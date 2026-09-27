UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta Sırbistan ile Hollanda, Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda karşı karşıya geldi. Veljko Paunovic yönetimindeki ev sahibi ekip, Xavi'nin çalıştırdığı Hollanda'ya 2-1 mağlup oldu. Turuncular, Mexx Meerdink'in iki golle yıldızlaştığı mücadelede 3 puanı hanesine yazdırdı.

MEERDINK PENALTIDAN AÇILIŞI YAPTI

Karşılaşmanın 30. dakikasında penaltı kazanan Hollanda'da topun başına Mexx Meerdink geçti. Genç golcü, beyaz noktadan yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

SIRBİSTAN JOVIC İLE YANIT VERDİ

İkinci yarıya beraberlik golüyle başlayan Sırbistan, 46. dakikada Luka Jovic ile skoru eşitledi. Sasa Lukic'in asistinde fileleri havalandıran Jovic, durumu 1-1'e getirdi.

SON SÖZÜ YİNE MEERDINK SÖYLEDİ

Beraberliğin ardından galibiyet için baskısını artıran Hollanda, 69. dakikada bir kez daha Mexx Meerdink ile golü buldu. Guus Til'in asistinde topu ağlara gönderen 23 yaşındaki futbolcu, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

Karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan Hollanda, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk galibiyetini elde etti. Xavi yönetimindeki Turuncular, Almanya ile 1-1 berabere kaldığı ilk maçın ardından puanını 4'e yükseltti. Sırbistan ise ikinci karşılaşmasından da puan çıkaramadı.