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Kremlin’den Ukrayna açıklaması: İstanbul’da yapılan anlaşma için çalışmalar sürüyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile İstanbul'daki müzakerelerde sağlanan esir takası anlaşmasıyla ilgili açıklama yaptı. Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde geçen hafta İstanbul'da yapılan müzakerelerde 1000 kişiye 1000 kişilik büyük bir esir takası yapılması konusunda mutabık kalındığına dikkati çeken Peskov, "Bu, yeterince emek ve zaman gerektiren bir konu. Çalışmalar sürüyor. Herkes, bunun en kısa zamanda yapılmasından yana." dedi.

Giriş Tarihi :22 Mayıs 2025 , 14:32 Güncelleme Tarihi :22 Mayıs 2025 , 14:34
Kremlin’den Ukrayna açıklaması: İstanbul’da yapılan anlaşma için çalışmalar sürüyor

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile İstanbul'daki müzakerelerde sağlanan esir takası anlaşmasıyla ilgili açıklama yaptı.

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"HERKES EN KISA ZAMANDA YAPILMASINDAN YANA"

Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde geçen hafta İstanbul'da yapılan müzakerelerde 1000 kişiye 1000 kişilik büyük bir esir takası yapılması konusunda mutabık kalındığına dikkati çeken Peskov, "Bu, yeterince emek ve zaman gerektiren bir konu. Çalışmalar sürüyor. Herkes, bunun en kısa zamanda yapılmasından yana." dedi.

"İSTANBUL'DA VARILAN ANLAŞMANIN UYGULANMASI İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR"

Ukrayna ile bir sonraki müzakereler konusunda henüz anlaşmadıklarını kaydeden Peskov, "Bu konuda anlaşmamız gerekecek. İstanbul'da varılan anlaşmaların uygulanmasına ilişkin çalışmalar sürüyor." diye konuştu.

Ukrayna ile bir sonraki müzakerelerin Vatikan'da yapılmasına dair anlaşmanın olmadığını kaydeden Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile hafta başında yaptığı telefon görüşmesinin ardından Avrupa liderlerine neler söylediği konusunda bilgiye sahip olmadıklarını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İHAKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İHA

"AB KENDİ AYAĞINA SIKMIŞ OLACAK"

Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya ve Belarus'tan ithal edilen azot bazlı gübrelere ek gümrük vergisi uygulamasını değerlendiren Peskov, "AB, sonuçta daha yüksek fiyata ve daha düşük kalitede gübre alacak. Böylece AB, kendi ayağına sıkmış olacak." ifadelerini kullandı.

Peskov, Rus pazarından dikkatlice ayrılan Batılı şirketlerin geri dönüşte özel bir muamele göreceğini söyledi.

Sözcü Peskov, Putin'in Ukrayna'dan ilhak edilen Donetsk ve Luhansk bölgelerini her zaman ziyaret etmeyi planladığını ancak bunun zamanla gerçekleşeceğini dile getirdi.

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