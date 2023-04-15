EYT'lilere promosyon rehberi! Hangi banka ne kadar veriyor?

EYT'liler ilk emekli aylıklarını almaya başladı. İşlemleri tamamlanan EYT'lilerden SSK ve Bağ-Kur'dan emekli olanların aylıkları ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri, Emekli Sandığı'ndan aylık bağlananlara da ikramiyeleri yatırılıyor. Fark, aylık ve ikramiye ödemelerini alan EYT'lilerin yeni gündemi ise promosyon...



AYNI YERDEN ALINACAKSA

EYT'liler ilk maaşının yatırıldığı bankadan kolayca promosyon alabilecek. Bunun için ister mobil ve internet bankacılığı uygulamalarından ister şubeye giderek başvuruda bulunulabilecek. Promosyon ödemesi de ilk emekli aylığını takiben 2-3 iş günü içerisinde emeklinin banka hesabına yatırılacak. Hızlı hareket edenler önümüzdeki hafta promosyon ödemelerini hesabında görebilecek.



BANKA DEĞİŞTİRECEKLER...

İsteyenler başka bankadan da promosyon alabilecek. Banka değişikliği işlemi e-Devlet üzerinden 'Banka ve Adres Değişikliği' bölümünden yapılırken, maaş taşıma işleminin ardından promosyon başvurusu yapmak yetecek.



NE KADAR ALINACAK?

En düşük emekli aylığı ödemesi bu ay 7.500 lira oldu. Emekli maaşı 7.500- 9.999 lira arasında olanlar seçtiği bankaya göre 4.500 ile 9.000 lira arasında promosyon alabilecek. 10.000 lira ve üzeri emekli aylığı bağlananlara ise mevcut kampanyalar kapsamında en az 5.000, en çok 10.000 lira promosyon ödenecek.



3 YIL BEKLEMEK ŞART MI?

Bankadan promosyon almak için 3 yıl taahhüt verilmesi gerekiyor. Ancak istenildiği zaman ve istenen sayıda 'cayma hakkı' kullanılabiliyor. Bu kapsamda 3 yıl bekleme zorunluluğu bulunmuyor.



HANGİ BANKA NE KADAR VERİYOR?

Emeklilerin, dul ve yetimlerin alabildiği promosyonda ödemeler bankaya göre değişiyor. 3.500 liradan az, 3.500-7.500 lira arası, 7.500-10.000 lira arası ve 10.000 liradan fazla aylıklar için belirlenen promosyon tutarları ve ek fırsatlar şöyle:

■ Albaraka Türk: Maaşa göre 4.500, 5.500, 6.000, 6.500 lira. 2 fatura talimatına da 500 lira. Ayrıca emekli yakınını getirene her kişi için 500, toplamda ise 3.000 lira.

■ Akbank: Maaşa göre 4.200, 4.850, 6.250, 7.000 lira. Ayrıca kredi kartı alıp 12 ay boyu ayda 1.000 lira harcama sözü verene 1.500 lira.



■ DenizBank: Mobildeniz'i indiren EYT'lilere maaşa göre 6.000, 7.000, 9.000, 10.000 lira.

■ Garanti BBVA: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira. Kredi kartıyla 500 lira harcamaya 1.000 lira bonus.

■ Halkbank: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

■ ING: Maaşa göre 5.100, 5.950, 7.650, 8.500 lira. Ayrıca 1 fatura talimatına 500, en çok toplam 1.500 lira.

■ İş Bankası: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira.

■ Kuveyt Türk: Maaşa göre 4.800, 5.600, 7.200, 8.000 lira.

■ Şekerbank: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

■ QNB Finansbank: Maaşa göre 4.800, 5.600, 7.200, 8.000 lira. Kredi kartıyla harcamaya yıllık 1.200 lira indirim.

■ TEB: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 500 lira.

■ Türkiye Finans: 2 fatura talimatı ve yedek hesap başvurusu yapana maaşa göre 3.500, 5.000, 6.500, 7.500 lira. Getirilen her emekli için 250 lira.

■ VakıfBank: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

■ Yapı Kredi: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira. 2 fatura ödeme talimatına ilave 250, kredi kartı alıp 500 lira harcayana da 750 lira.

■ Ziraat: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.