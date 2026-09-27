Eski Tanzanya Büyükelçisi Ali Davutoğlu'nun manevi oğlu olan ve er meydanlarında "Arap Osman" olarak tanınmaya başlayan minik güreşçiyle sohbet eden Erdoğan, kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Osman Ali Davutoğlu arasındaki samimi sohbet, sıcak görüntülere sahne oldu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN SORUSU HEYECANLANDIRDI

Bugün Çorum'un Sungurlu ilçesinde düzenlenen yağlı güreş müsabakalarında er meydanına çıkan Osman Ali Davutoğlu, Başkan Erdoğan ile bir araya geldiği anları İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı.

Başkan Erdoğan ile sohbet ederken heyecanlandığını ifade eden minik güreşçi, aralarında geçen diyaloğu şu sözlerle aktardı:

"Cumhurbaşkanımız, bir beyefendiyi gösterdi, 'Bunu yenebilir misin?' dedi. Ben de 'Efendim siz isterseniz' yenebilirim' dedim. 'Kim bu' diye sordu. Daha sonra Cumhurbaşkanıma, babamın diplomat olduğunu anlattılar. Ondan sonra Cumhurbaşkanımız da anladı"