Arda Güler'den tarihi başarı! Değeriyle ilk 10'a girdi

Dünyaca ünlü futbol verileri sitesi Transfermarkt, 2025 yılında piyasa değeri en çok yükselen futbolcuları açıkladı. Listede milli futbolcumuz Arda Güler de yer alırken, genç oyuncunun yakaladığı yükseliş büyük ses getirdi.

Arda Güler (EPA) DEĞERİNİ İKİYE KATLADI Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, yılbaşında 45 milyon Euro olan piyasa değerini 2025 yılı içinde ikiye katladı. Milli futbolcu, 45 milyon eurouk artışla değerini 90 milyon euro seviyesine çıkarmayı başardı.