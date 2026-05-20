Takvim yazdı yazışmalar çıktı! CHP'nin ikinci Aziz İhsan'ı Turgut Koç | Hüseyin Can Güner'le ihale pazarlığı

CHP'li iş insanı Turgut Koç ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel Bu yazışmalar, Veli Ağbaba'nın kasası Turgut Koç ile Özgür Özel'in avukatı Hüseyin Can Güner arasında kayıtlara geçti. KAMUOYUNUN YANIT BEKLEDİĞİ 2 SORU Adrese teslim ihaleler ve Gökhan Cumalı-Turgut Koç hattındaki ihale odaklı şirket devirleri akıllara şu soruları getirdi: "Turgut Koç, Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın paravanı mı?" "Veli Ağbaba'nın VIP araç şoförü Gökhan Cumalı, CHP'li belediyelerden hangi sıfatla ve kimin yönlendirmesiyle ihaleler aldı?" Kamuoyu bu soruların yanıtı CHP'den bekliyor.

CHP'li iş insanı Turgut Koç'un bu masada Tolgahan Erdoğan'a ʺtanık olma 500 bin dolar alʺ teklifinde bulunduğu öğrenildi (Haberin fotoğrafı TAKVİM'e aittir)



500 BİN DOLARLIK SUS RÜŞVETİ



Turgut Koç aynı zamanda CHP delegesi bir isim. Koç geçtiğimiz aylarda CHP'nin şaibeli kurultay davasının tanığı Tolgahan Erdoğan'a 500 bin dolarlık "sus" rüşveti teklif etmesiyle gündeme gelmişti.



ÖZEL'E EN YAKIN İSİMLERDEN BİRİ



Özel'le jet seyahati yapacak kadar yakın olan Koç'un Özel'e yurt dışından 430 bin liralık hediyeler getirdiği ve CHP Genel Başkanı'nın VIP araç iç dizaynı gibi "Özel" işlerine de sponsor olduğu ortaya çıktı.



İKİNCİ VIP ARAÇ SKANDALI



Turgut Koç'un Özgür Özel'in kullandığı Mercedes bir aracın özel iç dizaynını yaptırdığını, bu işlemi de Erbakan Malkoç'un şirketinde yaptırdığı dosyadaki ifadelerde yer aldı.





KARGO POŞETİNDE 100 BİN DOLARLIK RÜŞVET



Öte yandan Veli Ağbaba'nın kara kutusu Gökhan Cumalı'nın cep telefonundan, kargoyla gelen 100 bin dolarlık rüşvetin fotoğrafları çıktı. Elde edilen kronolojik bulgular ise rüşvet trafiğinin CHP'nin şaibeli kurultayından sonraki dönem ile yerel seçimin arifesinde olduğunu gösterdi.



CHP'li belediyelerden adrese teslim ihaleler alan Gökhan Cumalı, İBB'den de maaş alıyor... Veli Ağbaba'nın yeniden ifadesi alınacak olan Cumalı'yı "susması için" ziyaret ettiği öğrenildi.