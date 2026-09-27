Aziz Yıldırım'dan Koç ve Saran yönetimlerine sert tepki
Fenerbahçe'nin mali kongresinde kürsüye çıkan Başkan Aziz Yıldırım, Ali Koç ve Sadettin Saran yönetimlerinin bıraktığı borç yüküne dikkat çekti. FIFA'dan gelen uyarı üzerine En Nesyri'nin bonservis taksitini kendisinin ödediğini belirten Yıldırım, Sidiki Cherif satışından elde edilecek gelirle kalan borçların kapatılacağını aktardı. Kulübün geleceği için başkanlık koltuğunda oturduğunu dile getiren Yıldırım, eski yönetimleri sert dille eleştirerek mali tablonun şeffaf şekilde tartışılmasını istedi. Fenerbahçe Üniversitesi üzerinden kulüp mallarına el konulduğunu iddia eden Yıldırım, önceki yönetimi ibra etmeyeceğini duyurdu. Kongre üyelerine birlik çağrısında bulunan Yıldırım, hesap sorma vurgusu yaptı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Olağan Mali Genel Kurul'da kürsüye çıkarak Ali Koç ve Sadettin Saran yönetimlerine yönelik ağır suçlamalarda bulundu.
Kongreye katılımın düşük olmasını eleştiren Yıldırım, "Fenerbahçelilerin bugün salonu doldurmasını beklerdim. 17 bin 245 oy verdiğiniz yönetimi desteklemenizi isterdim. Bu, Fenerbahçe tarihinin en önemli mali kongrelerinden biri. Bugün burada her şeyi öğreneceğiz. Dışarıda öğrenmek falan yok. Fenerbahçeliler her şeyi burada konuşacak. Biz aileyiz, kavga varsa burada yapalım." dedi.
"6 MİLYON AVROYA YAKIN PARAYI BEN ÖDEDİM"
Eski yönetimin mali disiplinsizliğine dikkat çeken Yıldırım, En Nesyri transferindeki ödeme krizini anlattı.
FIFA'dan kulübe uyarı yazısı geldiğini aktaran Yıldırım, "Ya eski yönetim paraları yemiş. Ali Koç, En Nesyri'yi 19 milyon 500 bin avroya satın aldı. 6 milyon avro bonservisi daha ödenmedi. Nisan ayında taksidi gelmiş ama önceki yönetim taksidini ödememiş. Bize FIFA'dan yazı geldi. Arkadaşlar bize getirdi. Bunları ödememiz lazım dedi, biz de ödüyoruz. Kulübe şahıs olarak para sokamazsınız. Bak 6 milyon avroya yakın parayı ben ödedim. Bu paraları neden ödemediniz." diye konuştu.
"CHERIF'İ KİMSE ALMADI"
Kadroda düşünülmeyen oyuncuların elden çıkarılması sürecine değinen Yıldırım, Sidiki Cherif transferini Cihan Kamer ile Oğuz Çetin'in devreye girmesiyle çözdüklerini söyledi.
Yıldırım, "Sidiki Cherif'i kimse gelip almadı. Cihan Kamer ve Oğuz Çetin devreye girdi, sonra alıcı bulduk da sattık. Gittiği yerde de oynayamıyor daha. Daha 16 milyon avro ödemesi vardı. Biz Cherif'ten gelen para ile kalan bonservisini ödeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
"KANTE İÇİN 3 MİLYON AVROYU SİZ ÖDEYECEKSİNİZ"
Kante transferi görüşmelerinde kulübün zarara uğratıldığını öne süren Yıldırım, menajerlerin sürekli kulübü aradığını dile getirdi.
Eski yönetimin yaptığı sözleşmeyi tanımayacağını vurgulayan Yıldırım, "Kante'nin menajeri sürekli kulübü arıyor. 3 milyon avro istiyor. Adamdan anlaşma istediler, adam da gönderdi. O anlaşmaya göre eski yönetimden iki arkadaş Kante ile ilgili sözleşme yapıyor. Sözleşmeye Çağlar Söyüncü'yü de koyarak sözleşmesini feshedersek 3 milyon avro ödeyeceğinizi beyan etmişsiniz ve sözleşmeyi sonra feshetmişsiniz. Ben Fenerbahçe olarak bu parayı ödemeyeceğim. Bunu gidip siz ödeyeceksiniz." dedi.
"FENERBAHÇE'NİN MALINA ÇÖKME VAR"
Fenerbahçe Üniversitesi arazisi ve binaları üzerinden eski yönetime yüklenen Yıldırım, kulübün mallarının gasp edildiğini iddia etti.
Üniversite için 10 sene çalıştığını anlatan Yıldırım, "2018 başında Ankara'ya gittim ve izin aldık sonra da açtık. Sayın Vefa Küçük ve Recep Bey, binayı kiraladık. İçinin yapımında kiraladığımız insanlara TÜFE karşılığında kira yaptık. Sonra biz ayrıldıktan sonra yapmadılar, bunu kiraya verdiler. Sorun yok. Ama burada sıkıntı şu, üniversite Fenerbahçe'nin değil artık. Siz suç işlediniz, 10 sene daha uzattınız. Fenerbahçe'nin malına çökme var. Bizim olduğumuz yerde kimsenin malına çökemez." diye konuştu.
"ÖNCEKİ YÖNETİMİ İBRA ETMEYECEĞİM"
Bankalar Birliği anlaşması kapsamındaki faiz yüküne tepki gösteren Yıldırım, 3 milyar lira seviyesinde faiz ödendiğini, iki dönem boyunca bu borcun kapatılmadığını aktardı.
Eski yönetimi aklama niyetinde olmadığını belirten Yıldırım, "Önceki yönetimi ibra etmeyeceğim haberiniz olsun. Gelin burada anlatın. Benim başkanlık gibi derdim yok. Ben çocuklar için buradayım. Kızım Yaz, doğumhaneye Fenerbahçe marşı ile girip çıktı." dedi.
BORÇ 27,8 MİLYAR
Mali kongrede Fenerbahçe'nin güncel borcu 27 milyar 821 milyon TL olarak açıklandı.