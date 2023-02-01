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    • Güncel
    • 01.02.2023 23:42
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    • 01.02.2023 23:42
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan: CHP’yi tanımak için ekmek kartına bakacaksın

    Katıldığı canlı yayında gazetecilerin sorularını cevaplayan Başkan Erdoğan 6’lı koalisyon masasını ve mutabakat metnin çok sert dille eleştirdi. Tüm amaçlarının hizmet değil rant olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, “Ortak mutabakat metnini inceledim. Tam anlamıyla koalisyon dönemine dönüş söz konusu olacak” ifadelerini kullandı Vatandaşın koalisyon ile ilgili ders aldığını vurgulayan Başkan Erdoğan, bir anısını anlatarak örneklendirdi. “CHP’yi tanımak için ekmek kartına bakacaksın” diyen Başkan Erdoğan, “Bir vatandaşım önümü kesti ve bana da bir kart verdi. Bu kart 1946’nın ekmek kartı. CHP dönemindi tanımak için ekmek kartına bakacaksın. Bundan daha güzel ispat olmaz. Benim milletim bir daha bu karne dönemine dönmeyecektir” dedi.

    “CHP’yi tanımak için ekmek kartına bakacaksın”

    Türkiye 2023 seçimlerine her geçen gün daha da yaklaşırken, ekonomide, enerjide, savunma sanayii de dev yatırımlara imza atıyor. Dış politikada ise aktif bir rol oynayarak, hem yön veriyor hem de dünyada büyük ses getirmeyi başarıyor.

    Başkan Erdoğan, CHP'nin dönemine ait ekmek kartını gösterdi!

    Tüm bu yaşanan gelişmemelerin ışığında katıldığı canlı yayında çok çarpıcı açıklamalara imza attı.



    "YEDİNCİ PARTİ MASANIN ALTINDA"
    6 koalisyonun 11. Kez toplanmasına rağmen henüz bir aday dahi belirleyememesini çok sert eleştiren Başkan Erdoğan, "Biz bunlara 7'li masa diyelim. 6 deyince eksik oluyor. 7'nci parti masanın altında. Biz seçim tarihini açıklayarak bunların keyfini bozduk. Bunlar kapalı kapılar arkasında toplanıp dağılıyordu. Tarihi vermesek bunlar aday açıklamayacaktı. Bırakalım adayı, aday açıklama tarihlerinde bile belirsizlik, tutarsızlık var. Biri 13 Şubat'ta diyor. Diğeri o tarihte açıklamak gibi bir planımız yok diyor. Masadakilerin hiçbiri diğerine güvenmiyor. Siz birbirinize güvenmiyorken millet size nasıl güvensin. Onlar ipleri 7'sinin elinde bir kukla koymaya çalışıyorlar. Böyle bir aday modeli millete hakarettir. Bir de aday yıpranır diye aday açıklamıyorlarmış Siz bundan korktuğunuz için aday açıklayamazken biz 22 yıldır 2023'e hazırlanıyoruz. Hizmet yıpratır. Yeter ki sizin aşk ile koşan yorulmaz anlayışınız olsun. Biz aşkla koşuyoruz. Yorulmadık, yorulmuyoruz. Yıpranmadık, yıpranmıyoruz" ifadelerini kullandı.



    "TÜM AMAÇLARI RANT"
    6'lı koalisyonun ortak mütabakat metni ile ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Erdoğan, "Ortak mutabakat metnini inceledim. Tam anlamıyla koalisyon dönemine dönüş söz konusu olacak. Başbakan olduğumda bakan sayısı 35'ti. Bakan sayılarını indirdik. Şu anda bizim 17 bakanımız var. Bunu şu anda o 7'li masada olanlardan bazıları bilir. Bunlar israfın ta kendisidir. Masa müdavimleri bir şeyler kapmak için ağlamaya başladı. Kendi kuklalarını aday yapıp bakanlık kapmak istiyorlar. Eski Türkiye'de olduğu gibi 6'lı masanın bakanlık kavgaları yakındır. Tüm bunlar amaçlarının hizmet değil rant olduğunu gösteriyor. Buradan hiçbir netice alamayacaklar" açıklamasında bulundu.



        "CHP'Yİ TANIMAK İÇİN EKMEK KARTINA BAKACAKSIN"
        Vatandaşın koalisyon ile ilgili ders aldığını vurgulayan Başkan Erdoğan, bir anısını anlatarak örneklendirdi. "CHP'yi tanımak için ekmek kartına bakacaksın" diyen Başkan Erdoğan, "Bir vatandaşım önümü kesti ve bana da bir kart verdi. Bu kart 1946'nın ekmek kartı. CHP dönemindi tanımak için ekmek kartına bakacaksın. Bundan daha güzel ispat olmaz. Benim milletim bir daha bu karne dönemine dönmeyecektir" dedi.

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        “CHP’yi tanımak için ekmek kartına bakacaksın”
        Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan: CHP’yi tanımak için ekmek kartına bakacaksın
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