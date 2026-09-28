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Türkiye 0-3 İtalya | GOL: Michael Kayode

Türkiye 0-3 İtalya | GOL: Michael Kayode

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A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 2. maçında Bursa'da konuk ettiği İtalya, 27. dakikada Michael Kayode'nin vuruşuyla skoru 3-0'a getirdi.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Uluslar Ligi

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