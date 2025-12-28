Arda Güler'den tarihi başarı! Değeriyle ilk 10'a girdi
Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, 2025 yılına damga vurmaya devam ediyor. Genç yıldız, yıl boyunca sergilediği performansın karşılığını piyasa değerinde kırdığı rekorla aldı ve Türk futbol tarihine geçti.
Dünyaca ünlü futbol verileri sitesi Transfermarkt, 2025 yılında piyasa değeri en çok yükselen futbolcuları açıkladı. Listede milli futbolcumuz Arda Güler de yer alırken, genç oyuncunun yakaladığı yükseliş büyük ses getirdi.
DEĞERİNİ İKİYE KATLADI
Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, yılbaşında 45 milyon Euro olan piyasa değerini 2025 yılı içinde ikiye katladı. Milli futbolcu, 45 milyon eurouk artışla değerini 90 milyon euro seviyesine çıkarmayı başardı.
LİSTEDE 7. SIRADA
20 yaşındaki Arda Güler, 45 milyon Euro'luk değer artışıyla Transfermarkt listesinin 7. sırasında yer aldı. 2025 yılında piyasa değerini en fazla artıran futbolcu ise Bayern Münih forması giyen Michael Olise oldu. Fransız yıldız, 65 milyon Euro'luk artışla değerini 130 milyon Euro'ya yükseltti.
TÜRK FUTBOLU ADINA TARİHİ BAŞARI
Arda Güler, ulaştığı 90 milyon Euro'luk piyasa değeriyle Türk futbol tarihinde bir ilki başardı. Genç yıldız, bu rakamla tarihin en pahalı Türk futbolcusu unvanını elde etti. Listede ikinci sırada ise 75 milyon Euro'luk değeriyle Kenan Yıldız bulunuyor.