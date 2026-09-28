Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık

CİNSEL YAŞAMINA İLİŞKİN SORULAR

Şenay Aker, savcılığa sunduğu dilekçede Halit Aydın'ın kendisine "Ne oldu şimdi senin rahmin alındı, başka ne oldu, çocuğun olmayacak başka ne olacak, cinsel durumun nasıl olacak" şeklinde soru yönelttiğini öne sürerek şikâyetçi oldu. Kadın personelin başvurusu üzerine CHP'li Karadeniz Ereğli Belediyesinde yaşandığı iddia edilen olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.