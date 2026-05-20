Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne bombası! Conte ile aynı pakette olacak

Conte'nin Napoli'de yıllık net 8 milyon Euro maaş aldığı ve Fenerbahçe'den 10 milyon Euro'nun üzerinde ücret talep ettiği öğrenildi.

Safi'nin kısa süre içinde hem Conte hem de De Bruyne ile prensip anlaşmasına vardığını açıklamayı planladığı ve seçim sonrası resmi imzaların atılmasının hedeflendiği aktarıldı.

Conte'nin transfer listesindeki ilk hedefin Manchester City'den Napoli'ye geçen Kevin De Bruyne olduğu ve bu konuda yönetime net talepte bulunduğu belirtildi.

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, teknik direktör olarak Napoli'den ayrılmaya hazırlanan Antonio Conte ile görüşme gerçekleştirdi ve toplantı olumlu geçti.

Safi'nin, futbol yapılanması konusunda İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Paolo Maldini ile görüşmesinin ardından teknik direktör konusunda da kararını verdiği belirtildi.

Görüşmede Conte'nin yeni sezon planlamasına dair bazı şartlar sunduğu, ayrıca transfer için özel bir liste hazırladığı kaydedildi.

Paolo Maldini Fenerbahçe'ye Conte'yi önerdi. Safi'nin takımın başına getirmek istediği ismin Antonio Conte olduğu öğrenildi. Napoli'den ayrılmaya hazırlanan deneyimli teknik adamla ilk görüşmenin gerçekleştirildiği ve toplantının olumlu geçtiği ifade edildi.

Conte Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor.

CONTE'NİN İLK HEDEFİ DE BRUYNE

Antonio Conte'nin transfer listesindeki ilk ismin Kevin De Bruyne olduğu belirtildi. Belçikalı yıldızın, Napoli'ye transfer sürecinde Conte'nin takımda kalmasını önemli bir kriter olarak gördüğü ancak İtalyan teknik adamın ayrılık kararı sonrası geleceğini yeniden değerlendirmeye aldığı aktarıldı.

Conte'nin De Bruyne konusunda yönetime net talepte bulunduğu, Hakan Safi'nin de bu transfer için olumlu yaklaşım sergilediği öğrenildi. Başkan adayının kısa süre içinde hem Conte hem de De Bruyne cephesiyle prensip anlaşmasına vardığını açıklamayı planladığı ileri sürüldü. Seçimin ardından resmi imzaların atılması hedefleniyor.