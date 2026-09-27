Kırmızı kart cezalısı Uğurcan Çakır'ın yerine İtalya karşısında kaleyi Altay Bayındır korudu.

46' İkinci yarı başladı

Türkiye ile İtalya arasındaki mücadelenin ikinci yarısı başladı. İlk yarıyı 3-0 geride tamamlayan A Milli Takım, ikinci devrenin ilk dakikasında İsmail Yüksek ile kaleyi yokladı ancak milli futbolcunun ceza sahası dışından yaptığı vuruş auta çıktı.

47' GOL | Türkiye 1-3 İtalya

Türkiye, Barış Alper Yılmaz'ın golüyle farkı ikiye indirdi. Oğuz Aydın'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Barış Alper, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

49' Türkiye köşe vuruşu kazandı

Ay-yıldızlıların geliştirdiği atakta Matteo Ruggeri'nin müdahalesiyle top dışarı çıktı. Türkiye köşe vuruşu kazandı.

50' Tonali direğe takıldı

İtalya, Nicolo Cambiaghi'nin pasında Sandro Tonali ile gole çok yaklaştı. Ceza sahası dışından sağ ayağıyla vuruşunu yapan Tonali'nin şutu sağ direğe çarptı.

50' GOL | Türkiye 1-4 İtalya

İtalya, direğe takıldığı pozisyonun devamında farkı yeniden üçe çıkardı. Ceza sahasında yükselen Francesco Pio Esposito, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 4-1'e getirdi.

54' Barış Alper Yılmaz sarı kart gördü

Türkiye'de Barış Alper Yılmaz ceza sahasında yerde kaldı ancak hakem Michael Oliver pozisyonda faul olmadığına hükmetti. Hakem, Barış Alper'in kendisini yere bıraktığını değerlendirerek milli futbolcuya sarı kart gösterdi.

55' Türkiye köşe vuruşu kazandı

A Milli Takım, İtalya savunmasının Sandro Tonali ile müdahalesinin ardından köşe vuruşu kazandı.

56' Oğuz Aydın ofsayta yakalandı

Türkiye'nin geliştirdiği atakta savunma arkasına hareketlenen Oğuz Aydın için ofsayt bayrağı kalktı.

58' Arda Güler'in şutu engellendi

Türkiye, Arda Güler ile etkili geldi. Ceza sahası dışından sol ayağıyla vuruşunu yapan milli futbolcunun şutu İtalya savunmasından döndü.

61' Oğuz Aydın gole yaklaştı

Türkiye, Eren Elmalı'nın ortasında gole yaklaştı. Ceza sahasının sağ tarafında zor pozisyonda topla buluşan Oğuz Aydın'ın sağ ayağıyla yaptığı vuruş kalenin solundan auta çıktı.

63' İtalya'da oyuncu değişikliği

İtalya'da Sebastiano Esposito oyundan çıkarken Issa Doumbia mücadeleye dahil oldu.

65' İtalya köşe vuruşu kazandı

İtalya'nın geliştirdiği atakta Ozan Kabak'ın müdahalesiyle top dışarı çıktı. Konuk ekip köşe vuruşu kazandı.

66' Frattesi ofsayta yakalandı

İtalya'nın geliştirdiği atakta Davide Frattesi savunma arkasına hareketlendi ancak yardımcı hakemin ofsayt bayrağı kalktı.

67' Arda Güler serbest vuruş kazandı

İtalya'da Nicolo Cambiaghi, Arda Güler'e faul yaptı. Türkiye rakip yarı alanda serbest vuruş kazandı.

69' Barış Alper'in şutu engellendi

Türkiye, Kerem Aktürkoğlu'nun pasında Barış Alper Yılmaz ile etkili geldi. Ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan milli futbolcunun vuruşunda İtalya savunması araya girdi. Pozisyonun devamında Türkiye köşe vuruşu kazandı.

72' Ozan Kabak sarı kart gördü

Türkiye'de Ozan Kabak, Davide Frattesi'ye yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.

72' Altay Bayındır'dan üst üste iki kurtarış

İtalya, Davide Frattesi'nin ara pasında Nicolo Cambiaghi ile gole yaklaştı. Cambiaghi'nin ceza sahasının sol tarafından yaptığı vuruşu Altay Bayındır kurtardı.

Dönen topu takip eden Michael Kayode'nin yakın mesafeden yaptığı vuruşta da milli kaleci gole izin vermedi.

75' İtalya'da oyuncu değişikliği

İtalya'da Francesco Pio Esposito oyundan çıkarken Gianluca Scamacca mücadeleye dahil oldu.

76' İki takımda değişiklik

Türkiye'de Salih Özcan'ın yerine Demir Ege Tıknaz oyuna girdi. İtalya'da ise Nicolo Fagioli kenara gelirken Alessandro Romano mücadeleye dahil oldu.

77' Türkiye üst üste fırsatlar yakaladı

Türkiye, Zeki Çelik'in pasında İsmail Yüksek ile gole yaklaştı. Ceza sahası dışından sağ ayağıyla vuruşunu yapan İsmail'in şutu sağ direğin yanından az farkla auta çıktı.

Pozisyonun devamında Demir Ege Tıknaz'ın pasında Kerem Aktürkoğlu şutunu çekti ancak İtalya savunması topun kaleye gitmesini engelledi. Türkiye köşe vuruşu kazandı.

79' Arda Güler üstten auta gönderdi

Türkiye, Ozan Kabak'ın pasında Arda Güler ile etkili geldi. Ceza sahası dışından sol ayağıyla şutunu çeken Arda'nın vuruşu üstten auta çıktı.

80' Kerem Aktürkoğlu fırsatı değerlendiremedi

Türkiye, Demir Ege Tıknaz'ın pasında gole yaklaştı. Ceza sahasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Aynı dakikada Barış Alper Yılmaz oyundan çıkarken Deniz Gül mücadeleye dahil oldu.

82' İtalya'da değişiklik

İtalya'da Davide Frattesi oyundan çıkarken Giovanni Di Lorenzo mücadeleye dahil oldu.

84' Türkiye köşe vuruşu kazandı

A Milli Takım'ın geliştirdiği atakta Alessandro Bastoni'nin müdahalesiyle top dışarı çıktı. Türkiye köşe vuruşu kazandı.

86' Donnarumma gole izin vermedi

Türkiye'nin kullandığı köşe vuruşunda kaleci Gianluigi Donnarumma topu bir kez daha kornere çeldi.

Pozisyonun devamında ceza sahası dışından sol ayağıyla şutunu çeken Arda Güler'in vuruşu İtalya savunmasından döndü.

87' Eren Elmalı kaleyi bulamadı

Türkiye, Eren Elmalı ile gole yaklaştı. Ceza sahasında topla buluşan milli futbolcu, sol ayağıyla vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten ve yandan auta çıktı.

90' Maçın sonuna 3 dakika eklendi

Karşılaşmanın sonuna en az 3 dakika ilave edildi. Aynı dakikada İsmail Yüksek'in pasında ceza sahası dışından şutunu çeken Eren Elmalı'nın vuruşu İtalya savunmasından döndü.

90+2' Donnarumma'dan bir kurtarış daha

Türkiye, İsmail Yüksek'in pasında Oğuz Aydın ile gole yaklaştı. Ceza sahası dışından sol ayağıyla vuruşunu yapan Oğuz'un şutunda Gianluigi Donnarumma sağına uzanarak topu kurtardı.

90+3' İtalya serbest vuruş kazandı

Türkiye'de Kerem Aktürkoğlu, Michael Kayode'ye faul yaptı. İtalya kendi yarı alanında serbest vuruş kazandı.

Maç sonucu | Türkiye 1-4 İtalya

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya'ya Bursa'da 4-1 mağlup oldu. İlk yarıyı Alessandro Bastoni, Davide Frattesi ve Michael Kayode'nin golleriyle 3-0 geride tamamlayan Türkiye, ikinci yarının hemen başında Barış Alper Yılmaz ile farkı ikiye indirdi.

İtalya, 50. dakikada Francesco Pio Esposito'nun kafa golüyle skoru 4-1'e getirdi. Ay-yıldızlılar kalan bölümde Arda Güler, Oğuz Aydın, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu ve Eren Elmalı ile fırsatlar yakalasa da Gianluigi Donnarumma'yı bir kez daha geçemedi.