Emekliye zam farkı! Kim ne kadar alacak? Gözler o tarihe çevrildi...

Yaklaşık 16 milyon emeklinin maaşı Temmuz zammıyla arttı. Meclis'ten geçerek yürürlüğe giren torba yasayla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 19.77, memur emeklilerinin de yüzde 17.55 çıkan Temmuz ayı zam oranı yüzde 25'e yükseltilirken, artışın yansıtıldığı aylıklar ödenmeye başladı.

SSK emeklilerine dün başlayan ödemeler 26 Temmuz'da tamamlanırken, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Temmuz tarihleri arasında maaşlarını alacak. Memur emeklilerine ise zam farkı verilecek.

MAAŞLAR ERKEN ÖDENDİ

Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor.

Kurban Bayramı nedeniyle memur emeklilerinin Temmuz ayı ödemeleri erkene çekildi. Memur emeklileri, bayram öncesinde ikramiyeleriyle birlikte aylıklarını aldı. Yüzde 25 zam ile oluşan fark ise bu ay içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklayacağı tarihte hesaplara yatırılacak.

GÖZLER TARİHTE

Memur emeklilerinin tamamı aylık maaş almıyor. Bu nedenle bazı emeklilere 1 aylık zam farkı verilirken, bazılarına da 2 ya da 3 aylık zam farkı verilecek. Aylıklarını her ay alanlara Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında; aylıklarını 3'er aylıklar halinde almakta olanlardan 'Mayıs-Haziran-Temmuz' döneminde aylık alanlara Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, 'Haziran-Temmuz-Ağustos' döneminde aylık alanlara Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere 2 aylık tutarında, 'Temmuz-Ağustos-Eylül' döneminde aylık alanlara Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirilecek.

EN AZ 1.975 TL YATIRILACAK

Yüzde 25'lik Temmuz zammıyla en düşük memur maaşı 7 bin 901 lira 66 kuruştan 9 bin 877 lira 8 kuruşa çıktı.

Buna göre 1 aylık zam farkı alacak emekliye en az bin 945 lira 42 kuruş tutarında zam farkı yatırılacak. 3 aylık zam farkı alacak emekliye ise en az 5 bin 926 lira 26 kuruşluk ödeme yapılacak.