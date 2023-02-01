6'lı masa şişirilmiş oy ve ankete bel bağladı! İYİ Parti'nin manipülasyonu sonrası 'Ekremciler' ve 'Kemalciler' arasında 'bot' savaşları

İYİ PARTİ'NİN "HALKIN TERCİHLERİ" MASKELİ ANKET OYUNU! TEK AMAÇ İMAMOĞLU...

Bunun somn örneği 6'lı masanın 9 saat süren 11. toplantısıyla bir kez daha gözler önüne serildi. Toplantı sonrası yayımlanan bildiride 'Halkın tercihleri' ibaresi ise tüm dikkatleri üzerine topladı.

Bu ifade İYİ Parti'nin aday belirleme yöntemleri olarak "anketler kullanılsın" talebini akıllara getirdi ve Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu'nun önünü açmak, Kılıçdaroğlu'nun yolunu kesmek için yapmış olduğu hamle gözler önüne serildi.



AKŞENER VE KURMAYLARINDAN ANKET OYUNU: BAŞ AKTÖR KONDA

Bir yandan da Akşener ve kurmaylarının anketler üzerinden giriştiği algı oyunu dikkatleden kaçmıyor. Anket oyunun bir numaralı aktörü ise KONDA Araştırma şirketi.