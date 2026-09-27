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CHP'den AK Parti'ye geçen Adalar Belediyesinde çöp kamyonu fiyaskosu! Çalışan bir araç bile yok

İstanbul'un incisi Adalar'da CHP yönetiminin yol açtığı tahribatın boyutları, belediye başkan vekilliği seçimlerini AK Parti'nin kazanmasıyla belgelendi. Belediyenin atölyesinde tek sağlam çöp kamyonu bırakmayan CHP’li yönetimin faturası vatandaşa kesilmeden AK Parti müdahale etti. Ümraniye Belediyesinin sağladığı lojistik destekle Kınalıada'da çöpler toplanmaya başlandı.

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CHP'den AK Parti'ye geçen Adalar Belediyesinde çöp kamyonu fiyaskosu! Çalışan bir araç bile yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP belediyeciliğini tarif ettiği "çöp çukur çamur" retoriği İstanbul'un Adalar ilçesinde bir kez daha tescillendi.

AK Parti'nin belediye başkan vekilliği seçimlerini kazandığı Adalar Belediyesinin garajında çalışır vaziyette hiçbir çöp kamyonu bulunmadığı ortaya çıktı.

Video Oynatma İkonu Adalar'da CHP'nin Bıraktığı Tablo Belgelendi!

Adalar'a, AK Parti yönetimindeki Ümraniye Belediyesinin desteğiyle acilen çöp kamyonu gönderildi.

AK Parti yönetimi, Adalar Belediyesinin CHP döneminden geriye çalışır vaziyette tek çöp kamyonu kalmadığını tespit etti. AK Parti yönetimi, Adalar Belediyesinin CHP döneminden geriye çalışır vaziyette tek çöp kamyonu kalmadığını tespit etti.

Kınalıada'da Ümraniye'den gelen çöp kamyonu mesaiye başladı.

Adalar Belediyesine ait arızalı çöp kamyonlarının bakım ve onarımını da Ümraniye Belediyesi üstlendi.

Çürümeye terk edilen çöp kamyonları tamirat amacıyla Ümraniye'ye gönderildi.

Kınalıada'da temizlik çalışmaları başlarken, CHP'nin arızalı bıraktığı araçlar tamir edilmek üzere Ümraniye'ye taşındı. Kınalıada'da temizlik çalışmaları başlarken, CHP'nin arızalı bıraktığı araçlar tamir edilmek üzere Ümraniye'ye taşındı.

'ÇALIŞAN ÇÖP ARABAMIZ YOK'

İronik durum Adalar Belediyesinin resmi sosyal medya hesabından duyuruldu.

Adalar Belediyesinin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Atölyemizde çalışır durumda araç bulunmaması üzerine hızla harekete geçtik. Ümraniye Belediyemizin desteğiyle temin edilen çöp kamyonumuz Kınalıada'da hizmete başladı. Arızalı araçlarımızı da bakım ve onarımları yapılmak üzere Ümraniye'ye gönderdik. Destekleri için teşekkürler."

Adalar Belediyesinin resmi hesabından yapılan açıklama, CHP'nin bıraktığı hizmet enkazını resmi olarak belgeledi.Adalar Belediyesinin resmi hesabından yapılan açıklama, CHP'nin bıraktığı hizmet enkazını resmi olarak belgeledi.

NE OLMUŞTU

Adalar Belediye Başkanı CHP'li Ali Ercan Akpolat'ın tutuklanmasının ardından başkan vekilliğine getirilen Medine Pamuk'un 14 Eylül'de sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etmesi üzerine 23 Eylül'de başkan vekilliği seçimi gerçekleştirildi. Seçimi AK Parti adayı Kemal Türkyılmaz kazandı.

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