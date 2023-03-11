Borçluya tarihi fırsat başladı

EN kapsamlı yapılandırma yasası TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Başkan Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek yasayla borçların üstü çizilecek. Depremzedelere, iş kuranlara destekler sağlanacak, trafik ceza puanları silinecek. İşte detayları:
● NELER KAPSAMDA?: Vergi ve prim borçları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol geçiş cezaları, belediyelere olan borçlar, öğrenim kredisi borçları gibi borçlar kapsamda. Burada ana kriter borçların 31 Aralık 2022 öncesine ait olması...
● HANGİ BORÇLAR SİLİNİYOR?: Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı tahsil dairelerince takip edilen alacaklardan vadesi 31 Aralık 2022'den önce olduğu halde 1 Ocak itibarıyla ödenmemiş ve tüm tahsil daireleri itibarıyla asli ve feri toplamı 2 bin lira ve altında bulunanların tahsilinden vazgeçilecek. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamından çıkarılan iş yerlerine ilişkin olup ödeme süresi 31 Aralık 2020 veya önceki bir tarih olduğu halde ödenmemiş prim ve idari para cezası asılları toplamı 500 lirayı aşmayan alacaklar ile tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı feri alacaklardan tutarı 10 bin lirayı aşmayanların tahsilinden vazgeçilecek.
● ÖDENECEK TUTAR DÜŞECEK: Borçların gecikme zamları, cezaları silinecek. Esas borç ait olduğu döneme göre güncellenerek ödenecek. 1 Kasım 2016'dan önceki dönemler için Yİ-ÜFE'deki aylık değişim oranları, 1 Kasım 2016'dan itibaren ise aylık yüzde 0.75 oranı esas alınacak.
● 4 YILDA KAPATMA İMKANI:
Yapılandırılan borçlar taksitle ödenebilecek. Bu durumda Yİ-ÜFE tutarı ile güncellenen borç, 12 taksit için 1,09; 18 taksit için 1,135; 24 taksit için 1,18; 36 taksit için 1,27; 48 taksit için 1,36 katsayısı ile çarpılacak. Bulunan tutar taksit sayısına bölünerek aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacak.
● PEŞİNE BÜYÜK AVANTAJ: Yapılandırılan borcun peşin ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacak. Faiz, gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek. Eğer borç idari para cezası ise aslından da yüzde 25 indirim yapılacak.
GİRİŞİMCİYE VERGİ AVANTAJI
● GSS BORCU İÇİN 2 KOLAYLIK: Aralık 2022 ve öncesi döneme ait Genel Sağlık Sigortası borcu olanlara 31 Temmuz'a kadar bu borçlarını gecikme zammı ve cezasız ödeyebilme imkanı getiriliyor. Hiç gelir testine girmemiş genel sağlık sigortalıların 30 Haziran'a kadar gelir testine girmeleri halinde tescilleri geriye dönük güncellenecek. Bu sayede borç silinebilecek.
● EHLİYETLER İADE: Sürücülerin, alkol, uyuşturucu, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanları silinecek. Geri alınan 10 bine yakın ehliyetin iadesi sağlanacak.
● MUAYENEYİ GECİKTİRENE KOLAYLIK: Araç muayenelerini süresinde yaptıramamış olanlar, 30 Eylül tarihine kadar bu muayenelerin yapılması şartıyla muayenede gecikilen her ay için alınan yüzde 5 fazla yerine enflasyona göre belirlenecek katsayı farkını ödeyecek.
● GİRİŞİMCİYE DESTEK BÜYÜDÜ: Genç girişimcilere sağlanan kazanç istisnası tutarı, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere, gelir vergisi tarifesinin ikinci diliminde yer alan tutar olarak belirlenecek. Vergi desteği büyüyecek.
DEPREMZEDELERE DESTEK
● KURUMLAR vergisi mükelleflerinden tek seferlik ek vergi alınacak, depremden etkilenen illerdeki mükellefler kapsam dışında olacak.
● DEPREMDEN etkilenen hizmet erbabına, işverenler tarafından yapılan ayni yardımlar ile 50 bin lirayı geçmeyen nakdi yardımlar üzerinden vergi alınmayacak.
● DEPREMDE yıkılan veya ağır hasar gören binalar ile kullanılamaz duruma gelen taşıtlardan vergi alınmayacak.
● DEPREMDE vefat eden vata mirasçılarına, sigorta ve emeklilik şirketlerince ve Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) yapılan ödemelerden gelir vergisi alınmayacak.
● NELER KAPSAMDA?: Vergi ve prim borçları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol geçiş cezaları, belediyelere olan borçlar, öğrenim kredisi borçları gibi borçlar kapsamda. Burada ana kriter borçların 31 Aralık 2022 öncesine ait olması...
● HANGİ BORÇLAR SİLİNİYOR?: Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı tahsil dairelerince takip edilen alacaklardan vadesi 31 Aralık 2022'den önce olduğu halde 1 Ocak itibarıyla ödenmemiş ve tüm tahsil daireleri itibarıyla asli ve feri toplamı 2 bin lira ve altında bulunanların tahsilinden vazgeçilecek. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamından çıkarılan iş yerlerine ilişkin olup ödeme süresi 31 Aralık 2020 veya önceki bir tarih olduğu halde ödenmemiş prim ve idari para cezası asılları toplamı 500 lirayı aşmayan alacaklar ile tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı feri alacaklardan tutarı 10 bin lirayı aşmayanların tahsilinden vazgeçilecek.
● ÖDENECEK TUTAR DÜŞECEK: Borçların gecikme zamları, cezaları silinecek. Esas borç ait olduğu döneme göre güncellenerek ödenecek. 1 Kasım 2016'dan önceki dönemler için Yİ-ÜFE'deki aylık değişim oranları, 1 Kasım 2016'dan itibaren ise aylık yüzde 0.75 oranı esas alınacak.
● 4 YILDA KAPATMA İMKANI:
Yapılandırılan borçlar taksitle ödenebilecek. Bu durumda Yİ-ÜFE tutarı ile güncellenen borç, 12 taksit için 1,09; 18 taksit için 1,135; 24 taksit için 1,18; 36 taksit için 1,27; 48 taksit için 1,36 katsayısı ile çarpılacak. Bulunan tutar taksit sayısına bölünerek aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacak.
● PEŞİNE BÜYÜK AVANTAJ: Yapılandırılan borcun peşin ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacak. Faiz, gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek. Eğer borç idari para cezası ise aslından da yüzde 25 indirim yapılacak.
GİRİŞİMCİYE VERGİ AVANTAJI
● GSS BORCU İÇİN 2 KOLAYLIK: Aralık 2022 ve öncesi döneme ait Genel Sağlık Sigortası borcu olanlara 31 Temmuz'a kadar bu borçlarını gecikme zammı ve cezasız ödeyebilme imkanı getiriliyor. Hiç gelir testine girmemiş genel sağlık sigortalıların 30 Haziran'a kadar gelir testine girmeleri halinde tescilleri geriye dönük güncellenecek. Bu sayede borç silinebilecek.
● EHLİYETLER İADE: Sürücülerin, alkol, uyuşturucu, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanları silinecek. Geri alınan 10 bine yakın ehliyetin iadesi sağlanacak.
● MUAYENEYİ GECİKTİRENE KOLAYLIK: Araç muayenelerini süresinde yaptıramamış olanlar, 30 Eylül tarihine kadar bu muayenelerin yapılması şartıyla muayenede gecikilen her ay için alınan yüzde 5 fazla yerine enflasyona göre belirlenecek katsayı farkını ödeyecek.
● GİRİŞİMCİYE DESTEK BÜYÜDÜ: Genç girişimcilere sağlanan kazanç istisnası tutarı, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere, gelir vergisi tarifesinin ikinci diliminde yer alan tutar olarak belirlenecek. Vergi desteği büyüyecek.
DEPREMZEDELERE DESTEK
● KURUMLAR vergisi mükelleflerinden tek seferlik ek vergi alınacak, depremden etkilenen illerdeki mükellefler kapsam dışında olacak.
● DEPREMDEN etkilenen hizmet erbabına, işverenler tarafından yapılan ayni yardımlar ile 50 bin lirayı geçmeyen nakdi yardımlar üzerinden vergi alınmayacak.
● DEPREMDE yıkılan veya ağır hasar gören binalar ile kullanılamaz duruma gelen taşıtlardan vergi alınmayacak.
● DEPREMDE vefat eden vata mirasçılarına, sigorta ve emeklilik şirketlerince ve Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) yapılan ödemelerden gelir vergisi alınmayacak.