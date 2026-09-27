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Galatasaray'dan savunmaya dünya yıldızı! Ocak ve sezon sonu için iki ayrı plan

Ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın gündemine dünyaca ünlü bir yıldızın geldiği öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların, Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Virgil van Dijk için ocak ayında harekete geçmeyi planladığı belirtildi. Hollandalı futbolcunun eski takım arkadaşı Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferi de dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.

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Galatasaray'dan savunmaya dünya yıldızı! Ocak ve sezon sonu için iki ayrı plan

Galatasaray'da ocak ayındaki ara transfer dönemi öncesinde savunma hattı için çalışmaların hız kazanması bekleniyor. Yaz transfer döneminde hücum bölgesine ağırlık veren sarı-kırmızılıların, kış döneminde stoper ve orta saha takviyelerine öncelik vermeyi planladığı öne sürüldü. Fotomaç'ın haberine göre yönetim, bir süredir transfer gündeminde bulunan Liverpool'un 35 yaşındaki kaptanı Virgil van Dijk için yeniden girişimde bulunmayı değerlendiriyor.

Galatasaray, ocak ayında savunma hattını güçlendirmek için dünyaca ünlü bir yıldızın transferini gündemine aldı.Galatasaray, ocak ayında savunma hattını güçlendirmek için dünyaca ünlü bir yıldızın transferini gündemine aldı.

SAVUNMAYA DÜNYA YILDIZI PLANI

Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın performanslarından beklenen katkının alınamaması, Galatasaray'da savunma transferini yeniden gündeme taşıdı. Sarı-kırmızılıların iki yıldır ilgilendiği belirtilen Virgil van Dijk için ocak ayında Liverpool'un kapısını çalabileceği ileri sürüldü.
Galatasaray'ın ilk hedefinin Hollandalı savunmacıyı ara transfer döneminde kadrosuna katmak olduğu, İngiliz kulübünün ayrılığa izin vermemesi durumunda ise sezon sonu için anlaşma zemini aranacağı belirtildi.

Sarı-kırmızılıların Liverpool'un kaptanı Virgil van Dijk için yeniden harekete geçebileceği öne sürüldü.Sarı-kırmızılıların Liverpool'un kaptanı Virgil van Dijk için yeniden harekete geçebileceği öne sürüldü.

OCAK AYINDA KRİTİK GÖRÜŞMELER

Liverpool ile 2027 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Van Dijk'ın geleceği, transfer döneminin dikkat çeken başlıklarından biri olmaya aday. İngiliz kulübünün deneyimli oyuncuyla henüz yeni bir sözleşme imzalamaması, sezon sonundaki ayrılık ihtimalini gündemde tutuyor.

Galatasaray'ın ocak ayında bonservis konusunda anlaşma sağlayamaması halinde gelecek sezon için Hollandalı oyuncuyla görüşmeyi hedeflediği öne sürüldü.

35 yaşındaki Hollandalı savunmacının Liverpool ile sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.35 yaşındaki Hollandalı savunmacının Liverpool ile sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.

ESKİ TAKIM ARKADAŞI DETAYI

Transfer iddiasında Muhammed Salah ayrıntısı da öne çıktı. Liverpool'da uzun yıllar birlikte oynayan Salah ve Van Dijk, İngiliz ekibinin önemli başarılarında pay sahibi oldu. Hollandalı savunmacı, Salah'ın Liverpool'dan ayrılığı öncesinde yaptığı açıklamada eski takım arkadaşını özleyeceğini dile getirmişti. Hollanda - Almanya maçının ardından verdiği röportajda da Salah'ı özlediğini söyledi. Mısırlı futbolcunun Trabzonspor'a transfer olarak kariyerine Türkiye'de devam etmesi, Van Dijk'ın geleceğine ilişkin iddialarda da gündeme geldi.

Galatasaray'ın Van Dijk transferi için ocak ayında İngiliz kulübünün kapısını çalmayı planladığı iddia edildi.Galatasaray'ın Van Dijk transferi için ocak ayında İngiliz kulübünün kapısını çalmayı planladığı iddia edildi.

SEZON SONUNDA BONSERVİSSİZ İHTİMALİ

Liverpool'da düzenli olarak forma giymeye devam eden Hollandalı futbolcunun sözleşmesinin uzatılmaması durumunda sezon sonunda bonservissiz transfer olma ihtimali bulunuyor. Galatasaray'ın da bu seçeneği değerlendirdiği iddia ediliyor.

Van Dijk ise 20 Eylül'de sözleşmesine ilişkin kendisine yöneltilen soruya şu an için tamamen sahaya odaklandığını ve açıklanacak yeni bir gelişme bulunmadığını belirterek yanıt verdi.

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