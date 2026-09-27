Er meydanlarında "Arap Osman" olarak tanınan minik güreşçi Osman Ali Davutoğlu Başkan Erdoğan'la yaşadığı diyaloğu anlattı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yakından ilgilenerek sohbet ettiği, er meydanlarında "Arap Osman" olarak tanınan 11 yaşındaki Tanzanyalı güreşçi Osman Ali Davutoğlu, o anlarda yaşadığı heyecanı anlattı. Erdoğan'ın kendisine yönelttiği soruyu ve babasının diplomat olduğunu nasıl öğrendiğini paylaştı.
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı takip eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, organizasyon alanında bulunan 11 yaşındaki Tanzanyalı güreşçi Osman Ali Davutoğlu ile yakından ilgilendi.
Eski Tanzanya Büyükelçisi Ali Davutoğlu'nun manevi oğlu olan ve er meydanlarında "Arap Osman" olarak tanınmaya başlayan minik güreşçiyle sohbet eden Erdoğan, kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Osman Ali Davutoğlu arasındaki samimi sohbet, sıcak görüntülere sahne oldu.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN SORUSU HEYECANLANDIRDI
Bugün Çorum'un Sungurlu ilçesinde düzenlenen yağlı güreş müsabakalarında er meydanına çıkan Osman Ali Davutoğlu, Başkan Erdoğan ile bir araya geldiği anları İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı.
Başkan Erdoğan ile sohbet ederken heyecanlandığını ifade eden minik güreşçi, aralarında geçen diyaloğu şu sözlerle aktardı:
"Cumhurbaşkanımız, bir beyefendiyi gösterdi, 'Bunu yenebilir misin?' dedi. Ben de 'Efendim siz isterseniz' yenebilirim' dedim. 'Kim bu' diye sordu. Daha sonra Cumhurbaşkanıma, babamın diplomat olduğunu anlattılar. Ondan sonra Cumhurbaşkanımız da anladı"
SUNGURLU'DA 36 BAŞPEHLİVAN ER MEYDANINDA
Sungurlu Belediye Başkanlığı ve Sungurlu Belediyespor tarafından organize edilen yağlı güreş müsabakaları, Akçalı Mesire Alanı'nda gerçekleştiriliyor.
Geçen yılın Sungurlu başpehlivanı Mustafa Taş'ın yanı sıra Recep Kara, Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Yusufcan Zeybek, Mehmet Yeşil Yeşil, İsmail Balaban, Feyzullah Aktürk, İsmail Koç, Hamza Köseoğlu, Süleyman Aykırı, Abdullah Güngör, Serhat Balcı, Salih Erinç, Faruk Akkoyun, Ahmet Serbest, Bekir Eryücel, Yunus Emre Yaman, Onur Şenel, Recep Taslak, Turan Balaban, Ali Yanatma, Kaan Kaya, Osman Özgün ve Ali Güngör Ekin'in de aralarında bulunduğu 36 başpehlivan er meydanında mücadele ediyor.
750 PEHLİVAN ER MEYDANINDA BULUŞTU
Yaklaşık 750 pehlivanın mücadele ettiği müsabakalara katılan Osman Ali Davutoğlu da er meydanında yer aldı. Minik güreşçi, müsabakalara katılan pehlivanlarla birlikte Türk bayrağı açtı.