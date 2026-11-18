Kısa saçlı yeni imajı ve Roma tatili paylaşımlarıyla son haftalarda adından söz ettiren Gülsim Ali İlhan, bu kez güzellik anlayışıyla gündeme geldi. Bir markanın düzenlediği davette objektiflerin karşısına geçen oyuncu, estetik operasyonlara bakış açısını net ifadelerle ortaya koydu.

Son dönemdeki imaj değişimiyle magazin gündeminde yer alan ünlü oyuncu, estetik operasyonlara mesafeli olduğunu belirtti.

Basın mensuplarıyla sohbet eden oyuncu, davete katılma amacını ve konuya yaklaşımını şu sözlerle anlattı:

"Aslında benim uzak olduğum şeyler. İçten güzellikten yanayım. Burada yeni bilgiler öğrenmek de çok kıymetli ama... Ben estetik olayından hiç anlamıyorum. Bugün biraz bilgilenme amacıyla geldim. Şu an estetik yaptırmayı düşünmüyorum. Küçük kızlarımızın yaptırmasına da karşıyım"