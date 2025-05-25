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35 ülkeden 1000'in üzerinde katılımcı yer aldı! 7. Etnospor Kültür Festivali'nin kapanış töreni yapıldı

7. Etnospor Kültür Festivali, madalya ve sertifikaların dağıtıldığı kapanış töreniyle tamamlandı. 4 gün süren organizasyonun kapanış töreninde festival süresince gerçekleştirilen müsabakalarda dereceye giren sporculara ödül ve sertifikaları verildi.

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Giriş Tarihi :25 Mayıs 2025 , 18:24 Güncelleme Tarihi :25 Mayıs 2025 , 18:24
35 ülkeden 1000’in üzerinde katılımcı yer aldı! 7. Etnospor Kültür Festivali’nin kapanış töreni yapıldı

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Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen festival Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirildi.

7. Etnospor Kültür Festivali. (AA)7. Etnospor Kültür Festivali. (AA)

35 ülkeden 1000'in üzerinde katılımcının yer aldığı festivalde okçuluk, güreş müsabakaları, atlı okçuluk, akrobasi, savaş sanatları, oyunlar, el sanatları, gastronomi ve sahne sanatlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Festivali izlemeye gelenler, çocuklar ve yetişkinler için açılan bölümlerde geleneksel sporları deneme fırsatı yakaladı.

7. Etnospor Kültür Festivali. (AA)7. Etnospor Kültür Festivali. (AA)

4 gün süren organizasyonun kapanış töreninde festival süresince gerçekleştirilen müsabakalarda dereceye giren sporculara ödül ve sertifikaları verildi.

7. Etnospor Kültür Festivali. (AA)7. Etnospor Kültür Festivali. (AA)

Sporcuların yanı sıra kültürel aktiviteleri gerçekleştiren katılımcılara da madalya ve sertifikaları takdim edildi.

7. Etnospor Kültür Festivali. (AA)7. Etnospor Kültür Festivali. (AA)

Kapanış töreninde konuşan Dünya Etnospor Birliği Başkan Vekili Hakan Kazancı, 7'ncisini gerçekleştirdikleri organizasyona katılan herkese teşekkür etti. Kazancı, "Bu bir kapanış töreni olsa da aslında 8'incisini yapacağımız festivalin de açılış töreni." ifadelerini kullandı.

Sponsor kuruluşların yetkililerine plaket verilerek tamamlanan kapanış töreninin sonrasında şarkıcı Semicenk sahneye çıktı. Festivale katılan ziyaretçiler Semicenk konserini takip ederken, şarkılara da eşlik etti.

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