Güzellik tavsiyesi ezber bozdu! Ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan genç kızlara seslendi
Katıldığı bir marka davetinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu Gülsim Ali İlhan, estetik müdahalelere mesafeli durduğunu açıkladı. İçten güzellikten yana olduğunu vurgulayan oyuncu, özellikle küçük kızların estetik yaptırmasına karşı çıktığını belirtti.
Kısa saçlı yeni imajı ve Roma tatili paylaşımlarıyla son haftalarda adından söz ettiren Gülsim Ali İlhan, bu kez güzellik anlayışıyla gündeme geldi. Bir markanın düzenlediği davette objektiflerin karşısına geçen oyuncu, estetik operasyonlara bakış açısını net ifadelerle ortaya koydu.
Estetik konusuna uzak durduğunu gizlemeyen Gülsim Ali, davette bulunma nedeninin herhangi bir operasyon planı olmadığını söyledi.
Basın mensuplarıyla sohbet eden oyuncu, davete katılma amacını ve konuya yaklaşımını şu sözlerle anlattı:
"Aslında benim uzak olduğum şeyler. İçten güzellikten yanayım. Burada yeni bilgiler öğrenmek de çok kıymetli ama... Ben estetik olayından hiç anlamıyorum. Bugün biraz bilgilenme amacıyla geldim. Şu an estetik yaptırmayı düşünmüyorum. Küçük kızlarımızın yaptırmasına da karşıyım"
YENİ İMAJIYLA ROMA SOKAKLARINDA DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Son dönemdeki tarz değişimiyle de magazin gündeminde yer alan oyuncu, geçtiğimiz haftalarda arkadaşlarıyla Roma tatiline çıkmıştı.
İtalya'nın tarihi mekanlarını gezen ünlü isim, kısa saçlı yeni imajıyla çekilen karelerini sosyal medya hesabından "Lütfen daha fazla aşk" notuyla paylaşmıştı.