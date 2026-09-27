Fon soruşturmasında Mustafa Sandal’ın eşi Melis hakkında 11 milyar TL'lik çıkış iddiası! Mal varlığına tedbir
Fon soruşturması kapsamında şarkıcı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal hakkında yurt dışı çıkış yasağı getirildiği ve mal varlıklarına tedbir uygulandığı iddia edildi. Sandal’ın soruşturmaya konu fonlardan 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 TL para çektiği de öne sürüldü.
Fon soruşturması kapsamında şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal hakkında yurt dışı çıkış yasağı getirildiği ve mal varlıklarının dondurularak tedbir uygulandığı öğrenildi.
Soruşturma kapsamında Melis Sandal'ın fonlardan 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 TL para çektiği de iddia edildi.
Haftalardır Türkiye'nin gündeminde yer alan ve takvim.com.tr'nin gündeme taşıdığı "fon krizi" soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanıyor.
YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI VE MAL VARLIĞI TEDBİRİ
Fon soruşturması kapsamında Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal hakkında yurt dışı çıkış yasağı getirildiği öğrenildi. Melis Sandal'ın mal varlıklarının da dondurularak tedbir uygulandığı belirtildi.
11 MİLYAR 126 MİLYON TL İDDİASI
Soruşturma kapsamında Melis Sandal'ın fonlardan toplam 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 TL para çektiği öne sürüldü. Söz konusu para çekme işlemine ilişkin iddialarla ilgili şu ana kadar kamuoyuna yansıyan resmî bir açıklama bulunmuyor.
BABASININ MAL VARLIĞINA DA TEDBİR KONULMUŞTU
Melis Sandal'ın babası Cihan Sütşurup hakkında da Şubat 2026'da hukuki süreç başlatılmıştı.
Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) suç duyurusu üzerine Cihan Sütşurup hakkında "tefecilik" suçlaması kapsamında yasal süreç başlatıldığı ve mal varlığına tedbir konulduğu belirtilmişti.