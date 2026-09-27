Kongreye katılımın düşük olmasını eleştiren Yıldırım, " Fenerbahçelilerin bugün salonu doldurmasını beklerdim. 17 bin 245 oy verdiğiniz yönetimi desteklemenizi isterdim. Bu, Fenerbahçe tarihinin en önemli mali kongrelerinden biri. Bugün burada her şeyi öğreneceğiz. Dışarıda öğrenmek falan yok. Fenerbahçeliler her şeyi burada konuşacak. Biz aileyiz, kavga varsa burada yapalım ." dedi.

Eski yönetimin yaptığı sözleşmeyi tanımayacağını vurgulayan Yıldırım, " Kante'nin menajeri sürekli kulübü arıyor. 3 milyon avro istiyor. Adamdan anlaşma istediler, adam da gönderdi. O anlaşmaya göre eski yönetimden iki arkadaş Kante ile ilgili sözleşme yapıyor. Sözleşmeye Çağlar Söyüncü'yü de koyarak sözleşmesini feshedersek 3 milyon avro ödeyeceğinizi beyan etmişsiniz ve sözleşmeyi sonra feshetmişsiniz. Ben Fenerbahçe olarak bu parayı ödemeyeceğim. Bunu gidip siz ödeyeceksiniz ." dedi.

Yıldırım, " Sidiki Cherif'i kimse gelip almadı. Cihan Kamer ve Oğuz Çetin devreye girdi, sonra alıcı bulduk da sattık. Gittiği yerde de oynayamıyor daha. Daha 16 milyon avro ödemesi vardı. Biz Cherif'ten gelen para ile kalan bonservisini ödeyeceğiz ." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen Olağan Mali Genel Kurul'da eski başkan Ali Koç ve Sadettin Saran yönetimlerine sert eleştiriler yöneltti.

FIFA'dan kulübe uyarı yazısı geldiğini aktaran Yıldırım, " Ya eski yönetim paraları yemiş. Ali Koç, En Nesyri'yi 19 milyon 500 bin avroya satın aldı. 6 milyon avro bonservisi daha ödenmedi. Nisan ayında taksidi gelmiş ama önceki yönetim taksidini ödememiş. Bize FIFA'dan yazı geldi. Arkadaşlar bize getirdi. Bunları ödememiz lazım dedi, biz de ödüyoruz. Kulübe şahıs olarak para sokamazsınız. Bak 6 milyon avroya yakın parayı ben ödedim. Bu paraları neden ödemediniz ." diye konuştu.

"FENERBAHÇE'NİN MALINA ÇÖKME VAR" Fenerbahçe Üniversitesi arazisi ve binaları üzerinden eski yönetime yüklenen Yıldırım, kulübün mallarının gasp edildiğini iddia etti. Üniversite için 10 sene çalıştığını anlatan Yıldırım, "2018 başında Ankara'ya gittim ve izin aldık sonra da açtık. Sayın Vefa Küçük ve Recep Bey, binayı kiraladık. İçinin yapımında kiraladığımız insanlara TÜFE karşılığında kira yaptık. Sonra biz ayrıldıktan sonra yapmadılar, bunu kiraya verdiler. Sorun yok. Ama burada sıkıntı şu, üniversite Fenerbahçe'nin değil artık. Siz suç işlediniz, 10 sene daha uzattınız. Fenerbahçe'nin malına çökme var. Bizim olduğumuz yerde kimsenin malına çökemez." diye konuştu.

"ÖNCEKİ YÖNETİMİ İBRA ETMEYECEĞİM"

Bankalar Birliği anlaşması kapsamındaki faiz yüküne tepki gösteren Yıldırım, 3 milyar lira seviyesinde faiz ödendiğini, iki dönem boyunca bu borcun kapatılmadığını aktardı.

Eski yönetimi aklama niyetinde olmadığını belirten Yıldırım, "Önceki yönetimi ibra etmeyeceğim haberiniz olsun. Gelin burada anlatın. Benim başkanlık gibi derdim yok. Ben çocuklar için buradayım. Kızım Yaz, doğumhaneye Fenerbahçe marşı ile girip çıktı." dedi.

En Nesyri transferinden kalan 6 milyon avroluk ödenmemiş taksidi FIFA'nın uyarısı üzerine kendi cebinden ödediğini açıklayan Yıldırım, kulübün mali açıdan büyük zarara uğratıldığını söyledi.

BORÇ 27,8 MİLYAR

Mali kongrede Fenerbahçe'nin güncel borcu 27 milyar 821 milyon TL olarak açıklandı.