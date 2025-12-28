Juventus kararını verdi! İşte Kenan Yıldız'ın yeni maaşı
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız ile ilgili geleceği yakından ilgilendiren önemli bir adım attı. Siyah-beyazlı kulüp, 20 yaşındaki yıldız oyuncunun sözleşmesini uzatma konusunda mutlu sona ulaşırken, genç futbolcunun maaşında da ciddi bir iyileştirmeye gitti.
Juventus, Kenan Yıldız'ın yıllık ücretini yaklaşık 6 milyon euro seviyesine çıkardı. Bu hamleyle birlikte kulüp, genç oyuncuya hem sportif hem de ekonomik anlamda ne kadar güvendiğini net şekilde ortaya koydu.
SÖZLEŞME 2030 YA DA 2031'E KADAR UZATILIYOR
Haberde, Kenan Yıldız'ın mevcut kontratının 2030 veya 2031 yılına kadar uzatılmasının planlandığı ve taraflar arasında tüm detayların büyük ölçüde netleştirildiği ifade edildi. Juventus yönetimi, genç yıldızı uzun yıllar takımın merkezinde tutmayı hedefliyor.
JUVENTUS'TAN NET MESAJ: SATILIK DEĞİL
Son dönemde Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin Kenan Yıldız için nabız yokladığı bilinirken, Juventus cephesinden çok net bir duruş geldi. İtalyan kulübünün milli futbolcuyu "satılamaz" oyuncu statüsünde değerlendirdiği ve gelecek planlamasında vazgeçilmez bir parça olarak gördüğü aktarıldı.
PİYASA DEĞERİ 75 MİLYON EURO
Kenan Yıldız'ın güncel piyasa değeri 75 milyon euro seviyesinde gösteriliyor. Bu rakam, genç futbolcunun Avrupa futbolundaki yükselen konumunu da gözler önüne seriyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Genç yıldız, bu sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 22 maçta 1.796 dakika süre aldı. Kenan Yıldız, söz konusu karşılaşmalarda 6 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek takımına önemli katkı sağladı