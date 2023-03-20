Emekliye çifte bayram

Yaklaşan Nisan ayı emekliler için ikramiye ayı olacak. Bayram öncesi tüm emekliler ikramiyeden yararlanacak. Hatta bazı SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bayram nedeniyle erken maaş ödemesi gündemde. Nisan ayı EYT'liler için de büyük önem arz ediyor. Prim ve yıl şartını tamamlayıp bu ay emeklilik başvurusu yapan EYT'lilere Nisan'da hem maaş hem de ikramiye yolu açılacak. İşte detayları...
EYT kapsamındaki SSK ve Bağ-Kur'luların ilk aylıkları ne zaman ödenecek?
31 Mart'a kadar başvuranların emekli aylığı 1 Nisan'dan itibaren bağlanacak. EYT'lilere ilk emekli aylığı ödemesi ise 17 Nisan'da başlayacak. Aylık bağlama işlemleri tamamlanan SSK'lıların maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ayın 17'si ila 26'sı arasında ödenecek. Yine emekli aylığı bağlama işlemleri tamamlanan Bağ- Kur'lular ayın 25'i ila 28'i arasında ödemelerini alacak. Bu yıl Ramazan Bayramı 21-23 Nisan tarihlerine denk geliyor. Bayram nedeniyle aralarında EYT'lilerin de olduğu bazı emeklilere erken maaş ödenmesi de gündemde.
Bu ay emeklilik başvurusunu yapan bayram ikramiyesini alabilecek mi?
Mevzuata göre; ikramiyeyi almak için bayramın olduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor. Mart'ta emeklilik için başvuranlara 1 Nisan itibariyle aylık bağlanacak. Bu nedenle bu ay başvuranlar önümüzdeki ay verilecek Ramazan Bayramı ikramiyesinden yararlanabilecek. Bu kişiler bu yıl iki ikramiyeyi de hesabında görecek.
Nisan'da emeklilik için başvurana Ramazan Bayramı ikramiyesi ödenir mi?
Nisan ayında başvuranların emekli aylığı 1 Mayıs itibariyle bağlanacak. Bu nedenle bu kişiler Ramazan Bayramı ikramiyesinden yararlanamayacak. Bu kişilere ilk ikramiye ödemesi Kurban Bayramı öncesinde gerçekleştirilecek.
Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek?
Bayram öncesi ödeme yapılacağı için büyük bir ihtimalle ikramiye 17-20 Nisan tarihleri arasında verilecek.
Kesin tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklayacak.
Maaş işlemleri bu tarihe kadar yetişenler açıklanan tarihte, yetişmeyenler de ilk emekli aylığıyla birlikte bayram ikramiyesini alabilecek.
İkramiyede artış olur mu? Ne kadar yatırılacak?
Bayram ikramiyesinin tutarı bin 100 lira. Tutarda bir değişiklik yapılmazsa bin 100 lira yatırılacak. Ancak bu tutarın artacağı yönünde beklentiler de bulunuyor.
TÜED'DEN 5.500 TL TALEBİ
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilere Kurban ve Ramazan bayramlarında verilen bin 100 liralık ikramiyelerin, en düşük emekli aylığı olan 5 bin 500 liraya yükseltilmesini istedi. 5 bin 500 liralık tutarın emeklilere rahat bir nefes aldıracağını ifade eden Ergün, "Milyonlarca emekli hükümetten bu yönde bir müjde bekliyor" diye konuştu.
EYT kapsamındaki SSK ve Bağ-Kur'luların ilk aylıkları ne zaman ödenecek?
31 Mart'a kadar başvuranların emekli aylığı 1 Nisan'dan itibaren bağlanacak. EYT'lilere ilk emekli aylığı ödemesi ise 17 Nisan'da başlayacak. Aylık bağlama işlemleri tamamlanan SSK'lıların maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ayın 17'si ila 26'sı arasında ödenecek. Yine emekli aylığı bağlama işlemleri tamamlanan Bağ- Kur'lular ayın 25'i ila 28'i arasında ödemelerini alacak. Bu yıl Ramazan Bayramı 21-23 Nisan tarihlerine denk geliyor. Bayram nedeniyle aralarında EYT'lilerin de olduğu bazı emeklilere erken maaş ödenmesi de gündemde.
Bu ay emeklilik başvurusunu yapan bayram ikramiyesini alabilecek mi?
Mevzuata göre; ikramiyeyi almak için bayramın olduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor. Mart'ta emeklilik için başvuranlara 1 Nisan itibariyle aylık bağlanacak. Bu nedenle bu ay başvuranlar önümüzdeki ay verilecek Ramazan Bayramı ikramiyesinden yararlanabilecek. Bu kişiler bu yıl iki ikramiyeyi de hesabında görecek.
Nisan'da emeklilik için başvurana Ramazan Bayramı ikramiyesi ödenir mi?
Nisan ayında başvuranların emekli aylığı 1 Mayıs itibariyle bağlanacak. Bu nedenle bu kişiler Ramazan Bayramı ikramiyesinden yararlanamayacak. Bu kişilere ilk ikramiye ödemesi Kurban Bayramı öncesinde gerçekleştirilecek.
Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek?
Bayram öncesi ödeme yapılacağı için büyük bir ihtimalle ikramiye 17-20 Nisan tarihleri arasında verilecek.
Kesin tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklayacak.
Maaş işlemleri bu tarihe kadar yetişenler açıklanan tarihte, yetişmeyenler de ilk emekli aylığıyla birlikte bayram ikramiyesini alabilecek.
İkramiyede artış olur mu? Ne kadar yatırılacak?
Bayram ikramiyesinin tutarı bin 100 lira. Tutarda bir değişiklik yapılmazsa bin 100 lira yatırılacak. Ancak bu tutarın artacağı yönünde beklentiler de bulunuyor.
TÜED'DEN 5.500 TL TALEBİ
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilere Kurban ve Ramazan bayramlarında verilen bin 100 liralık ikramiyelerin, en düşük emekli aylığı olan 5 bin 500 liraya yükseltilmesini istedi. 5 bin 500 liralık tutarın emeklilere rahat bir nefes aldıracağını ifade eden Ergün, "Milyonlarca emekli hükümetten bu yönde bir müjde bekliyor" diye konuştu.