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    • 01.02.2023 23:11
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    • 01.02.2023 23:47
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    Başkan Erdoğan '7'li masada görüşenler var' diyerek işaret etti! CHP ve İYİ Parti'nin IMF dosyasını açtık: Faik Öztrak'a dikkat

    Başkan Erdoğan katıldığı canlı yayında kısır siyasetten öteye gidemeyen, kaoslarla boğuşan 6+1'lik masayı yaylım ateşine tuttu. "7’li masa Türkiye’ye bir şey getiremez" diyen Erdoğan, "Benim milletim de onlara bu yetkiyi vermez" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, masada IMF ile görüşen isimler olduğuna dikkat çekti ve "Şu anda 7’li masanın içinde olanlardan IMF ile görüşmeler yapanlar var" şeklinde konuştu. Bilindiği üzere yakın geçmişte CHP ve İYİ Parti IMF ile otel köşelerinde gizli buluşmalar gerçekleştirmişti. Takvim.com.tr bu bağlamda muhalefetin IMF ile yaptığı sır görüşmeyi ve görüşmenin baş aktörlerinden CHP'li Faik Öztrak'ın IMF geçmişinin dosyasını sizler için açtı.

    Özel haber
    takvim.com.tr
    CHP ve İYİ Parti’nin IMF dosyasını açtık!

    Türkiye 2023 ile birlikte seçim sath-ı mailine girmiş bulunuyor. CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin ise gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik masanın ise adayı hala belli olmuş değil.

    Yaşanan derin kaosun gölgesinde masa üyeleri Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni duyurdu. Açıklanan metinde HDPKK'yı FETÖ'yü sevindirecek ifadeler yer aldı.


    Metinde 'Kayyum uygulamalarına son vereceğiz' denilirken KHK ile ilgili verilen vaat de dikkatlerden kaçmadı. Buna ek olarak Kanal İstanbul ve Şehir Hastanelerine de karşı çıkıldı.



    Tüm bu yaşanan gelişmelerin gölgesinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

    Ortak mutabakat metnini incelediğini söyleyen Erdoğan, "Buradan hiçbir netice alamayacaklar" diyerek şu değerlendirmede bulundu;

    Ortak mutabakat metnini inceledim. Tam anlamıyla koalisyon dönemine dönüş söz konusu olacak. Başbakan olduğumda bakan sayısı 35'ti. Bakan sayılarını indirdik. Şu anda bizim 17 bakanımız var. Bunu şu anda o 7'li masada olanlardan bazıları bilir. Bunlar israfın ta kendisidir. Masa müdavimleri bir şeyler kapmak için ağlamaya başladı. Kendi kuklalarını aday yapıp bakanlık kapmak istiyorlar. Eski Türkiye'de olduğu gibi 6'lı masanın bakanlık kavgaları yakındır. Tüm bunlar amaçlarının hizmet değil rant olduğunu gösteriyor. Buradan hiçbir netice alamayacaklar.



    Başkan Erdoğan'ın hedefinde kısır siyasetten öteye gidemeyen, kaoslarla boğuşan 6+1'lik masada vardı.

    "7'li masa Türkiye'ye bir şey getiremez. Benim milletim de onlara bu yetkiyi vermez" diyen Erdoğan, "Masadaki oturma düzeninden ziyaret sırasına kadar her konuda çıkmaza girenlere benim milletim yönetme yetkisi vermez. Onların vaatleri eski Türkiye. Masadakilerin talimatıyla hareket edecek bir cumhurbaşkanıyla böyle büyük bir ülke yönetilemez. Bunlar talimatı dışarıdan alıyor. 'Batı bize aferin diyecek' diyorlar. Kuklalara kim itibar eder?" şeklinde konuştu.



        "7'Lİ MASADA IMF İLE GÖRÜŞMELER YAPANLAR VAR"
        6+1'lik masada IMF ile görüşen isimlerin olduğunu dikkat çeken Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

        2013'te IMF'e olan borcumuzu bitirdik. Bunu Tayyip Erdoğan'ın hükümeti halletti. IMF ile irtibatımızı kestik. Şu anda 7'li masanın içinde olanlardan IMF ile görüşmeler yapanlar var.

        Başkan Erdoğan: 7'li masanın içinde otel lobilerinde IMF ile görüşenler var

        Bizim o zaman Merkez Bankası'nın rezervi 27,5 milyar dolardı şu anda 128,5 milyar dolar döviz rezervimiz var. Başbakanlığım döneminde bir ara 135 milyar dolara da çıktık. Yine çıkacağız. Çünkü bizim sistemimiz istikrar kazandı. Bir araya gelip aday seçemeyenlerin ülke yönetmeye kabiliyeti olamaz.



        Bilindiği üzere 6+1'lik masada IMF ile masaya CHP ve İYİ Partili isimler oturmuştu.

        CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak ve İYİ Partili Durmuş Yılmaz, Ankara Hilton Otel'de IMF yetkilileriyle bir araya gelmiş, Öztrak ve Yılmaz dikkat çekmemek için farklı kapılardan giriş yaptığı görülmüştü.

        KILIÇDAROĞLU'NDAN İTİRAF
        Öte yandan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, IMF ile yapılan skandal görüşmeyi gayet normal bir durummuş gibi savunmuş ve bu görüşmenin ilk görüşme olmadığını itiraf etmişti.

        Peki görüşmede ve IMF heyetinde kimler vardı? Gelin hep birlikte hatırlayalım;

        Poul Thomsen (IMF Avrupa Birimi Direktörü), Donal McGettigan (IMF Türkiye Masası Şefi), Ben Kelmason (IMF Türkiye Yerleşik Temsilcisi), Vincenzo Guzzo (IMF Uzmanı), Alex Culiuc (IMF Uzmanı), Brett Rayner (IMF Uzmanı), Sn. John Hooley (IMF Uzmanı), Jochen Andritzky (IMF Uzmanı), Mike Moore (IMF Uzmanı), Recai Cecen (Ekonomist) ve İpek Akçayoz (Ekonomist)

            O dönem otel köşelerinde IMF yetkilileriyle görüşen CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ın IMF geçmişini de hatırlamakta fayda var;

            2001 KRİZİNDE BAŞROLDEYDİ
            İsmi, IMF'nin Türkiye ekonomisine karabasan gibi çöktüğü 2001 krizinde öne çıkan CHP'li Faik Öztrak'ın 2000'de BDDK Yardımcılığı yaptığı, 2001'de Kemal Derviş tarafından Hazine Müsteşarı yapıldığı biliniyor.

            20 bankanın battığı, binlerce kişinin işsiz kaldığı, Türkiye ekonomisine 251 milyarlık yük bindirilen kriz döneminde Hazine, Faik Öztrak tarafından yönetiliyordu.

            IMF, bu süreçte borç para vermek için "sömürge yasaları"nı Öztrak aracılığıyla dayattı. Vergilere yüksek zamlar, önlenemeyen enflasyon ile toplumu canından bezdiren isimlerin başında yine Öztrak gelmişti.

            Kemal Derviş, 16 ay boyunca birlikte çalıştığı Öztrak'ı kendi yerine geçmesi için mevcut hükümete tavsiye etmişti.
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            Haberler Güncel Başkan Erdoğan '7'li masada görüşenler var' diyerek işaret etti! CHP ve İYİ Parti'nin IMF dosyasını açtık: Faik Öztrak'a dikkat
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