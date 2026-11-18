Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki Grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla 81 ilimizde teşkilatlarımız bünyesinde samimiyetle koşturan tüm yol arkadaşlarıma selamlarımı gönderiyorum.

AK Parti Grup Toplantımızın milletimiz, ülkemiz, tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum.

AK Parti'ye destek veren her bir kardeşimi saygıyla selamlıyor, teşkilatımın her bir mensubuna gayretleri için kalpten teşekkür ediyorum.

Rabbim inşallah son nefesimize kadar süreceğine inandığım bu yol ve dava arkadaşlığımızı daim eylesin diyorum.



Basra Körfezi'nde sular yeniden ısınıyor.

Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı!





GAZZE'DEKİ ZULME SESSİZ KALMAYACAĞIZ

Gazze'de İsrail'in insanlık dışı kısıtlamalar nedeniyle büyük bir insanı felaket yaşanıyor. Soğuktan tir tir titreyen Gazzeli yavruların içler acısı hallerine yüreklerimize dayanmıyor.



Müslümanlar olarak harekete geçmeli, İsrail üzerinden daha ağır baskı kurulmasını sağlamalıyız. Biz Gazze'ye konteyner göndermeye hazırız. Başkaları gözlerini kapatsa da biz Gazze'deki zulme sessiz kalmayacağız.



24 YIL ÖNCE AÇIKLADIĞIMIZ ROTADAN, İLKELERDEN SAPMADIK

AK Parti siyaset yolculuğuna başladığı ilk günden itibaren milletin belirlediği istikametten hiç ayrılmadı. Bu partiyi millet kurmuş, bize sadece tabelasını açmak kalmıştır. AK Parti heyecanı coşkusuyla çok kısa sürede milletimizin takdirine mazhar olmuştur. 3 Kasım 2002 itibarıyla Türkiye'de yeni bir dönem başlamıştır. Eser ve hizmet siyaseti iktidara gelmiş, ülkemizin yolu da bahtı da sonuna kadar açılmıştır. 18 Kasım 2002'de AK Parti hükümetleriyle tanışmıştır.

24 yıl önce açıkladığımız rotadan, ilkelerden sapmadık. Siyasi hedeflerimiz daima Türkiye'yi bir bütün olarak kucaklamak, huzuru, kardeşliği, demokrasiyi ve özgürlükleri hakim kılmak oldu. Türk siyasetinin daha önce tanık olmadığı büyük bir tutkuyla tüm Türkiye'ye hizmet ettik.

Bizim için tek pusulamız Türk milletidir. AK Parti hareketinde isimler, ünvanlar, makamlar, koltuklar değildir. Bunların hepsi gelip geçicidir. AK Parti'de esas olan millete hizmet sevdasıdır. Burada en küçük bir gerileme olmayacak.



YORULAN OLURSA DİNLENDİRECEĞİZ

Millete hizmet mücadelemizde aramıza kimse giremeyecek. Bize güvenenlerle gönül bağımızı kimse zayıflatamayacak. Eğer aramızda yorulan, nefesi kesilen, şevkini kaybeden olursa, bir süre dinlendirecek, çok daha büyük bir aşkla koşmaya devam edeceğiz

Kurmaylarımız hazırlıklarını yürüttüğümüz çalışmanın genel çerçevesini paylaştılar. Yaş ve prim gün sayısına göre adalet ve hakkaniyeti merkeze alan bir yaklaşımla meseleyi tüm boyutlarıyla değerlendiriyoruz. 17 milyonu aşkın emeklimizin tamamını kapsayan bir iyileştirmeyi, sene başından önce hayata geçireceğiz.

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