Annelere destek arttı

ÜLKEMİZDE annelere pek çok destek sağlanıyor. Çocuğu olanlara doğum yardımı ve emzirme ödeneği verilirken; çalışanlara doğum izninde oldukları sürenin parası da devlet tarafından ödeniyor. Ayrıca doğum izninden sonra isteyen annelere yarı zamanlı çalışma imkanı bulunuyor. Bu sürede de çalışılan sürenin ücretini işveren, çalışılmayan süreyi İŞKUR veriyor. Asgari ücretteki artışla iş göremezlik ve yarı zamanlı çalışma ödenekleri arttı. Bir artış da emzirme ödeneğinde olacak. İşte desteklerle ilgili detaylar...



İZİNDE OLANA EN AZ 24.908 TL

ANALIK izninin kullanıldığı 16 haftada kadınlara çalışmadığı her gün için devlet tarafından geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor. Ocak'ta yeni maaşlarla, çalışan annelerin doğum iznindeyken aldığı iş göremezlik ödeneği (rapor parası) artacak. Asgari ücretli annenin alacağı ödenek 16 bin 105 liradan 24 bin 908 liraya yükselecek.



HERKESE DOĞUM YARDIMI

ÇALIŞSIN-ÇALIŞMASIN tüm annelere doğum yardımı ödeniyor. İlk çocukta 300, ikincide 400, üçüncü ve sonrakilerde 600 lira veriliyor



YARI ZAMANLI İŞE İŞKUR'DAN EN AZ 9.932 TL

DOĞUM izni sonrası isteyen anneler birinci çocuk için 60, ikinci çocukta 120 ve üçüncü çocukta 180 gün süreyle yarım çalışma yapabiliyor. Çoğul doğumlarda bu sürelere 30 gün ekleniyor. Çocuğun engelli doğması halinde ise 360 gün olarak uygulanıyor. Bu sürelerde işveren anneye yarım maaş öderken, İŞKUR da brüt asgari ücret üzerinden yarım çalışma ödeneği veriyor. Asgari ücretteki artışla bu ödenek de zamlanıyor. İlk çocuğunu dünyaya getirip 2 ay yarım çalışma yapan anneye İŞKUR'un damga vergisi kesilmiş olarak yaptığı ödeme 6 bin 421 lira 89 kuruştan 9 bin 932 lira 10 kuruşa yükselecek. Eğer anne asgari ücretli ise işverenin de 2 ayda vereceği tutar 5 bin 500 lira 35 kuruştan 8 bin 536 lira 80 kuruşa çıkacak. Böylece ilk doğumda yarım gün çalışan asgari ücretli annenin eline 11 bin 922 lira yerine 18 bin 438 lira geçecek.



EMZİRME ÖDENEĞİ DE YÜKSELTILECEK

DOĞUM yapan anneye her yıl artan miktarda süt parası yani emzirme ödeneği ödeniyor. Yararlanmak için annenin ya da eşinin çalışıyor veya kendi işini yapıyor olmasının yeterli olduğu emzirme ödeneği bu yıl 316 liraydı. Ocak ayında bu tutar artacak. Yeni tutar Ocak ayı içerisinde duyurulacak.

