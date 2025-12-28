Tek golle zafer! Crystal Palace - Totenham: 0-1 | MAÇ SONUCU

Karşılaşmanın tek golü 42. dakikada Archie Gray'den geldi. Genç oyuncunun kaydettiği gol, Tottenham'a deplasmanda üç puanı getirdi ve maçın kaderini belirledi.

VAR İKİ GOLÜ İPTAL ETTİ

Tottenham'ın maçta Richarlison ile bulduğu goller ise geçerlilik kazanmadı. 17. ve 75. dakikalarda ağları havalandıran Brezilyalı futbolcunun golleri, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Bu kararlar tribünlerde kısa süreli tartışmalara neden oldu.

TOTTENHAM KÖTÜ GİDİŞE DUR DEDİ

Bu sonuçla birlikte iki maçlık mağlubiyet serisini sona erdiren Tottenham, puanını 25'e yükseltti. Son haftalardaki formsuz görüntüsünü geride bırakmak isteyen Londra ekibi için bu galibiyet moral oldu.

CRYSTAL PALACE DÜŞÜŞTE

Üst üste üçüncü mağlubiyetini alan Crystal Palace ise 26 puanda kaldı. Ev sahibi ekip, son haftalardaki puan kayıplarıyla üst sıralardan uzaklaşmaya başladı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Tottenham, Premier Lig'in bir sonraki haftasında 1 Ocak'ta Brentford deplasmanına konuk olacak. Crystal Palace ise aynı gün kendi sahasında Fulham'ı ağırlayacak.