Çalışanlara 4’lü destek

İşten çıkarma yasağı ne kadar sürecek?

OHAL süresince uygulanacak. Ancak ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerde, işyerinin kapanması ve işin sona ermesi hallerinde iş sözleşmesi feshedilebilecek.

Kısa çalışma ödeneğinden kimler yararlanacak?

İşveren tarafından depremin etkilerinden kaynaklı bölgesel kriz gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvurusuna istinaden, kısa çalışma başlama tarihi itibariyle 120 gün hizmet akdine tabi olma ve son 3 yıl içerisinde 600 gün işsizlik sigortası primi ödeme şartını taşıyanlar yararlanacak.

Kısa çalışma ödeneği nasıl hesaplanacak?

Kısa çalışma ödeneğinin tutarı; sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı olacak. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği tutarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçemeyecek. Ödenekten sadece damga vergisi kesilecek.

İşyeri kapanan hangi destekten yararlanacak?

Son 120 gün hizmet akdine tabi olma ve son 3 yıl içerisinde 600 gün işsizlik sigortası primi ödeme şartını taşıyanlara işsizlik maaşı ödenecek.

Nakdi ücret desteği kimler için uygulanacak?

Kısa çalışma ödeneği veya işsizlik ödeneği koşullarını yerine getiremeyenler alacak. Ancak yaşlılık aylığı alanlar kapsam dışında. İşsizlik Fonu'ndan verilecek ücret desteği günlük 133,44 lira. Aylık destek tutarı ise 4 bin 3 lira. Ücretten sadece damga vergisi kesilecek. İşçiye aylık net 3 bin 972 lira 82 kuruş ödenecek. Genel Sağlık Sigortası primi de karşılanacak.

Nakdi ücret desteğinden nasıl yararlanılacak?

İşverenlerin kısa çalışma ödeneği veya kapanma nedeniyle iş akdi feshedilen çalışanlara işsizlik ödeneği için yapmış olduğu başvurular aynı zamanda nakdi ücret desteği başvurusu yerine geçecek. Ayrıca başvuru yapılmasına gerek olmayacak.

Ne kadar sürecek?

Nakdi ücret desteğinin süresi, kısa çalışma kapsamında olanlar için OHAL süresini aşmamak kaydıyla kısa çalışma başlama-bitiş tarihleri arasında işveren tarafından kısa çalışma kapsamında bildirilen haftalık çalıştırılamayacak saat bilgisi dikkate alınarak hesaplanır. İşsizlik ödeneği kapsamında olanlar için ise, OHAL süresi dikkate alınmak kaydıyla fesih tarihinden itibaren işsiz olarak geçen süreleri kapsar.

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