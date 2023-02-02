Başkan Recep Tayyip Erdoğan: 6'lı koalisyon, Batı'ya selam veriyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, muhalefete yüklendi:

Bunlar bırakın yeni projeler için kafa yormayı ülkede ne yapılıp edildiğine bile hiç bakmamışlar. Baksalardı vaat ettiklerinin daha fazlasıyla zaten yapılmış veya yapılmakta olduğunu herhalde görürlerdi.

Açıkladıkları metinle herkese selam veriyorlar. 'Kayyımı kaldıracağız ve belediyelere özerklik vereceğiz' diyerek masa altı ortakları HDP'ye selam veriyorlar.

'OHAL Kararnamelerini iptal edeceğiz' diyerek, kapı arkası ortakları PKK'lılara ve FETÖ'cülere selam veriyorlar.

'Akkuyu Nükleer Santrali'ne, savunma sanayi projelerine dokunacağız' diyerek, kendilerine rakip istemeyen Batı'ya selam veriyorlar.

Hatta içlerinden biri çıkmış 'Batı bize aferin diyecek' diyor. Yazıklar olsun. Ya sen Batı'nın 'aferin' demesine bu kadar muhtaç mıydın?

Biliyorsunuz CHP'nin başındaki zata, yerli ve milli vasıflara sahip olmadığına işaretle zaman zaman 'Bay Kemal' diye hitap ediyoruz.

Bu 'Bay Kemal' ifadesini sloganı haline getirmiş. Madem Bay Kemal bu ifadeyi bu kadar sevdi, kendisine yeni sloganı da vereyim.

'Bay bay Kemal". Alsın tepe tepe kullansın. Telifini de istemeyiz. Bizden yana helali hoş olsun.