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Mexx Merdink rüzgarı! Ülkesini 3 puana uçurdu

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'un ikinci maçında Hollanda, deplasmanda Sırbistan'ı 2-1 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Mexx Meerdink kaydetti. Sırbistan'ın tek golü ise Luka Jovic'ten geldi. İşte A Spor'dan yayınlanan zorlu randevuda atılan goller...

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Giriş Tarihi :27 Eylül 2026 , 17:33 Güncelleme Tarihi :27 Eylül 2026 , 21:10
Mexx Merdink rüzgarı! Ülkesini 3 puana uçurdu

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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta Sırbistan ile Hollanda, Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda karşı karşıya geldi. Veljko Paunovic yönetimindeki ev sahibi ekip, Xavi'nin çalıştırdığı Hollanda'ya 2-1 mağlup oldu. Turuncular, Mexx Meerdink'in iki golle yıldızlaştığı mücadelede 3 puanı hanesine yazdırdı.

MEERDINK PENALTIDAN AÇILIŞI YAPTI

Karşılaşmanın 30. dakikasında penaltı kazanan Hollanda'da topun başına Mexx Meerdink geçti. Genç golcü, beyaz noktadan yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

SIRBİSTAN JOVIC İLE YANIT VERDİ

İkinci yarıya beraberlik golüyle başlayan Sırbistan, 46. dakikada Luka Jovic ile skoru eşitledi. Sasa Lukic'in asistinde fileleri havalandıran Jovic, durumu 1-1'e getirdi.

SON SÖZÜ YİNE MEERDINK SÖYLEDİ

Beraberliğin ardından galibiyet için baskısını artıran Hollanda, 69. dakikada bir kez daha Mexx Meerdink ile golü buldu. Guus Til'in asistinde topu ağlara gönderen 23 yaşındaki futbolcu, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

Karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan Hollanda, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk galibiyetini elde etti. Xavi yönetimindeki Turuncular, Almanya ile 1-1 berabere kaldığı ilk maçın ardından puanını 4'e yükseltti. Sırbistan ise ikinci karşılaşmasından da puan çıkaramadı.

Hollanda Sırbistan'ı 2-1 yendiHollanda Sırbistan'ı 2-1 yendi

GOLLER

SIRBİSTAN 0-1 HOLLANDA

Video Oynatma İkonuVideo Oynatma İkonu Mexx Meerdink penaltıdan attı

SIRBİSTAN 1-1 HOLLANDA

Video Oynatma İkonuVideo Oynatma İkonu Sırbistan eşitliği yakaladı

SIRBİSTAN 1-2 HOLLANDA

Video Oynatma İkonuVideo Oynatma İkonu Mexx Meerdink yeniden sahnede

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta Sırbistan ile Hollanda karşı karşıya geldiUEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta Sırbistan ile Hollanda karşı karşıya geldi

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Maç başladı
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta Sırbistan ile Hollanda arasındaki mücadelede ilk düdük çaldı ve karşılaşma başladı.

3' Gakpo'nun şutu engellendi
Hollanda, Tijjani Reijnders'in pasında etkili geldi. Ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Cody Gakpo, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ancak Sırbistan savunması topun kaleye gitmesini engelledi.

6' Sırbistan gole yaklaştı
Sırbistan, Aleksa Terzic'in pasında tehlike yarattı. Ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Sergej Milinkovic-Savic, dar açıdan sol ayağıyla vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kalenin sağından auta çıktı.

8' Nedeljkovic elle oynadı
Sırbistan'da Kosta Nedeljkovic'in topa elle müdahale etmesinin ardından Hollanda serbest vuruş kazandı.

12' Lukic sarı kart gördü
Sırbistan'da Sasa Lukic, Cody Gakpo'ya yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü. Hollanda, rakip yarı alanda serbest vuruş kazandı.

15' Meerdink kafayla yokladı
Hollanda, Cody Gakpo'nun ortasında gole yaklaştı. Ceza sahasında yükselen Mexx Meerdink'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan auta çıktı.

17' Verbruggen gole izin vermedi
Sırbistan, Kosta Nedeljkovic'in pasında etkili geldi. Ceza sahasında topla buluşan Dejan Joveljic, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ancak Hollanda kalecisi Bart Verbruggen topu kurtardı.

17' Gakpo sakatlanarak oyundan çıktı
Hollanda'da sakatlık yaşayan Cody Gakpo mücadeleye devam edemedi. Gakpo'nun yerine Ruben van Bommel oyuna dahil oldu.

18' Meerdink'in şutunu Milinkovic-Savic kurtardı
Hollanda, Tijjani Reijnders'in kafayla indirdiği topun ardından gol fırsatı yakaladı. Ceza sahası dışından sol ayağıyla vuruşunu yapan Mexx Meerdink'in şutunda kaleci Vanja Milinkovic-Savic topu kurtardı.

20' Reijnders kaleyi yokladı
Hollanda, Joey Veerman'ın pasında etkili geldi. Ceza sahası dışından sağ ayağıyla şutunu çeken Tijjani Reijnders'in vuruşunda kaleci Vanja Milinkovic-Savic topu kontrol etti.
Aynı dakikada Sırbistan'da Sergej Milinkovic-Savic ofsayta yakalandı.

21' Van Bommel'in şutu engellendi
Hollanda, Tijjani Reijnders'in pasında Ruben van Bommel ile gole yaklaştı. Ceza sahası dışından sağ ayağıyla vuruşunu yapan Van Bommel'in şutu Sırbistan savunmasından döndü.

26' Gravenberch fırsatı değerlendiremedi
Hollanda, Mexx Meerdink'in kafayla indirdiği topun ardından etkili geldi. Ceza sahası dışından sağ ayağıyla vuruşunu yapan Ryan Gravenberch, meşin yuvarlağı kalenin solundan auta gönderdi.

27' Hollanda serbest vuruş kazandı
Sırbistan'da Strahinja Pavlovic, Ryan Gravenberch'e faul yaptı. Hollanda, sağ kanattan serbest vuruş kazandı.

28' Hollanda penaltı kazandı
Hollanda, Aleksa Terzic'in ceza sahasında Crysencio Summerville'e yaptığı müdahalenin ardından penaltı kazandı. Hakem, Sırp savunmacının faulü nedeniyle penaltı noktasını gösterdi.

30' GOL | Sırbistan 0-1 Hollanda
Hollanda, Mexx Meerdink'in penaltı golüyle öne geçti. Beyaz noktanın başına geçen Meerdink, sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kalenin sağ alt köşesinden ağlara gönderdi.

31' Sırbistan ofsayta yakalandı
Sırbistan'ın geliştirdiği atakta Aleksa Terzic için ofsayt bayrağı kalktı. Pozisyonun ardından Hollanda'da Mexx Meerdink, Nemanja Gudelj'e faul yaptı.

34' Hollanda serbest vuruş kazandı
Sırbistan'da Dejan Joveljic, Micky van de Ven'e faul yaptı. Hollanda, rakip yarı alanda serbest vuruş kazandı.

35' Reijnders'in şutu savunmadan döndü
Hollanda, ceza sahası dışından Tijjani Reijnders ile gol aradı. Sağ ayağıyla vuruşunu yapan Reijnders'in şutu Sırbistan savunması tarafından engellendi.
Pozisyonun devamında top, Sergej Milinkovic-Savic'ten dışarı çıktı ve Hollanda köşe vuruşu kazandı.

38' Milinkovic-Savic'ten kritik kurtarış
Hollanda, Mexx Meerdink'in pasında Denzel Dumfries ile gole yaklaştı. Ceza sahasının sağ tarafından yaptığı vuruşta Dumfries, meşin yuvarlağı uzak köşeye göndermek istedi ancak kaleci Vanja Milinkovic-Savic topu kornere çeldi.

38' Van Hecke kafayla yokladı
Hollanda, kazandığı köşe vuruşunun ardından bir kez daha etkili geldi. Joey Veerman'ın ortasında ceza sahasında yükselen Jan Paul van Hecke'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten ve kalenin solundan auta çıktı.

42' Sırbistan serbest vuruş kazandı
Hollanda'da Joey Veerman, Sergej Milinkovic-Savic'e faul yaptı. Sırbistan, kendi yarı alanında serbest vuruş kazandı.

45' İlk yarıya 1 dakika eklendi
Karşılaşmanın ilk yarısının sonuna en az 1 dakika ilave edildi.

45+2' İlk yarı sona erdi | Sırbistan 0-1 Hollanda
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta Sırbistan ile Hollanda arasındaki mücadelenin ilk yarısı, konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Hollanda'ya üstünlüğü getiren golü 30. dakikada penaltıdan Mexx Meerdink attı. Hollanda'da Cody Gakpo, 17. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkarken yerine Ruben van Bommel dahil oldu. Sırbistan kalecisi Vanja Milinkovic-Savic ise yaptığı kritik kurtarışlarla farkın açılmasını önledi.

Mexx Meerdink attığı 2 golle galibiyeti getirdiMexx Meerdink attığı 2 golle galibiyeti getirdi

46' İkinci yarı başladı
Sırbistan ile Hollanda arasındaki mücadelenin ikinci yarısı başladı. İlk 45 dakikayı 1-0 geride tamamlayan Sırbistan'da Dejan Joveljic ve Sergej Milinkovic-Savic oyundan çıkarken Luka Jovic ile Dusan Tadic mücadeleye dahil oldu.

46' GOL | Sırbistan 1-1 Hollanda
Sırbistan, ikinci yarının hemen başında Luka Jovic'in golüyle beraberliği yakaladı. Dusan Tadic'in pasında ceza sahasında topla buluşan Jovic'in ilk vuruşunu kaleci Bart Verbruggen kurtardı. Pozisyonun devamında Andrija Zivkovic'in şutuna da engel olan Hollandalı kaleci, üst üste iki kritik kurtarış yaptı. Sasa Lukic'in sol ayağıyla yaptığı vuruşta top kalenin sağından auta giderken atağın devamında Lukic'in pasıyla yeniden topla buluşan Jovic, sol ayağıyla meşin yuvarlağı sol alt köşeden ağlara gönderdi. Gol, VAR incelemesinin ardından geçerlilik kazandı.

49' Sırbistan serbest vuruş kazandı
Hollanda'da Ryan Gravenberch, Dusan Tadic'e faul yaptı. Sırbistan, kendi yarı alanında serbest vuruş kazandı.

51' Reijnders'in şutu engellendi
Hollanda, Joey Veerman'ın pasında etkili geldi. Ceza sahası dışından sağ ayağıyla şutunu çeken Tijjani Reijnders'in vuruşu Sırbistan savunmasından döndü.

53' Hollanda direğe takıldı
Hollanda, Ruben van Bommel ile yeniden öne geçmeye çok yaklaştı. Denzel Dumfries'in pasında ceza sahasında topla buluşan Van Bommel, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak sol direğe çarptı.

54' Dumfries elle oynadı
Hollanda'da Denzel Dumfries'in topa elle müdahale etmesinin ardından Sırbistan serbest vuruş kazandı.

56' Hollanda'nın iki şutu engellendi
Hollanda, Tijjani Reijnders'in pasında Ruben van Bommel ile etkili geldi. Ceza sahası dışından sağ ayağıyla vuruşunu yapan Van Bommel'in şutu Sırbistan savunmasından döndü.
Pozisyonun devamında Joey Veerman'ın pasında ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Reijnders'in sol ayağıyla yaptığı vuruş da savunmaya takıldı.

59' Reijnders fırsatı değerlendiremedi
Hollanda, Denzel Dumfries'in ortasında gole yaklaştı. Ceza sahasında topla buluşan Tijjani Reijnders, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
Aynı dakikada Sırbistan'da Kosta Nedeljkovic ve Aleksandar Stankovic oyundan çıkarken Strahinja Erakovic ile Nemanja Maksimovic mücadeleye dahil oldu.

62' Meerdink'in şutu engellendi
Hollanda, Ruben van Bommel'in pasında etkili geldi. Ceza sahasında topla buluşan Mexx Meerdink, sol ayağıyla vuruşunu yaptı ancak Sırbistan savunması topun kaleye gitmesini engelledi.

64' Reijnders kaleyi bulamadı
Hollanda, Denzel Dumfries'in sağ kanattan yaptığı ortayla gole yaklaştı. Ceza sahasında topla buluşan Tijjani Reijnders, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak sağ direğin yanından auta çıktı.

65' Milinkovic-Savic gole izin vermedi
Hollanda, Ruben van Bommel'in pasında Ryan Gravenberch ile etkili geldi. Ceza sahası dışından sol ayağıyla şutunu çeken Gravenberch'in vuruşunda kaleci Vanja Milinkovic-Savic, üst köşeye yönelen topu kurtardı.

67' Hollanda'da iki değişiklik
Hollanda'da Ryan Gravenberch ve Tijjani Reijnders oyundan çıktı. Guus Til ile Kenneth Taylor mücadeleye dahil oldu.

68' Summerville'in şutu savunmadan döndü
Hollanda, Mexx Meerdink'in pasında gole yaklaştı. Ceza sahasında topla buluşan Crysencio Summerville, sol ayağıyla vuruşunu yaptı ancak Sırbistan savunması araya girerek tehlikeyi önledi.

69' GOL | Sırbistan 1-2 Hollanda
Hollanda, Mexx Meerdink'in golüyle yeniden öne geçti. Guus Til'in pasında ceza sahasında topla buluşan Meerdink, sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı sağ alt köşeden ağlara gönderdi.
İlk yarıda penaltıdan da gol atan Meerdink, karşılaşmadaki ikinci golünü kaydetti.

70' Meerdink faul yaptı
Hollanda'da Mexx Meerdink, Srdjan Babic'e faul yaptı. Sırbistan, kendi yarı alanında serbest vuruş kazandı.

71' Sırbistan'da oyuncu değişikliği
Sırbistan'da Strahinja Pavlovic oyundan çıkarken Filip Kostic mücadeleye dahil oldu.

72' Taylor fırsatı değerlendiremedi
Hollanda, farkı ikiye çıkarmaya yaklaştı. Ruben van Bommel'in pasında ceza sahasında topla buluşan Kenneth Taylor, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

76' Til'in şutu engellendi
Hollanda, Guus Til ile etkili geldi. Ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Til, sol ayağıyla vuruşunu yaptı ancak Sırbistan savunması topun kaleye gitmesini engelledi. Pozisyonun devamında top, Nemanja Gudelj'den dışarı çıktı ve Hollanda köşe vuruşu kazandı.

77' Jovic'in kafası savunmadan döndü
Sırbistan, beraberlik golüne yaklaştı. Dusan Tadic'in ortasında ceza sahasında yükselen Luka Jovic'in kafa vuruşunu Hollanda savunması engelledi. Micky van de Ven'in müdahalesiyle top kornere çıktı.

78' Jovic gole yaklaştı
Sırbistan, Dusan Tadic'in kullandığı köşe vuruşunda bir kez daha etkili geldi. Ceza sahasında yükselen Luka Jovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol direğin yanından az farkla auta çıktı.

80' Hollanda'da iki değişiklik
Hollanda'da Denzel Dumfries ve iki golün sahibi Mexx Meerdink oyundan çıktı. Jurrien Timber ile Quinten Timber mücadeleye dahil oldu.

81' Hollanda serbest vuruş kazandı
Sırbistan'da Dusan Tadic, Joey Veerman'a faul yaptı. Hollanda, rakip yarı alanda serbest vuruş kazandı.

82' Veerman'ın şutu engellendi
Hollanda, Jurrien Timber'ın pasında etkili geldi. Ceza sahası dışından sağ ayağıyla vuruşunu yapan Joey Veerman'ın şutu Sırbistan savunmasından döndü.

84' Zivkovic ofsayta yakalandı
Sırbistan'ın geliştirdiği atakta savunma arkasına hareketlenen Andrija Zivkovic için ofsayt bayrağı kalktı.

85' Jurrien Timber sarı kart gördü
Hollanda'da Jurrien Timber sarı kart gördü. Aynı dakikada Crysencio Summerville'in Filip Kostic'e yaptığı faulün ardından Sırbistan, kendi yarı alanında serbest vuruş kazandı.

89' Verbruggen'den üst üste iki kurtarış
Sırbistan, beraberlik golüne çok yaklaştı. Andrija Zivkovic'in pasında ceza sahası dışından sol ayağıyla vuruşunu yapan Filip Kostic'in şutunda kaleci Bart Verbruggen topu kornere çeldi. Pozisyonun devamında Dusan Tadic'in ortasında Luka Jovic kafa vuruşunu yaptı ancak Verbruggen bir kez daha gole izin vermedi.

90' Milinkovic-Savic farkın açılmasını önledi
Hollanda, Guus Til'in pasında Ruben van Bommel ile üçüncü gole yaklaştı. Kale alanının sol tarafında topla buluşan Van Bommel'in sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Vanja Milinkovic-Savic, sol alt köşeye yönelen topu kurtardı.

90' Maçın sonuna 3 dakika eklendi
Karşılaşmanın sonuna en az 3 dakika ilave edildi.

90+1' Sırbistan köşe vuruşu kazandı
Sırbistan, beraberlik golü için geliştirdiği atakta Virgil van Dijk'ın müdahalesiyle köşe vuruşu kazandı.

90+2' Jovic mutlak fırsatı kaçırdı
Sırbistan, Andrija Zivkovic'in köşe vuruşunun ardından ceza sahasına gönderdiği ortada gole çok yaklaştı. Kale alanının sol tarafında topla buluşan Luka Jovic, yakın mesafeden sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

90+2' Summerville'in şutunu Milinkovic-Savic kurtardı
Hollanda, Joey Veerman'ın pasında Crysencio Summerville ile etkili geldi. Ceza sahası dışından sağ ayağıyla şutunu çeken Summerville'in vuruşunda kaleci Vanja Milinkovic-Savic, sağ alt köşeye yönelen topu kurtardı.

90+4' Maç sona erdi | Sırbistan 1-2 Hollanda
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta Sırbistan ile Hollanda arasında oynanan mücadele, konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Hollanda, 30. dakikada Mexx Meerdink'in penaltı golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

İkinci yarının hemen başında Luka Jovic'in golüyle beraberliği yakalayan Sırbistan karşısında Hollanda'ya galibiyeti getiren golü, 69. dakikada yeniden sahneye çıkan Mexx Meerdink kaydetti. İki kez ağları havalandıran Hollandalı futbolcu, takımının deplasmandan üç puanla ayrılmasını sağladı.

Hollanda maçta Mexx Meerdink ile 1-0 öne geçtiHollanda maçta Mexx Meerdink ile 1-0 öne geçti

HOLLANDA EKİM AYINDA İKİ MAÇA ÇIKACAK

Hollanda, Sırbistan deplasmanının ardından 1 Ekim'de Yunanistan ile deplasmanda mücadele edecek. Xavi'nin öğrencileri, 4 Ekim'de ise Sırbistan'ı konuk edecek. Kasım ayında önce Yunanistan'ı ağırlayacak olan Portakallar, grup aşamasının son karşılaşmasında 16 Kasım'da Almanya'ya konuk olacak.

Luka Jovic karşılaşmada skoru eşitleyen isim olduLuka Jovic karşılaşmada skoru eşitleyen isim oldu

SIRBİSTAN

Kaleci: Djordje Petrovic, Filip Stankovic, Vanja Milinkovic-Savic.

Savunma: Kosta Nedeljkovic, Strahinja Pavlovic, Filip Kostic, Nikola Simic, Srdjan Babic, Strahinja Erakovic, Aleksa Terzic.

Orta saha: Vanja Dragojevic, Nemanja Maksimovic, Nemanja Gudelj, Aleksandar Stankovic, Stefan Dzodic, Sergej Milinkovic-Savic, Lazar Samardzic, Sasa Lukic.

Forvet: Luka Jovic, Dejan Joveljic, Dusan Tadic, Andrija Zivkovic, Mihajlo Cvetkovic.

Hollanda bir sonraki maçında Yunanistan ile kozlarını paylaşacakHollanda bir sonraki maçında Yunanistan ile kozlarını paylaşacak

HOLLANDA

Kaleci: Bart Verbruggen, Robin Roefs, Mark Flekken.

Savunma: Jurrien Timber, Jorrel Hato, Virgil van Dijk, Nathan Ake, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven, Denzel Dumfries.

Orta saha: Ryan Gravenberch, Kenneth Taylor, Tijjani Reijnders, Guus Til, Joey Veerman, Quinten Timber, Teun Koopmeiners.

Forvet: Crysencio Summerville, Joshua Zirkzee, Noa Lang, Cody Gakpo, Mexx Meerdink, Ruben van Bommel.

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