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    • Güncel
    • 02.02.2023 01:02
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    • 02.02.2023 01:26
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    6'lı masa şişirilmiş oy ve ankete bel bağladı! İYİ Parti'nin manipülasyonu sonrası 'Ekremciler' ve 'Kemalciler' arasında 'bot' savaşları

    Seçimlere sayılı bir zaman kala 6'lı kaos ittifakı, şişirilmiş oy ve bot hesaplara muhtaç kaldı. Masaya 'halkın tercihleri' dayatmasında bulunan İYİ Parti, KONDA ile el ele vererek anketler üzerinden algı operasyonuna girişti. Takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği bu paralı anket manipülasyonun etkileri sürerken, CHP'nin sosyal medya ayağında bot savaşları başladı. Twitter'da yayımlanan bir ankette Kılıçdaroğlu'nun oy oranının birden bire absürt bir şekilde artırılması dikkat çekti. Bunun üzerine anket apar topar silinirken, Kılıçdaroğlu'na yakın isimler topu 'Ekremciler'e attı. Anket oyunlarına başlayan 6'lının vahim durumu gözler önüne serilirken CHP içerisideki Kılıçdaroğlu - İmamoğlu kutuplaşması tescillenmiş oldu.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Anket savaşları! Ekremciler’ ve Kemalciler...

    Türkiye, 2023 ile birlikte seçim sath-ı mailine girmiş bulunuyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken, Millet İttifakı'ndaki aday belirsizliği sürüyor.

    CHP lideri 13 Şubat'ı işaret edip "Ben Kemal, geliyorum" diyerek adaylık sinyali verse de bu durum İYİ Parti cephesince pek de kabul görmüyor. Meral Akşener sürecin başından bu yana 'Kazanacak aday' söyulemine sığınıyor, CHP'yi içten vurarak Ekrem İmamoğlu'nun önünü açıyor.

    İYİ PARTİ'NİN "HALKIN TERCİHLERİ" MASKELİ ANKET OYUNU! TEK AMAÇ İMAMOĞLU...
    Bunun somn örneği 6'lı masanın 9 saat süren 11. toplantısıyla bir kez daha gözler önüne serildi. Toplantı sonrası yayımlanan bildiride 'Halkın tercihleri' ibaresi ise tüm dikkatleri üzerine topladı.

    Bu ifade İYİ Parti'nin aday belirleme yöntemleri olarak "anketler kullanılsın" talebini akıllara getirdi ve Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu'nun önünü açmak, Kılıçdaroğlu'nun yolunu kesmek için yapmış olduğu hamle gözler önüne serildi.

    AKŞENER VE KURMAYLARINDAN ANKET OYUNU: BAŞ AKTÖR KONDA
    Bir yandan da Akşener ve kurmaylarının anketler üzerinden giriştiği algı oyunu dikkatleden kaçmıyor. Anket oyunun bir numaralı aktörü ise KONDA Araştırma şirketi.



    Geride bıraktığımız günlerde İYİ Partili İbrahim Özkan, KONDA imzalı Aralık 2022 tarihli seçim anketini paylaşmış ve İYİ Parti'nin oy oranının yüzde 19,6 olduğunu iddia etmişti.

    CHP FONDAŞI: İYİ PARTİ TÜRKİYE'DE HİÇBİR ANKETTE BU ORANI YAKALAYAMAZ
    Bu anket sonrası CHP fondaşı Enver Aysever, hem İYİ Parti'ye hem de KONDA'yı deyim yerindeyse yaylım ateşine tutmuştu. Aysever, "Meral Akşener kendisine Cumhurbaşkanlığı seçimini getirecek her türlü saha hazırlığına girişti" diyerek Türkiye'deki hiçbir ankette İYİ Parti'nin bu rakamlara ulaşamayacağını belirtmişti.

        Bu gelişme tüm sıcaklığını korurken KONDA imzalı Ocak 2023 anketi bir sosyal medya platformu aracılığıyla duyuruldu. Aralık ayında yüzde 19,6 olarak açıklanan İYİ Parti'nin oranı 31 Ocak 2023 tarihli ankette %17.9 verisiyle aktarıldı.

        İYİ Parti'nin CHP yandaşlarının bile tepkisini çeken şişirilmiş oy oranlarının gölgesinde çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.





        ANKETTE UMDUĞUNU BULAMAYAN İYİ PARTİ PARAYI BASTI MANİPÜLASYONA BAŞLADI
        Buna göre; KONDA'nın Ocak 2023 anketinde abonelerine gönderdiği sonuçlarda İYİ Parti'nin oranı açıklanan %17.9 oranının altında yer alıyor.

        Bu durum Akşener ve kurmaylarını tatmin etmeyince devreye para karşılığında paylaşımlar yapan sosyal medya hesapları sokuldu. Böylelikle DarkWeb isimli Twitter hesabında İYİ Parti'nin oranı %17.9 olarak ilan edildi.

        Son ankette CHP'den ve AK Parti'den oy azaltıp İYİ Parti'ye eklendiği de konuşulanlar arasında.

        Öte yandan fonlayarak yaptırdığı anket sonucunda bile umduğunu bulamayan İYİ Parti'nin içerisine düştüğü vahim durum bir kez daha gözler önüne serildi.



        Takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği İYİ Parti'nin anket manipülasyonun etkileri sürerken, 6'lı masa bileşenlerinin sosyal medya ayağında 'bot' savaşları başladı.

        KK'NIN OYU BİRDEN BİRE FIRLADI: APAR TOPAR YAYINDAN KALDIRDILAR
        Anketler ve Raporlar isimli Twitter hesabı, "Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı?" sorusuyla bir anket çalışması başlattı.

        Söz konusu ankette ilk birkaç saati Mansur Yavaş'ın önde götürdüğü gözlemlenirken birden bire Kılıçdaroğlu'nun oy oranının %50 seviyelerinin üzerine çıkması tüm dikkatleri üzerine topladı.



        Yaşanan bu gelişme üzerine "Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı?" sorusunun yöneltildiği anket apar topar yayından kaldırıldı.

        Anket ile ilgili yapılan bir başka paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun oy oranının bot kullanıcılar tarafından artırıldığı, bunun fark edilmesi üzerine anketin yayından kaldırıldığı bildirildi.



            KILIÇDAROĞLU TAYFASI TOPU 'EKREMCİLER'E ATTI!
            Anketler ve Raporlar isimli Twitter hesabı, CHP'li trollerle de yaptığı yazışmaları ifşa etti. Bu ifşada Kılıçdaroğlu destekçisi olduğu öne sürülen bir CHP'linin "Benim ekipten böyle bir şey gelmez. Ekremciler bunu bot demek için böyle bir şey yapmış olamazlar mı" şeklinde yazdığı mesaj kayıtlara geçti.



            Öte yandan gündeme getirdiğimiz detaylar sonrası ilgili mecra apar topar attığı tweetleri yayından kaldırdı.



            ANKET MANİPÜLASYONU, BOT SAVAŞLARI... 6'LININ DURUMU VAHİM!
            İYİ Parti'nin anketler üzerinden girdiği manipülasyonla eşgüdümlü olarak CHP içerisindeki Ekremci ve Kemalcilerin 'Bot' kavgası, 6'lı kaos ittifakının vahim durumunu gün yüzüne çıkardı.

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            Haberler Güncel 6'lı masa şişirilmiş oy ve ankete bel bağladı! İYİ Parti'nin manipülasyonu sonrası 'Ekremciler' ve 'Kemalciler' arasında 'bot' savaşları
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