Başkan Recep Tayyip Erdoğan: CHP’yi tanımak için ekmek kartına bakacaksın

Türkiye 2023 seçimlerine her geçen gün daha da yaklaşırken, ekonomide, enerjide, savunma sanayii de dev yatırımlara imza atıyor. Dış politikada ise aktif bir rol oynayarak, hem yön veriyor hem de dünyada büyük ses getirmeyi başarıyor.
Tüm bu yaşanan gelişmemelerin ışığında katıldığı canlı yayında çok çarpıcı açıklamalara imza attı.
"YEDİNCİ PARTİ MASANIN ALTINDA"
6 koalisyonun 11. Kez toplanmasına rağmen henüz bir aday dahi belirleyememesini çok sert eleştiren Başkan Erdoğan, "Biz bunlara 7'li masa diyelim. 6 deyince eksik oluyor. 7'nci parti masanın altında. Biz seçim tarihini açıklayarak bunların keyfini bozduk. Bunlar kapalı kapılar arkasında toplanıp dağılıyordu. Tarihi vermesek bunlar aday açıklamayacaktı. Bırakalım adayı, aday açıklama tarihlerinde bile belirsizlik, tutarsızlık var. Biri 13 Şubat'ta diyor. Diğeri o tarihte açıklamak gibi bir planımız yok diyor. Masadakilerin hiçbiri diğerine güvenmiyor. Siz birbirinize güvenmiyorken millet size nasıl güvensin. Onlar ipleri 7'sinin elinde bir kukla koymaya çalışıyorlar. Böyle bir aday modeli millete hakarettir. Bir de aday yıpranır diye aday açıklamıyorlarmış Siz bundan korktuğunuz için aday açıklayamazken biz 22 yıldır 2023'e hazırlanıyoruz. Hizmet yıpratır. Yeter ki sizin aşk ile koşan yorulmaz anlayışınız olsun. Biz aşkla koşuyoruz. Yorulmadık, yorulmuyoruz. Yıpranmadık, yıpranmıyoruz" ifadelerini kullandı.
"TÜM AMAÇLARI RANT"
6'lı koalisyonun ortak mütabakat metni ile ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Erdoğan, "Ortak mutabakat metnini inceledim. Tam anlamıyla koalisyon dönemine dönüş söz konusu olacak. Başbakan olduğumda bakan sayısı 35'ti. Bakan sayılarını indirdik. Şu anda bizim 17 bakanımız var. Bunu şu anda o 7'li masada olanlardan bazıları bilir. Bunlar israfın ta kendisidir. Masa müdavimleri bir şeyler kapmak için ağlamaya başladı. Kendi kuklalarını aday yapıp bakanlık kapmak istiyorlar. Eski Türkiye'de olduğu gibi 6'lı masanın bakanlık kavgaları yakındır. Tüm bunlar amaçlarının hizmet değil rant olduğunu gösteriyor. Buradan hiçbir netice alamayacaklar" açıklamasında bulundu.