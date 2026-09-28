Lisansları İptal Edilen Şahıs
Lisans İptal Süresi
Emir Münir SARPYENER
İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Ethem Umut BEYTORUN
İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Ecem Tuğçe AKÇAY
İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Bülent UYGUN
İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
İbrahim BEKÇİ
İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Okan UZUNOĞLU
İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Furkan AÇAR
İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Mehmet Selim TUNÇBİLEK
İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Adem KARATEPE
İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Ali CESUR
İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Anıl TOKAT
İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Mustafa Zeki KAYAHAN
İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Ömer ERYILMAZ
İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Mehmet Nuri GÖKALP
İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Ayşe Seher AYDIN
İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Enes YAZICI
İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Feryal KÖKER
İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Müjdat EDE
İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Nilgül SARIÇALI
İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Oğuzhan ÖZERKAYA
İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Onur GÖĞEBAKAN
İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Orçun Berkay KAYA
İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Ahmet ÖZCAN
İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Sezai BEKGÖZ
İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar