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Türkiye 0-3 İtalya | GOL: Michael Kayode
Türkiye 0-3 İtalya | GOL: Michael Kayode
Giriş Tarihi: 28 Eylül 2026 22:26
Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2026 23:42
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A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 2. maçında Bursa'da konuk ettiği İtalya, 27. dakikada Michael Kayode'nin vuruşuyla skoru 3-0'a getirdi.
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