Milyonlara sevindiren haber! Ekim'de yeni paketler açılacak

✔3'LÜ KADRO MÜJDESİ: Kamuda görev yapan 540 bin sözleşmelinin beklediği kadro çalışmasının detaylarının bu hafta açıklanması, Ekim'de de Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Ekim'de Meclis'e gelmesi beklenen bir başka düzenleme ile de geçici işçilerin yılın belli bölümünde çalışmaları uzatılarak süre tam yıla çıkarılacak. Ayrıca 85 bini aşkın taşeron işçinin kadro sorunları çözülecek.

✔EKONOMİYE 50 MİLYARLIK DOPİNG: İhtiyaç sahibi firmalar için yeni bir Kredi Garanti Fonu paketi açılacak. İlk etapta 50 milyar lira olması planlanan paketten, ihracatçı ve imalatçı KOBİ'ler öncelikli olarak yararlanacak.

✔MEMURA-EMEKLİYE EK ZAM: Ocak'ta memurlarınemeklilerin maaşı artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine de yüzde 8 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Ayrıca bu yılki gibi ek iyileştirmeler yapılıp yapılmayacağı konusunda karar verilecek. Memurlara ve memur emeklilerine Ocak'ta 2.5 puanlık ek iyileştirme yapılmış, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine taban maaş da yılın ilk yarısında 2 bin 500, ikinci yarısında da 3 bin 500 liraya çıkarılmıştı.

✔KYK BORCUNA BÜYÜK KOLAYLIK: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın KYK borcu olanlara verdiği müjde için yasal düzenleme Ekim'de yapılacak. 3.1 milyonu aşkın üniversite mezununun KYK borcunda faizler silinip sadece ana para ödenecek. Gençlerin üzerinden 26 milyar liranın üzerinde bir yük kalkacak.

✔EYT'LİLERE EMEKLİLİK: Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) yönelik çalışmalar sürüyor. Yıl sonuna kadar düzenlemenin tamamlanması planlanıyor. Ocak'ta Meclis'e sevk edilmesi, yaşa takılanlara emeklilik yolunun 2023'ten itibaren açılması bekleniyor.



✔YENİ ASGARİ ÜCRET: 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret için Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında masaya oturacak. Hazırlıkları ise sonbahardan itibaren başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türk-İş ve TİSK yetkilileri, yeni ücret için hazırlık yapacak.

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