesi dışında planın büyük kısmı başarısızlığa uğradı.
Mossad Şefi David Barnea'nın rejim değişikliği vizyonuna inanmaya devam ettiği bildirildi.
Barnea'nın, ajansın İran'daki onlarca yıllık istihbarat toplama faaliyetlerine dayanan planının onay alması halinde başarılı olma şansının çok yüksek olduğunu dile getirdiği öğrenildi.