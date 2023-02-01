Başkan Recep Tayyip Erdoğan: CHP’yi tanımak için ekmek kartına bakacaksın

Türkiye 2023 seçimlerine her geçen gün daha da yaklaşırken, ekonomide, enerjide, savunma sanayii de dev yatırımlara imza atıyor. Dış politikada ise aktif bir rol oynayarak, hem yön veriyor hem de dünyada büyük ses getirmeyi başarıyor.

Tüm bu yaşanan gelişmemelerin ışığında katıldığı canlı yayında çok çarpıcı açıklamalara imza attı.