Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne bombası! Conte ile aynı pakette olacak
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, seçim öncesi teknik direktör ve futbol yapılanması için düğmeye bastı. Paolo Maldini ile futbol yapılanması üzerine görüşen Safi’nin, teknik direktörlük için Antonio Conte ile masaya oturduğu öğrenildi. İtalyan çalıştırıcının transfer listesinin ilk sırasında ise Kevin De Bruyne yer aldı.
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi başkan adaylarının çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertli kulüpte başkan adaylarından Hakan Safi'nin, İtalyan futbol modelini kulübe taşımak için önemli temaslarda bulunduğu ortaya çıktı.
Safi'nin, futbol yapılanması konusunda İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Paolo Maldini ile görüşmesinin ardından teknik direktör konusunda da kararını verdiği belirtildi.
Safi'nin takımın başına getirmek istediği ismin Antonio Conte olduğu öğrenildi. Napoli'den ayrılmaya hazırlanan deneyimli teknik adamla ilk görüşmenin gerçekleştirildiği ve toplantının olumlu geçtiği ifade edildi.
Görüşmede Conte'nin yeni sezon planlamasına dair bazı şartlar sunduğu, ayrıca transfer için özel bir liste hazırladığı kaydedildi.
CONTE'NİN İLK HEDEFİ DE BRUYNE
Antonio Conte'nin transfer listesindeki ilk ismin Kevin De Bruyne olduğu belirtildi. Belçikalı yıldızın, Napoli'ye transfer sürecinde Conte'nin takımda kalmasını önemli bir kriter olarak gördüğü ancak İtalyan teknik adamın ayrılık kararı sonrası geleceğini yeniden değerlendirmeye aldığı aktarıldı.
Conte'nin De Bruyne konusunda yönetime net talepte bulunduğu, Hakan Safi'nin de bu transfer için olumlu yaklaşım sergilediği öğrenildi. Başkan adayının kısa süre içinde hem Conte hem de De Bruyne cephesiyle prensip anlaşmasına vardığını açıklamayı planladığı ileri sürüldü. Seçimin ardından resmi imzaların atılması hedefleniyor.
34 yaşındaki Kevin De Bruyne, son yıllarda dünya futbolunun en etkili orta saha oyuncuları arasında gösteriliyor. Manchester City formasıyla uzun yıllar üst düzey performans sergileyen Belçikalı yıldız, kariyerinin zirve döneminde 150 milyon Euro piyasa değerine ulaştı. İngiliz ekibinde 10 sezon geçiren deneyimli futbolcu, geçtiğimiz sezon başında Napoli'ye transfer olmuştu.
FENERBAHÇE'DE YÜKSEK MALİYET PLANI
Antonio Conte'nin kariyerindeki başarılar da dikkat çekiyor. Bari ile Serie B şampiyonluğu yaşayan İtalyan teknik adam, daha sonra Juventus, Inter ve Napoli'yi Serie A'da şampiyonluğa taşıdı. Chelsea ile Premier Lig kupası kaldıran Conte, çalıştırdığı kulüpler arasında yalnızca Tottenham'da lig şampiyonluğu yaşayamadı.
Avrupa futbolunun en yüksek maaş alan teknik direktörleri arasında bulunan Conte'nin Napoli'de yıllık net 8 milyon Euro kazandığı belirtiliyor.
İtalya'daki yüksek vergi oranları nedeniyle deneyimli teknik adamın brüt maliyetinin yaklaşık 12 milyon Euro seviyesine ulaştığı ifade edilirken, Fenerbahçe'den de yıllık 10 milyon Euro'nun üzerinde maaş talep ettiği öğrenildi.