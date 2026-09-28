CHP’li Karadeniz Ereğli Belediyesinde kadın personele taciz skandalı! Zabıta Müdürü tutuklandı
CHP’li Karadeniz Ereğli Belediyesinde kadın güvenlik görevlisinin Zabıta Müdürü Halit Aydın hakkında yaptığı cinsel taciz şikâyetinde adli süreç tutuklamayla sonuçlandı. 24 Eylül’de savcılığa başvuran Şenay Aker, Aydın’ın kendisine cinsel yaşamına ilişkin sorular yönelttiğini öne sürdü. Soruşturma kapsamında tanık beyanları ve kamera kayıtları mercek altına alınırken “nitelikli cinsel taciz” suçundan mahkemeye sevk edilen Halit Aydın tutuklandı.
CHP'li Karadeniz Ereğli Belediyesinde kadın güvenlik görevlisinin Zabıta Müdürü Halit Aydın hakkında yaptığı cinsel taciz şikâyeti yargıya taşındı.
24 Eylül'de savcılığa başvuran Şenay Aker, Aydın'ın kendisine cinsel yaşamına ilişkin sorular yönelttiğini öne sürdü. Soruşturmanın ilerleyen aşamasında dosyadaki delil durumuna göre "nitelikli cinsel taciz" suçundan mahkemeye sevk edilen Halit Aydın tutuklandı.
KADIN PERSONEL SAVCILIĞIN KAPISINI ÇALDI
CHP'li Karadeniz Ereğli Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Şenay Aker, 24 Eylül 2026 tarihinde Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçeyle başvurdu.
Aker, aynı belediyede Zabıta Müdürü olarak görev yapan Halit Aydın'dan şikâyetçi oldu. Şikâyete konu olayın ise 12 Eylül 2026 tarihinde belediyede yaşandığı belirtildi.
CİNSEL YAŞAMINA İLİŞKİN SORULAR
Şenay Aker, savcılığa sunduğu dilekçede Halit Aydın'ın kendisine "Ne oldu şimdi senin rahmin alındı, başka ne oldu, çocuğun olmayacak başka ne olacak, cinsel durumun nasıl olacak" şeklinde soru yönelttiğini öne sürerek şikâyetçi oldu. Kadın personelin başvurusu üzerine CHP'li Karadeniz Ereğli Belediyesinde yaşandığı iddia edilen olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.
BAŞKAN YARDIMCISI TANIK OLARAK DİNLENDİ
Dosyada tanık olarak gösterilen Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Günay'ın da savcılık tarafından bilgi sahibi sıfatıyla beyanı alındı.
Günay'ın ifadesinde söz konusu olayı doğrulamadığı belirtildi.
SAVCILIK KAMERA KAYITLARININ PEŞİNE DÜŞTÜ
Şenay Aker'in olaydan yaklaşık iki hafta sonra savcılığa müracaat ettiği soruşturmada tanık beyanları ile kamera kayıtlarının toplanması için çalışma başlatıldı.
Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı, kolluğa dosyadaki evrakların pazartesi gününe kadar tamamlanması yönünde talimat verdi.
Şüpheli Halit Aydın'ın ifadesinin de alınmasının ardından dosyanın mevcut delillerle birlikte değerlendirilmesi süreci yürütüldü.
NİTELİKLİ CİNSEL TACİZ
CHP'li Karadeniz Ereğli Belediyesindeki taciz iddiasına ilişkin soruşturmada süreç tutuklama kararına uzandı. Zabıta Müdürü Halit Aydın, dosyadaki delil durumuna göre "nitelikli cinsel taciz" suçundan mahkemeye sevk edildi.
ZABITA MÜDÜRÜ TUTUKLANDI
Mahkeme, Halit Aydın'ın tutuklanmasına karar verdi. Böylece CHP'li Karadeniz Ereğli Belediyesinde kadın güvenlik görevlisinin şikâyetiyle başlayan soruşturmada, tanık beyanları ve kamera kayıtlarının toplanmasına yönelik işlemlerin ardından adli süreç tutuklama kararıyla sonuçlandı.