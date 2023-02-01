Başkan Erdoğan '7'li masada görüşenler var' diyerek işaret etti! CHP ve İYİ Parti'nin IMF dosyasını açtık: Faik Öztrak'a dikkat

Türkiye 2023 ile birlikte seçim sath-ı mailine girmiş bulunuyor. CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin ise gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik masanın ise adayı hala belli olmuş değil.
Yaşanan derin kaosun gölgesinde masa üyeleri Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni duyurdu. Açıklanan metinde HDPKK'yı FETÖ'yü sevindirecek ifadeler yer aldı.
Metinde 'Kayyum uygulamalarına son vereceğiz' denilirken KHK ile ilgili verilen vaat de dikkatlerden kaçmadı. Buna ek olarak Kanal İstanbul ve Şehir Hastanelerine de karşı çıkıldı.
Tüm bu yaşanan gelişmelerin gölgesinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Ortak mutabakat metnini incelediğini söyleyen Erdoğan, "Buradan hiçbir netice alamayacaklar" diyerek şu değerlendirmede bulundu;
Ortak mutabakat metnini inceledim. Tam anlamıyla koalisyon dönemine dönüş söz konusu olacak. Başbakan olduğumda bakan sayısı 35'ti. Bakan sayılarını indirdik. Şu anda bizim 17 bakanımız var. Bunu şu anda o 7'li masada olanlardan bazıları bilir. Bunlar israfın ta kendisidir. Masa müdavimleri bir şeyler kapmak için ağlamaya başladı. Kendi kuklalarını aday yapıp bakanlık kapmak istiyorlar. Eski Türkiye'de olduğu gibi 6'lı masanın bakanlık kavgaları yakındır. Tüm bunlar amaçlarının hizmet değil rant olduğunu gösteriyor. Buradan hiçbir netice alamayacaklar.
Başkan Erdoğan'ın hedefinde kısır siyasetten öteye gidemeyen, kaoslarla boğuşan 6+1'lik masada vardı.
"7'li masa Türkiye'ye bir şey getiremez. Benim milletim de onlara bu yetkiyi vermez" diyen Erdoğan, "Masadaki oturma düzeninden ziyaret sırasına kadar her konuda çıkmaza girenlere benim milletim yönetme yetkisi vermez. Onların vaatleri eski Türkiye. Masadakilerin talimatıyla hareket edecek bir cumhurbaşkanıyla böyle büyük bir ülke yönetilemez. Bunlar talimatı dışarıdan alıyor. 'Batı bize aferin diyecek' diyorlar. Kuklalara kim itibar eder?" şeklinde konuştu.