CHP'den AK Parti'ye geçen Adalar Belediyesinde çöp kamyonu fiyaskosu! Çalışan bir araç bile yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP belediyeciliğini tarif ettiği "çöp çukur çamur" retoriği İstanbul'un Adalar ilçesinde bir kez daha tescillendi.

AK Parti'nin belediye başkan vekilliği seçimlerini kazandığı Adalar Belediyesinin garajında çalışır vaziyette hiçbir çöp kamyonu bulunmadığı ortaya çıktı.

Adalar'da CHP'nin Bıraktığı Tablo Belgelendi!