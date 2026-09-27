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Bursa'da 5 gollü gece! Millilere İtalya'dan büyük şok

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya'ya mağlup oldu. Bursa'da oynanan karşılaşmada konuk ekip ilk yarıyı 3-0 önde kapatırken, Türkiye'nin tek golünü Barış Alper Yılmaz kaydetti. Mücadele 4-1 bitti. İşte ATV'den yayınlanan mücadelede atılan goller...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Eylül 2026 , 01:05 Güncelleme Tarihi :29 Eylül 2026 , 00:16
Bursa’da 5 gollü gece! Millilere İtalya’dan büyük şok

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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un ikinci maçında Türkiye ile İtalya, Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Michael Oliver'ın yönettiği mücadelede A Milli Takım, İtalya'ya 4-1 mağlup oldu.

İTALYA 18 DAKİKADA 3 GOL BULDU

Karşılaşmaya etkili başlayan İtalya, 9. dakikada Alessandro Bastoni'nin golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip 22. dakikada Davide Frattesi ile farkı ikiye çıkarırken, 27. dakikada Michael Kayode'nin golüyle skor 3-0'a geldi.
İtalya, soyunma odasına üç farklı üstünlükle girdi.

BARIŞ ALPER FARKI İKİYE İNDİRDİ

Türkiye, ikinci yarının hemen başında aradığı golü buldu. 47. dakikada Oğuz Aydın'ın pasında sahneye çıkan Barış Alper Yılmaz, topu ağlara göndererek skoru 3-1'e getirdi.

İTALYA HEMEN CEVAP VERDİ

A Milli Takım'ın golünün ardından İtalya'nın cevabı gecikmedi. 50. dakikada Francesco Pio Esposito fileleri havalandırdı ve konuk ekip yeniden üç farklı üstünlüğü yakaladı: 1-4. Kalan bölümde başka gol olmayınca mücadele İtalya'nın 4-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

GOLLER

TÜRKİYE - İTALYA: 0-1

Video Oynatma İkonu İtalya Bastoni ile öne geçti: 0-1!

TÜRKİYE - İTALYA: 0-2

Video Oynatma İkonu İtalya Frattesi ile farkı ikiye çıkardı: 0-2!

TÜRKİYE - İTALYA: 0-3

Video Oynatma İkonu İtalya Kayode ile farkı 3'e çıkardı: 0-3!

TÜRKİYE - İTALYA: 1-3

Video Oynatma İkonu Barış Alper attı skor 3-1 oldu!

TÜRKİYE - İTALYA: 1-4

Video Oynatma İkonu Esposito attı skor 4-1 oldu!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya'yı Bursa'da konuk etti.A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya'yı Bursa'da konuk etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

Türkiye ile İtalya arasındaki mücadelede ilk düdük çaldı ve karşılaşma başladı.

4' İtalya serbest vuruş kazandı

Türkiye'de Ozan Kabak, Giacomo Raspadori'ye faul yaptı. İtalya kendi yarı alanında serbest vuruş kazandı.

5' Raspadori kaleyi bulamadı

İtalya, Sandro Tonali'nin pasında etkili geldi. Ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Giacomo Raspadori'nin sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

8' Altay Bayındır'dan kritik kurtarış

İtalya gole çok yaklaştı. Davide Frattesi'nin pasında ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Francesco Pio Esposito'nun vuruşunda Altay Bayındır soluna uzanarak topu kornere çeldi.

9' GOL | Türkiye 0-1 İtalya

İtalya, Alessandro Bastoni'nin golüyle öne geçti. Altay Bayındır'ın kurtarışı sonrası kazanılan köşe vuruşunda ceza sahasında topla buluşan Bastoni, sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı sağ üst köşeden ağlara gönderdi.

12' İtalya serbest vuruş kazandı

Türkiye'de Zeki Çelik, Sebastiano Esposito'ya faul yaptı. İtalya kendi yarı alanında serbest vuruş kazandı.

14' Orkun Kökçü'ye faul yapıldı

İtalya'da Sandro Tonali, Orkun Kökçü'ye faul yaptı. A Milli Takım kendi yarı alanından oyunu başlattı.

18' Oğuz Aydın serbest vuruş kazandı

İtalya'da Nicolo Fagioli, Oğuz Aydın'a faul yaptı. Türkiye kendi yarı alanında serbest vuruş kazandı.

Vincenzo Montella, Fransa karşılaşmasının ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.Vincenzo Montella, Fransa karşılaşmasının ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

20' Can Uzun'a faul yapıldı

İtalya'da Michael Kayode, Can Uzun'a faul yaptı. Ay-yıldızlılar savunma bölgesinden oyunu başlattı.

21' İtalya tehlikeli noktadan serbest vuruş kazandı

Türkiye'de Merih Demiral, Francesco Pio Esposito'ya faul yaptı. İtalya rakip yarı alanda serbest vuruş kazandı.

22' GOL | Türkiye 0-2 İtalya

İtalya, Davide Frattesi'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. Giacomo Raspadori'nin pasında sağ çaprazda topla buluşan Michael Kayode'nin vuruşunu Altay Bayındır kurtardı.

Dönen topu takip eden Davide Frattesi, kale alanının sol tarafından sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a getirdi.

24' Can Uzun fırsatı değerlendiremedi

Türkiye gole yaklaştı. Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Can Uzun, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

26' İtalya'nın şutu engellendi

İtalya, Davide Frattesi'nin pasında Sebastiano Esposito ile etkili geldi. Ceza sahası dışından sağ ayağıyla yapılan vuruş Türkiye savunmasından döndü.

27' GOL | Türkiye 0-3 İtalya

İtalya, Michael Kayode'nin golüyle farkı üçe çıkardı. Francesco Pio Esposito'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Kayode, sağ ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı sağ alt köşeden ağlara gönderdi.

28' Donnarumma, Arda Güler'e geçit vermedi

Türkiye, Arda Güler ile kaleyi yokladı. Yaklaşık 35 metreden sol ayağıyla şutunu çeken milli futbolcunun vuruşunda kaleci Gianluigi Donnarumma sağına uzanarak topu kurtardı.

29' Esposito'nun şutu engellendi

İtalya, Francesco Pio Esposito'nun pasında Sebastiano Esposito ile gole yaklaştı. Ceza sahasının sol tarafında yapılan vuruş Türkiye savunmasından döndü.

32' Raspadori üstten auta gönderdi

İtalya, Matteo Ruggeri'nin ortasında etkili geldi. Ceza sahasında topla buluşan Giacomo Raspadori'nin sol ayağıyla yaptığı vuruş üstten auta çıktı.

35' Esposito fırsatı değerlendiremedi

İtalya, Michael Kayode'nin sağ kanattan yaptığı ortayla gole yaklaştı. Ceza sahasında topla buluşan Sebastiano Esposito'nun sağ ayağıyla yaptığı vuruş kalenin sağından auta çıktı.

36' Arda Güler serbest vuruş kazandı

İtalya'da Sandro Tonali, sağ kanatta Arda Güler'e faul yaptı. Türkiye serbest vuruş kazandı.

Aynı dakikada İtalya'nın geliştirdiği atakta Sebastiano Esposito ofsayta yakalandı.

38' Can Uzun sarı kart gördü

Türkiye'de Can Uzun, Michael Kayode'ye yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.

43' Türkiye serbest vuruş kazandı

İtalya'da Alessandro Bastoni, Arda Güler'e faul yaptı. Ay-yıldızlılar rakip yarı alanda serbest vuruş kazandı.

45' İlk yarıya 1 dakika eklendi

Karşılaşmanın ilk yarısının sonuna en az 1 dakika ilave edildi.

45+2' Türkiye serbest vuruş kazandı

İtalya'da Francesco Pio Esposito, Ozan Kabak'a faul yaptı. Türkiye kendi yarı alanında serbest vuruş kazandı.

İlk yarı sonucu | Türkiye 0-3 İtalya

UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye ile İtalya arasındaki mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İtalya'nın gollerini 9. dakikada Alessandro Bastoni, 22. dakikada Davide Frattesi ve 27. dakikada Michael Kayode kaydetti.

Ay-yıldızlılar Can Uzun ve Arda Güler ile fırsatlar yakalarken Gianluigi Donnarumma kalesini gole kapattı. Türkiye'de Can Uzun, 38. dakikada sarı kart gördü.

Kırmızı kart cezalısı Uğurcan Çakır'ın yerine İtalya karşısında kaleyi Altay Bayındır korudu.Kırmızı kart cezalısı Uğurcan Çakır'ın yerine İtalya karşısında kaleyi Altay Bayındır korudu.

46' İkinci yarı başladı

Türkiye ile İtalya arasındaki mücadelenin ikinci yarısı başladı. İlk yarıyı 3-0 geride tamamlayan A Milli Takım, ikinci devrenin ilk dakikasında İsmail Yüksek ile kaleyi yokladı ancak milli futbolcunun ceza sahası dışından yaptığı vuruş auta çıktı.

47' GOL | Türkiye 1-3 İtalya

Türkiye, Barış Alper Yılmaz'ın golüyle farkı ikiye indirdi. Oğuz Aydın'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Barış Alper, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

49' Türkiye köşe vuruşu kazandı

Ay-yıldızlıların geliştirdiği atakta Matteo Ruggeri'nin müdahalesiyle top dışarı çıktı. Türkiye köşe vuruşu kazandı.

50' Tonali direğe takıldı

İtalya, Nicolo Cambiaghi'nin pasında Sandro Tonali ile gole çok yaklaştı. Ceza sahası dışından sağ ayağıyla vuruşunu yapan Tonali'nin şutu sağ direğe çarptı.

50' GOL | Türkiye 1-4 İtalya

İtalya, direğe takıldığı pozisyonun devamında farkı yeniden üçe çıkardı. Ceza sahasında yükselen Francesco Pio Esposito, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 4-1'e getirdi.

54' Barış Alper Yılmaz sarı kart gördü

Türkiye'de Barış Alper Yılmaz ceza sahasında yerde kaldı ancak hakem Michael Oliver pozisyonda faul olmadığına hükmetti. Hakem, Barış Alper'in kendisini yere bıraktığını değerlendirerek milli futbolcuya sarı kart gösterdi.

55' Türkiye köşe vuruşu kazandı

A Milli Takım, İtalya savunmasının Sandro Tonali ile müdahalesinin ardından köşe vuruşu kazandı.

56' Oğuz Aydın ofsayta yakalandı

Türkiye'nin geliştirdiği atakta savunma arkasına hareketlenen Oğuz Aydın için ofsayt bayrağı kalktı.

58' Arda Güler'in şutu engellendi

Türkiye, Arda Güler ile etkili geldi. Ceza sahası dışından sol ayağıyla vuruşunu yapan milli futbolcunun şutu İtalya savunmasından döndü.

61' Oğuz Aydın gole yaklaştı

Türkiye, Eren Elmalı'nın ortasında gole yaklaştı. Ceza sahasının sağ tarafında zor pozisyonda topla buluşan Oğuz Aydın'ın sağ ayağıyla yaptığı vuruş kalenin solundan auta çıktı.

63' İtalya'da oyuncu değişikliği

İtalya'da Sebastiano Esposito oyundan çıkarken Issa Doumbia mücadeleye dahil oldu.

65' İtalya köşe vuruşu kazandı

İtalya'nın geliştirdiği atakta Ozan Kabak'ın müdahalesiyle top dışarı çıktı. Konuk ekip köşe vuruşu kazandı.

66' Frattesi ofsayta yakalandı

İtalya'nın geliştirdiği atakta Davide Frattesi savunma arkasına hareketlendi ancak yardımcı hakemin ofsayt bayrağı kalktı.

67' Arda Güler serbest vuruş kazandı

İtalya'da Nicolo Cambiaghi, Arda Güler'e faul yaptı. Türkiye rakip yarı alanda serbest vuruş kazandı.

69' Barış Alper'in şutu engellendi

Türkiye, Kerem Aktürkoğlu'nun pasında Barış Alper Yılmaz ile etkili geldi. Ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan milli futbolcunun vuruşunda İtalya savunması araya girdi. Pozisyonun devamında Türkiye köşe vuruşu kazandı.

72' Ozan Kabak sarı kart gördü

Türkiye'de Ozan Kabak, Davide Frattesi'ye yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.

72' Altay Bayındır'dan üst üste iki kurtarış

İtalya, Davide Frattesi'nin ara pasında Nicolo Cambiaghi ile gole yaklaştı. Cambiaghi'nin ceza sahasının sol tarafından yaptığı vuruşu Altay Bayındır kurtardı.

Dönen topu takip eden Michael Kayode'nin yakın mesafeden yaptığı vuruşta da milli kaleci gole izin vermedi.

75' İtalya'da oyuncu değişikliği

İtalya'da Francesco Pio Esposito oyundan çıkarken Gianluca Scamacca mücadeleye dahil oldu.

76' İki takımda değişiklik

Türkiye'de Salih Özcan'ın yerine Demir Ege Tıknaz oyuna girdi. İtalya'da ise Nicolo Fagioli kenara gelirken Alessandro Romano mücadeleye dahil oldu.

77' Türkiye üst üste fırsatlar yakaladı

Türkiye, Zeki Çelik'in pasında İsmail Yüksek ile gole yaklaştı. Ceza sahası dışından sağ ayağıyla vuruşunu yapan İsmail'in şutu sağ direğin yanından az farkla auta çıktı.

Pozisyonun devamında Demir Ege Tıknaz'ın pasında Kerem Aktürkoğlu şutunu çekti ancak İtalya savunması topun kaleye gitmesini engelledi. Türkiye köşe vuruşu kazandı.

79' Arda Güler üstten auta gönderdi

Türkiye, Ozan Kabak'ın pasında Arda Güler ile etkili geldi. Ceza sahası dışından sol ayağıyla şutunu çeken Arda'nın vuruşu üstten auta çıktı.

80' Kerem Aktürkoğlu fırsatı değerlendiremedi

Türkiye, Demir Ege Tıknaz'ın pasında gole yaklaştı. Ceza sahasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Aynı dakikada Barış Alper Yılmaz oyundan çıkarken Deniz Gül mücadeleye dahil oldu.

82' İtalya'da değişiklik

İtalya'da Davide Frattesi oyundan çıkarken Giovanni Di Lorenzo mücadeleye dahil oldu.

84' Türkiye köşe vuruşu kazandı

A Milli Takım'ın geliştirdiği atakta Alessandro Bastoni'nin müdahalesiyle top dışarı çıktı. Türkiye köşe vuruşu kazandı.

86' Donnarumma gole izin vermedi

Türkiye'nin kullandığı köşe vuruşunda kaleci Gianluigi Donnarumma topu bir kez daha kornere çeldi.

Pozisyonun devamında ceza sahası dışından sol ayağıyla şutunu çeken Arda Güler'in vuruşu İtalya savunmasından döndü.

87' Eren Elmalı kaleyi bulamadı

Türkiye, Eren Elmalı ile gole yaklaştı. Ceza sahasında topla buluşan milli futbolcu, sol ayağıyla vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten ve yandan auta çıktı.

90' Maçın sonuna 3 dakika eklendi

Karşılaşmanın sonuna en az 3 dakika ilave edildi. Aynı dakikada İsmail Yüksek'in pasında ceza sahası dışından şutunu çeken Eren Elmalı'nın vuruşu İtalya savunmasından döndü.

90+2' Donnarumma'dan bir kurtarış daha

Türkiye, İsmail Yüksek'in pasında Oğuz Aydın ile gole yaklaştı. Ceza sahası dışından sol ayağıyla vuruşunu yapan Oğuz'un şutunda Gianluigi Donnarumma sağına uzanarak topu kurtardı.

90+3' İtalya serbest vuruş kazandı

Türkiye'de Kerem Aktürkoğlu, Michael Kayode'ye faul yaptı. İtalya kendi yarı alanında serbest vuruş kazandı.

Maç sonucu | Türkiye 1-4 İtalya

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya'ya Bursa'da 4-1 mağlup oldu. İlk yarıyı Alessandro Bastoni, Davide Frattesi ve Michael Kayode'nin golleriyle 3-0 geride tamamlayan Türkiye, ikinci yarının hemen başında Barış Alper Yılmaz ile farkı ikiye indirdi.

İtalya, 50. dakikada Francesco Pio Esposito'nun kafa golüyle skoru 4-1'e getirdi. Ay-yıldızlılar kalan bölümde Arda Güler, Oğuz Aydın, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu ve Eren Elmalı ile fırsatlar yakalasa da Gianluigi Donnarumma'yı bir kez daha geçemedi.

Bursaspor altyapısından yetişen Zeki Çelik'e maç öncesinde tribünlerden büyük ilgi gösterildi.Bursaspor altyapısından yetişen Zeki Çelik'e maç öncesinde tribünlerden büyük ilgi gösterildi.

MONTELLA'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kocaeli'de Fransa'ya 1-0 kaybedilen karşılaşmanın ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

İtalyan teknik adam; Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek'in yerine Altay Bayındır, Ozan Kabak, Eren Elmalı ve Orkun Kökçü'ye görev verdi.

Kalede kırmızı kart cezalısı Uğurcan Çakır'ın yerine eldivenleri Altay Bayındır'a teslim eden Montella, savunma üçlüsünü Zeki Çelik, Merih Demiral ve Ozan Kabak'tan oluşturdu.

Kanat beklerde Oğuz Aydın ve Eren Elmalı'yı görevlendiren Montella, orta sahada Salih Özcan ile Orkun Kökçü'yü oynattı. Ay-yıldızlıların hücum hattında ise Arda Güler, Can Uzun ve Barış Alper Yılmaz yer aldı.

Saat 21.45'te başlayan mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetti. Oliver'in yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring üstlendi.

Zeki Çelik tribünlerin önüne geldiği sırada taraftarlar, ʺBursa seninle gurur duyuyorʺ tezahüratında bulundu.Zeki Çelik tribünlerin önüne geldiği sırada taraftarlar, ʺBursa seninle gurur duyuyorʺ tezahüratında bulundu.

ZEKİ ÇELİK'E ÖZEL İLGİ

Bursa'da oynanan karşılaşma öncesinde taraftarlar, milli futbolcu Zeki Çelik'e özel ilgi gösterdi.

Bursaspor altyapısından yetişen tecrübeli futbolcu tribünlere çağrılırken Zeki Çelik'in taraftarların önüne gelmesiyle birlikte "Bursa seninle gurur duyuyor" tezahüratları yükseldi.

A Milli Takım, 319 gün sonra yeniden Bursa'da sahaya çıktı.A Milli Takım, 319 gün sonra yeniden Bursa'da sahaya çıktı.

MİLLİLER 319 GÜN SONRA BURSA'DA

A Milli Futbol Takımı, 319 gün sonra Bursa'da sahaya çıktı.

Ay-yıldızlılar, kentteki son karşılaşmasını 15 Kasım 2025 tarihinde Bulgaristan'a karşı oynamış ve mücadeleden 2-0 galip ayrılmıştı.

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda tribünlerin tamamı dolarken taraftarlar ilk düdükten itibaren millilere destek verdi.Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda tribünlerin tamamı dolarken taraftarlar ilk düdükten itibaren millilere destek verdi.

TRİBÜNLERİN TAMAMI DOLDU

A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile Bursa'da oynadığı karşılaşmaya yoğun ilgi gösterildi. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda tribünlerin tamamı doldu.

Ay-yıldızlı ekibi yalnız bırakmayan taraftarlar, ilk düdükten itibaren yaptıkları tezahüratlarla millilere destek verdi. Az sayıdaki İtalyan taraftar da kendilerine ayrılan deplasman tribünündeki yerlerini aldı.

Türkiye-İtalya karşılaşmasını İngiliz hakem Michael Oliver yönetirken az sayıdaki İtalyan taraftar da deplasman tribününde yerini aldı.Türkiye-İtalya karşılaşmasını İngiliz hakem Michael Oliver yönetirken az sayıdaki İtalyan taraftar da deplasman tribününde yerini aldı.

TRİBÜNLERDEN TEPKİ

Türkiye, karşılaşmanın ilk yarım saatlik bölümünde istediği oyunu sahaya yansıtamazken İtalya'nın peş peşe bulduğu goller Bursa tribünlerinde büyük hayal kırıklığı yarattı. Ay-yıldızlı taraftarların tepkisinin ilk adresi teknik direktör Vincenzo Montella oldu.

"MONTELLA İSTİFA" SESLERİ

İtalya'nın üçüncü golünün ardından tribünlerin önemli bir bölümünden "Montella istifa" tezahüratları yükseldi. Karşılaşmanın henüz ilk yarısı tamamlanmadan gelen istifa çağrıları, Türkiye'nin sahadaki oyununa yönelik tepkinin de boyutunu ortaya koydu.

BU KEZ TFF'Yİ HEDEF ALDILAR

Montella'ya yönelik protestoların ardından tribünlerdeki tepkiler dinmedi. Taraftarlar bu kez Türkiye Futbol Federasyonu yönetimini hedef alarak "TFF istifa" tezahüratlarında bulundu. İtalya karşısında oluşan 3-0'lık skorun ardından Bursa'daki protestoların dozu giderek arttı.

Vincenzo Montella istifaya davet edildiVincenzo Montella istifaya davet edildi

A MİLLİ TAKIMIN ADAY KADROSU
Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye'nin 30 kişilik aday kadrosu şöyle:

Kaleciler: Altay Bayındır (Celta Vigo), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Okan Kocuk, Uğurcan Çakır (Galatasaray).

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, (Galatasaray), Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Zeki Çelik (Juventus).

Orta saha: İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Demir Ege Tıknaz (Braga), Melih Kabasakal (Trabzonspor), Orkun Kökçü, Salih Özcan (Beşiktaş).

Forvet: Aral Şimşir (Trabzonspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), İlhan Fakılı (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe).

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İTALYA'NIN ADAY KADROSU

Teknik direktör Roberto Mancini yönetimindeki İtalya'nın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Massimo Pessina (Bologna), Guglielmo Vicario (Juventus).

Defans: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta).

Orta Saha: Nicolo Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Issa Doumbia (Sporting), Nicolo Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham).

Forvet: Nicolo Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Como), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolo Zaniolo (Udinese), Mohamed Ali Zoma (Nürnberg).

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