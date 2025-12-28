Juventus kararını verdi! İşte Kenan Yıldız'ın yeni maaşı

Juventus, Kenan Yıldız'ın yıllık ücretini yaklaşık 6 milyon euro seviyesine çıkardı. Bu hamleyle birlikte kulüp, genç oyuncuya hem sportif hem de ekonomik anlamda ne kadar güvendiğini net şekilde ortaya koydu.

Kenan Yıldız (AA) SÖZLEŞME 2030 YA DA 2031'E KADAR UZATILIYOR Haberde, Kenan Yıldız'ın mevcut kontratının 2030 veya 2031 yılına kadar uzatılmasının planlandığı ve taraflar arasında tüm detayların büyük ölçüde netleştirildiği ifade edildi. Juventus yönetimi, genç yıldızı uzun yıllar takımın merkezinde tutmayı hedefliyor.