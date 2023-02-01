Başkan Erdoğan '7'li masada görüşenler var' diyerek işaret etti! CHP ve İYİ Parti'nin IMF dosyasını açtık: Faik Öztrak'a dikkat





"7'Lİ MASADA IMF İLE GÖRÜŞMELER YAPANLAR VAR"

6+1'lik masada IMF ile görüşen isimlerin olduğunu dikkat çeken Erdoğan şu ifadeleri kullandı;



2013'te IMF'e olan borcumuzu bitirdik. Bunu Tayyip Erdoğan'ın hükümeti halletti. IMF ile irtibatımızı kestik. Şu anda 7'li masanın içinde olanlardan IMF ile görüşmeler yapanlar var.

Bizim o zaman Merkez Bankası'nın rezervi 27,5 milyar dolardı şu anda 128,5 milyar dolar döviz rezervimiz var. Başbakanlığım döneminde bir ara 135 milyar dolara da çıktık. Yine çıkacağız. Çünkü bizim sistemimiz istikrar kazandı. Bir araya gelip aday seçemeyenlerin ülke yönetmeye kabiliyeti olamaz.