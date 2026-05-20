Takvim yazdı yazışmalar çıktı! CHP'nin ikinci Aziz İhsan'ı Turgut Koç | Hüseyin Can Güner'le ihale pazarlığı
CHP'deki ikinci "Aziz İhsan" vakası ve Veli Ağbaba'nın temellerini attığı 'Malatya Lobisi' deşifre oldu. Özgür Özel ve Ağbaba'nın kara kutusu olan CHP'li iş insanı Turgut Koç'un telefonundan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'le olan ihale yazışmaları çıktı. Koç'un Çankaya'daki ihale ve hak ediş süreçlerini takip ettiği, Güner'e ödemeler noktasında talimat verdiği görüldü. Öte yandan ihale ağı Çankaya ile de sınırlı değil... Takvim.com.tr Turgut Koç ve Gökhan Cumalı'nın CHP'li Ataşehir ve İzmit Belediyesi'nden yüklü ihaleler aldığını belgeledi. Bu da Veli Ağbaba denetiminde Özgür Özel himayesinde CHP'deki "al gülüm ver gülüm" düzenini açık etti.
Aynı soruşturmada Veli Ağbaba'nın VIP şoförü Gökhan Cumalı da tutuklananlar arasında yerini aldı.
TURGUT KOÇ VE AĞBABA'NIN ŞOFÖRÜ ORTAK ÇIKTI!
Ofis ve büro mobilyaları işiyle uğraşan Koç'un Gökhan Cumalı ile ile ortak ticaret ilişkisi içinde olduğu ve CHP'li belediyelerden ihaleler aldığı ortaya çıktı.
Cumalı'nın 9 Ocak 2014'te kurduğu Santa Ofis Büro Mobilya Sistemleri isimli firmayı bir yıl sonra, 9 Ocak 2015'te Koç'a devrettiği saptandı.
Ticaret Sicil Gazetesi'nde yapılan sorgulama bu durumu teyitledi.
İkilinin en çok ihaleyi CHP'li Ataşehir ve İzmit Belediyeleri'nden aldığı görülürken Çankaya Belediyesi'ndeki ihalelerin de Turgut Koç tarafından masada konuşulup resmiyete bağlandığı ifade edildi.
Koç'un Çankaya Belediyesi'nden ihaleler aldığı ortaya çıktı.
Malatyalı Battal İlgezdi döneminde Ataşehir'den ihale alan Veli Ağbaba'nın hemşehrisi Turgut Koç'un bir başka Malatyalı Hüseyin Can Güner'in yönettiği Çankaya'daki ihalelelerde boy göstermesi CHP'deki Malatya lobisini açık etti.
KOÇ'LA GÜNER ARASINDA İHALE YAZIŞMALARI
Öte yandan Turgut Koç'un telefonundan CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'le olan ihale yazışmaları çıktı. Koç'un Çankaya Belediyesi'nde ihale ve hak ediş süreçlerini takip ettiği, Güner'e ödemeler noktasında talimat verdiği görüldü.
"EXCEL'İ VAR BENDE ONU MU ATAYIM?"
İkili arasındaki yazışmalar şu şekilde:
CHP'li Güner, Turgut Koç'a "125.132.625,68... Son yapılan 20 ile beraber. Hepsi kapanmış oldu. Geriden kalmadı" şeklinde mesaj attı.
Koç'un Güner'e "Sil abi, OK. Ama toplam bu değil bildiği kadarıyla bakacağım." şeklinde yanıt verdi.
Bunun üzerine Güner, "Excel'i var bende onu mu atayım?" dedi.
Turgut Koç'un Excel örneğini istemesi üzerine ikili arasında güven problemi patlak verdi. Güner, "Niye atayım inanmıyor musun bana?" sorusunu yöneltti.
Bu yazışmalar, Veli Ağbaba'nın kasası Turgut Koç ile Özgür Özel'in avukatı Hüseyin Can Güner arasında kayıtlara geçti.
KAMUOYUNUN YANIT BEKLEDİĞİ 2 SORU
Adrese teslim ihaleler ve Gökhan Cumalı-Turgut Koç hattındaki ihale odaklı şirket devirleri akıllara şu soruları getirdi:
"Turgut Koç, Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın paravanı mı?"
"Veli Ağbaba'nın VIP araç şoförü Gökhan Cumalı, CHP'li belediyelerden hangi sıfatla ve kimin yönlendirmesiyle ihaleler aldı?"
Kamuoyu bu soruların yanıtı CHP'den bekliyor.
500 BİN DOLARLIK SUS RÜŞVETİ
Turgut Koç aynı zamanda CHP delegesi bir isim. Koç geçtiğimiz aylarda CHP'nin şaibeli kurultay davasının tanığı Tolgahan Erdoğan'a 500 bin dolarlık "sus" rüşveti teklif etmesiyle gündeme gelmişti.
ÖZEL'E EN YAKIN İSİMLERDEN BİRİ
Özel'le jet seyahati yapacak kadar yakın olan Koç'un Özel'e yurt dışından 430 bin liralık hediyeler getirdiği ve CHP Genel Başkanı'nın VIP araç iç dizaynı gibi "Özel" işlerine de sponsor olduğu ortaya çıktı.
İKİNCİ VIP ARAÇ SKANDALI
Turgut Koç'un Özgür Özel'in kullandığı Mercedes bir aracın özel iç dizaynını yaptırdığını, bu işlemi de Erbakan Malkoç'un şirketinde yaptırdığı dosyadaki ifadelerde yer aldı.
KARGO POŞETİNDE 100 BİN DOLARLIK RÜŞVET
Öte yandan Veli Ağbaba'nın kara kutusu Gökhan Cumalı'nın cep telefonundan, kargoyla gelen 100 bin dolarlık rüşvetin fotoğrafları çıktı. Elde edilen kronolojik bulgular ise rüşvet trafiğinin CHP'nin şaibeli kurultayından sonraki dönem ile yerel seçimin arifesinde olduğunu gösterdi.
CHP'li belediyelerden adrese teslim ihaleler alan Gökhan Cumalı, İBB'den de maaş alıyor... Veli Ağbaba'nın yeniden ifadesi alınacak olan Cumalı'yı "susması için" ziyaret ettiği öğrenildi.
16 Ocak 2024'te Veli Ağbaba'nın Cumalı'ya "Para nerede?" diye mesaj attığı görüldü.
4 Ağustos 2025 tarihli WhatsApp konuşmasında Ağbaba "Gökhan, çantamı açan oldu mu? Dün para koydum çantaya eksilmiş. Dün saydım koydum" mesajı attı.