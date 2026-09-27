Transfer iddiasında Muhammed Salah ayrıntısı da öne çıktı. Liverpool'da uzun yıllar birlikte oynayan Salah ve Van Dijk, İngiliz ekibinin önemli başarılarında pay sahibi oldu. Hollandalı savunmacı, Salah'ın Liverpool'dan ayrılığı öncesinde yaptığı açıklamada eski takım arkadaşını özleyeceğini dile getirmişti. Hollanda - Almanya maçının ardından verdiği röportajda da Salah'ı özlediğini söyledi. Mısırlı futbolcunun Trabzonspor'a transfer olarak kariyerine Türkiye'de devam etmesi, Van Dijk'ın geleceğine ilişkin iddialarda da gündeme geldi.

Galatasaray'ın Van Dijk transferi için ocak ayında İngiliz kulübünün kapısını çalmayı planladığı iddia edildi.

SEZON SONUNDA BONSERVİSSİZ İHTİMALİ

Liverpool'da düzenli olarak forma giymeye devam eden Hollandalı futbolcunun sözleşmesinin uzatılmaması durumunda sezon sonunda bonservissiz transfer olma ihtimali bulunuyor. Galatasaray'ın da bu seçeneği değerlendirdiği iddia ediliyor.

Van Dijk ise 20 Eylül'de sözleşmesine ilişkin kendisine yöneltilen soruya şu an için tamamen sahaya odaklandığını ve açıklanacak yeni bir gelişme bulunmadığını belirterek yanıt verdi.