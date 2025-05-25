35 ülkeden 1000’in üzerinde katılımcı yer aldı! 7. Etnospor Kültür Festivali’nin kapanış töreni yapıldı

7. Etnospor Kültür Festivali. (AA)

Kapanış töreninde konuşan Dünya Etnospor Birliği Başkan Vekili Hakan Kazancı, 7'ncisini gerçekleştirdikleri organizasyona katılan herkese teşekkür etti. Kazancı, "Bu bir kapanış töreni olsa da aslında 8'incisini yapacağımız festivalin de açılış töreni." ifadelerini kullandı.

Sponsor kuruluşların yetkililerine plaket verilerek tamamlanan kapanış töreninin sonrasında şarkıcı Semicenk sahneye çıktı. Festivale katılan ziyaretçiler Semicenk konserini takip ederken, şarkılara da eşlik etti.