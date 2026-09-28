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Fon soruşturmasında gelişme! SPK'dan 37 kişiye suç duyurusu: İsim isim liste Takvim'de

SPK, Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. 39 kişi hakkında 2 yıl işlem yapma yasağı kararı verildi, 24 kişinin lisansı iptal edildi.

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Fon soruşturmasında gelişme! SPK'dan 37 kişiye suç duyurusu: İsim isim liste Takvim'de

SPK, Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. 39 kişi hakkında 2 yıl işlem yapma yasağı kararı verildi, 24 kişinin lisansı iptal edildi.

İŞTE SUÇ DUYURUSU LİSTESİ
İsim
Yaptırım Türü
Emre TEZMEN
Suç duyurusu
Emir Münir SARPYENER
Suç duyurusu
Abdülkadir ÖZKAN
Suç duyurusu
Kerem ALKİN
Suç duyurusu
Kadir BOY
Suç duyurusu
Erdin ÖZEL
Suç duyurusu
Ethem Umut BEYTORUN
Suç duyurusu
Emre ALKİN
Suç duyurusu
Haldün Saffet İNAL
Suç duyurusu
Ecem Tuğçe AKÇAY
Suç duyurusu
Bülent UYGUN
Suç duyurusu
İbrahim BEKÇİ
Suç duyurusu
Okan UZUNOĞLU
Suç duyurusu
Furkan AÇAR
Suç duyurusu
Mehmet Selim TUNÇBİLEK
Suç duyurusu
Adem KARATEPE
Suç duyurusu
Rüstem KARAKAYA
Suç duyurusu
Ali CESUR
Suç duyurusu
Anıl TOKAT
Suç duyurusu
Mustafa Zeki KAYAHAN
Suç duyurusu
Sibel GÖKALP
Suç duyurusu
Şemsihan KARACA
Suç duyurusu
Ömer ERYILMAZ
Suç duyurusu
Mehmet Nuri GÖKALP
Suç duyurusu
Neda SOYDAN
Suç duyurusu
Ayşe Seher AYDIN
Suç duyurusu
Enes YAZICI
Suç duyurusu
Feryal KÖKER
Suç duyurusu
Müjdat EDE
Suç duyurusu
Nilgül SARIÇALI
Suç duyurusu
Oğuzhan ÖZERKAYA
Suç duyurusu
Onur GÖĞEBAKAN
Suç duyurusu
Orçun Berkay KAYA
Suç duyurusu
Ahmet ÖZCAN
Suç duyurusu
Halil İbrahim EGE
Suç duyurusu
Muhammed YARIZ
Suç duyurusu
Sezai BEKGÖZ
Suç duyurusu

YAPTIRIM VE İŞLEM YASAKLARI

Ad-Soyad / Ünvan
İşlem Yasağı Süresi
Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ
2 yıl
Tera Portföy Yönetimi AŞ
2 yıl
Emre TEZMEN
2 yıl
Emir Münir SARPYENER
2 yıl
Abdülkadir ÖZKAN
2 yıl
Kerem ALKİN
2 yıl
Kadir BOY
2 yıl
Erdin ÖZEL
2 yıl
Ethem Umut BEYTORUN
2 yıl
Emre ALKİN
2 yıl
Haldün Saffet İNAL
2 yıl
Ecem Tuğçe AKÇAY
2 yıl
Bülent UYGUN
2 yıl
İbrahim BEKÇİ
2 yıl
Okan UZUNOĞLU
2 yıl
Furkan AÇAR
2 yıl
Mehmet Selim TUNÇBİLEK
2 yıl
Adem KARATEPE
2 yıl
Rüstem KARAKAYA
2 yıl
Ali CESUR
2 yıl
Anıl TOKAT
2 yıl
Mustafa Zeki KAYAHAN
2 yıl
Sibel GÖKALP
2 yıl
Şemsihan KARACA
2 yıl
Ömer ERYILMAZ
2 yıl
Mehmet Nuri GÖKALP
2 yıl
Neda SOYDAN
2 yıl
Ayşe Seher AYDIN
2 yıl
Enes YAZICI
2 yıl
Feryal KÖKER
2 yıl
Müjdat EDE
2 yıl
Nilgül SARIÇALI
2 yıl
Oğuzhan ÖZERKAYA
2 yıl
Onur GÖĞEBAKAN
2 yıl
Orçun Berkay KAYA
2 yıl
Ahmet ÖZCAN
2 yıl
Halil İbrahim EGE
2 yıl
Muhammed YAR
2 yıl
LİSANSI İPTAL EDİLENLER
Lisansları İptal Edilen Şahıs
Lisans İptal Süresi
Emir Münir SARPYENER
İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Ethem Umut BEYTORUN
İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Ecem Tuğçe AKÇAY
İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Bülent UYGUN
İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
İbrahim BEKÇİ
İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Okan UZUNOĞLU
İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Furkan AÇAR
İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Mehmet Selim TUNÇBİLEK
İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Adem KARATEPE
İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Ali CESUR
İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Anıl TOKAT
İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Mustafa Zeki KAYAHAN
İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Ömer ERYILMAZ
İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Mehmet Nuri GÖKALP
İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Ayşe Seher AYDIN
İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Enes YAZICI
İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Feryal KÖKER
İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Müjdat EDE
İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Nilgül SARIÇALI
İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Oğuzhan ÖZERKAYA
İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Onur GÖĞEBAKAN
İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Orçun Berkay KAYA
İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Ahmet ÖZCAN
İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar
Sezai BEKGÖZ
İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca Tüm Lisanslar

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