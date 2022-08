Sosyal yardımlar arttı! İhtiyaç sahiplerine yeni destek

İhtiyacı olanlara devlet 'yardım eli'ni uzatıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 50'ye yakın sosyal yardım programıyla ihtiyacı olanların yardımına yetişiyor. Bakanlık, bu desteklerden pek çoğunda tutarı artırdı. İşte yeni destekler:

DUL KADINA 1.000 TL: Eşi vefat eden, maddi açıdan dezavantajlı kadınlara ödenen destek bin liraya çıktı. Ödeme her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılıyor.

İKİZ ÇOCUĞA 800 TL: 'Çoklu Doğum Yardımı Programı'yla muhtaç olduğu tespit edilen ailelere çocuk başına yapılan aylık ödeme de 400 lira oldu. 0-2 yaş aralığında çocukların bulunduğu hanelere yönelik ödeme her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılıyor.

ÖKSÜZE-YETİME 600 TL: İhtiyaç sahibi olan, annesi, babası veya her ikisi de vefat eden çocuklara destek sağlanıyor. Aylık tutar 600 lira oldu. Bu ödeme de aylık hesaplanıp 2 ayda bir veriliyor.

ASKER AİLESİNE 800 TL: Vatani görevini yerine getirenlerin sosyal güvencesi bulunmayan ve ihtiyaç sahibi olan ailelerine yapılan ödeme aylık 800 liraya çıktı. Bu ödeme de her ay için hesaplanıp 2 ayda bir veriliyor. Askere giden kişi evli ise eşi, bekar ise anne ya da babası başvuru yapabiliyor.

ASKER ÇOCUĞUNA 350 TL: Muhtaç Asker Çocuğu Yardım Programı'nda aylık ödeme 350 lira oldu. Bu ödeme de her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yatırılıyor.

SAĞLIK DESTEĞİ: Anne adayının, çocukların sağlık kontrolüne gitmesi şartıyla destek veriliyor. Yeni tutarlara göre, gebelik döneminde aylık 200, çocuk için aylık 100, doğum hastanede olursa bir seferlik 500, lohusalıkta 2 ay boyu aylık 300 lira ödeniyor.

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI: İhtiyaç sahibi ailelere çocuklarının eğitime devam etmesi şartıyla yapılan ödeme de arttı. Aylık ödeme; ilköğretim erkek öğrenciye 90, kız öğrenciye 100, ortaöğretim erkek öğrenciye 130, kız öğrenciye 150 lira.

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK: Ödeme tutarı; okul öncesi için 1.584, ilköğretimde okuyan için 2.376, ortaöğretimde okuyan için 2.535, yükseköğrenimde okuyan için 2.852, ortaöğrenim seviyesinde olup okula devam etmeyenler için 1.584, kurum bakımından ayrılan gençler için 1.267 lira oldu.

BARINMA DESTEĞİ: Ev onarım desteği 75 bin, prefabrik ev yapımında yapılan yardım 150 bin, betonarme ev yapım desteği 200 bin liraya çıktı.

HASTAYA NAKDİ DESTEK: Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan düzenli yardım da 3.336 liraya ulaştı. Ayrıca tüberküloz hastaları için ilave aylık 600 lira bakım yardım ödemesi yapılabiliyor Silikozis aylığı da 2.650- 3.375 lira aralığına yükseldi.







İŞ ARAYANA ÖDEME

YAŞLIYA 1.536 TL: Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen maaş 1.084,54 liradan 1.536,70 liraya çıktı.

EVDE BAKIMA 3.336 TL: Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 2.343,44 lira tutarındaki destek de 3.336,03 liraya yükseldi.

ENGELLİYE 1.226-1.840 TL: Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık 865,75 liradan 1.226,69, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı 1.298,63 liradan 1.840,04 liraya çıktı.

ENGELLİ YAKININA 1.226 TL: 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına ödenen aylık 865,75 liradan 1.226,69 liraya ulaştı.

İŞ ARAYANA 550 TL: Sosyal yardım programlarından yararlananlardan iş görüşmesine gidenlere masrafları için 550,03 lira ödeniyor.

İŞE GİRENE 2.157 TL: Sosyal yardım alan kişiye, işe yerleşmesi durumunda ödenen tutar 2.157 liraya yükseldi.

